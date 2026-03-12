Empleo en 45 días y un 8,9 de satisfacción: así reivindica Plasencia su campus universitario

El Centro Universitario de Plasencia ha aprovechado el acto institucional por el Día del Centro para reivindicar, a través de su director, Rodrigo Martínez, su peso dentro de la Universidad de Extremadura con varios indicadores de impacto: la inserción laboral de sus egresados, el aumento de alumnado y la previsión de un nuevo máster orientado al medio rural.

El discurso de Martínez en el acto dejó una idea central: el campus placentino quiere presentarse no solo como una sede académica consolidada, sino como un espacio con capacidad para retener talento y proyectarse sobre el norte extremeño.

Empleo y satisfacción

Durante su intervención, subrayó que los egresados del centro son, por cuarto año consecutivo, los más satisfechos con sus estudios dentro de la Universidad de Extremadura, con una media de 8,9 puntos, la más alta de toda la serie histórica citada en el propio discurso.

A ese dato se suma otro especialmente relevante en una ciudad como Plasencia: sus titulados son, según expuso el director en el acto, los que menos tiempo tardan en encontrar empleo, con un mes y medio de media para acceder al mercado laboral. El mensaje que traslada el centro es claro: la formación universitaria en Plasencia no solo gana en prestigio interno, sino también en conexión con las necesidades reales del tejido profesional.

Asistentes al acto del Día del Centro, en el Centro Universitario de Plasencia. / Toni Gudiel

Más alumnado y nuevos estudios

El acto, que contó con una ponencia del profesor Marcial Herrero, también sirvió para poner el foco en la evolución reciente del campus. En el presente curso académico, según destacó Martínez, el centro ha alcanzado el mayor número de estudiantes de nuevo ingreso de la última década, un dato que vincula a la visibilidad creciente de sus enseñanzas y a la percepción de calidad de la oferta académica.

En esa misma línea de crecimiento, el director del centro placentino señaló que este curso se han estrenado dos másteres universitarios de investigación, uno en Ingeniería y Arquitectura y otro en Ciencias de la Salud, que en su primera edición han cubierto casi tres de cada cuatro plazas ofertadas. Para el campus local, la puesta en marcha de estos estudios supone un hito, ya que son los primeros másteres oficiales impartidos por el centro.

La apuesta por el territorio

Además, uno de los anuncios con mayor proyección para Extremadura fue la intención de implantar, ya el próximo curso si los pasos administrativos lo permiten, un máster para la creación y gestión de empresas en entornos rurales. La propuesta enlaza con uno de los grandes debates de la comunidad autónoma: cómo fijar población y generar actividad en un territorio marcado por la dispersión y la pérdida demográfica en muchas comarcas.

Según explicó el director, ese futuro posgrado contaría con tres especialidades: economía verde, economía plateada asociada a servicios sanitarios y asesoramiento y economía digital. La iniciativa busca responder a demandas sociales y económicas muy presentes en Extremadura, donde el reto demográfico condiciona desde la prestación de servicios hasta la viabilidad de nuevos proyectos empresariales.

Premios, excelencia y vínculo con la ciudad

El acto institucional también tuvo un componente de reconocimiento. Se distinguió a profesorado y personal con 25 años de trayectoria en el centro, así como a estudiantes con los mejores expedientes de cada grado. Junto a ello, se entregaron por primera vez los Premios a la excelencia académica e iniciación a la investigación ciudad de Plasencia, financiados íntegramente por el ayuntamiento placentino y dotados con 2.500 euros en total para trabajos fin de estudios defendidos en 2025.

Otra vista del salón de actos del Centro Universitario de Plasencia, lleno. / Toni Gudiel

Entre los trabajos premiados, aparecen investigaciones vinculadas a la realidad extremeña y a ámbitos estratégicos, desde la convergencia regional en Extremadura hasta la prevención de incendios en interfaz urbano-forestal, pasando por estudios en Enfermería y Podología. Esa variedad refuerza el carácter multidisciplinar del campus placentino, una de sus señas de identidad históricas.

Un campus que mira más allá del aula

La intervención de Rodrigo Martínez incluyó además una reivindicación del papel de las prácticas externas, que señaló como uno de los factores que más influyen en la satisfacción del alumnado. También puso el acento en la relación del centro con instituciones, empresas y colectivos de la ciudad y su entorno, desde entidades empresariales hasta colegios profesionales y administraciones públicas.

En un momento en el que Extremadura discute cómo reforzar sus ciudades medias y cómo convertir el conocimiento en desarrollo económico, el director del Centro Universitario de Plasencia quiso lanzar un mensaje de ambición contenida, pero nítida: consolidar su crecimiento, ampliar su oferta y reforzar su utilidad social en una zona que necesita referencias estables.

El discurso institucional, más allá del tono conmemorativo, dibuja así una hoja de ruta con una aspiración de fondo: que la universidad gane peso como herramienta contra la despoblación y como motor de oportunidades en el norte extremeño.