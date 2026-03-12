Homenajes a Robe fuera de la polémica: flores, candados y mensajes en su palacio de congresos de Plasencia

El homenaje a Robe del pasado sábado en Plasencia, con una procesión con una escultura realizada por Antonio Morán desde la puerta del Sol hasta la plaza Mayor ha generado polémica, por la iniciativa en sí y por el comunicado de familia, amigos y compañeros que, sin nombrar directamente lo ocurrido, han pedido "respeto", sensibilidad y responsabilidad.

Sin embargo, hay otros homenajes silenciosos, exentos de polémica, que se dan a diario y de los que es testigo su palacio, el palacio de congresos de la ciudad natal del músico, que la Junta de Extremadura decidió que llevara su nombre, tras su fallecimiento.

Galería | Esculturas Plasencia / Toni Gudiel

Capilla ardiente en el palacio

Tan solo cuatro días después de su muerte el 10 de diciembre pasado en el País Vasco, este palacio fue el escenario elegido por la familia para que sus fans pudieran despedirse personalmente. Llegaron miles, desde distintos puntos de España y muchos provistos de flores para su capilla ardiente, instalada en el escenario.

Pero, pasada la vorágine del multitudinario adiós, no hay día en el que no aparezcan señales de esa despedida y ese homenaje que no cesan.

Flores amarillas, a diario

Así, como ha confirmado la directora del espacio, Cristina Cano, "todos los días" se encuentra con alguna de estas muestras de afecto, sobre todo, flores amarillas. Sus seguidores saben que eran las que más le gustaban a Robe.

Flores amarillas, junto a la entrada del palacio de congresos Roberto Iniesta de Plasencia. / CEDIDA

Las dejan enganchadas en la valla más próxima a la rampa de acceso al palacio, como también objetos, candados, lazos, algún dibujo, e incluso un paquete unido a un CD del disco Iros todos a tomar por culo.

Obsequios guardados "con mucho cariño"

Hay quien ha pintado en la barandilla frases como Sueño que sueño contigo o Hasta siempre, siempre, siempre Robe y también han dejado mensajes como Para mi querida peor influencia, Robe eterno o Joder, Robe, qué guarrada sin ti.

Para protegerlos del sol y de las continuas lluvias de este año, todos los objetos los ha recogido la directora del palacio y los ha guardado. "Todo lo que deja la gente se está guardando en el palacio con mucho cariño. Es muy emocionante ver las palabras y la cantidad de flores que le traen", señala Cano.

Mensaje de despedida de Robe, en la barandilla del palacio de congresos de Plasencia. / CEDIDA

Visita al palacio de Robe

Además, destaca que, cada fin de semana, "dejan flores amarillas, como a él le gustaban y luego se acercan al palacio para conocer el edificio, donde él ensayaba y fue tan feliz".

Porque, además de acercarse a este espacio cultural imponente, Cano les abre las puertas de la que fue casi la segunda casa del músico, por las horas de ensayos con su banda.

Explica la directora que quienes acuden a la ciudad natal de Robe proceden "de toda España. La semana pasada vinieron de Bilbao, Madrid y Valencia y llegan, desde familias con sus hijos, hasta parejas y grupos que me solicitan una visita. No se esperan que yo les abra el palacio y se emocionan mucho".

Turismo de fans del músico

De esta forma, el deseo de estar más cerca de la ciudad y el palacio donde ensayó y tocó Robe ha generado un movimiento turístico importante de personas que "se acercan al palacio, pasan el fin de semana en Plasencia y se van muy emocionados".

En definitiva, para Cristina Cano, todas estas muestras de cariño dejan patente "que su arte ha inspirado y emocionado a muchas personas, algo que se sigue reflejando en los gestos de admiración y cariño que todas las semanas vemos en el palacio".

Señala además que, desde la dirección "vamos a cuidar con mucho cariño a la gente que viene a traerle detalles y flores, tal y como a él le hubiera gustado".

Agradecimiento de sus allegados

A ellos también la familia, amigos y compañeros han dedicado unas palabras en el comunicado hecho público este martes a través de la web de la discográfica y sus redes sociales.

Así empieza el texto: "Desde nuestro más profundo sentimiento queremos reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes. También queremos dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe. Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

Y para finalizar el texto, vuelven a dar las "gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo y por el cariño que estáis mostrando".