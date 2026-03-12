La isla de Plasencia reabrirá su quiosco y su restaurante previsiblemente en Semana Santa y Los Pinos, este viernes.

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado este jueves tres reaperturas ligadas a la primavera: las del quiosco y el restaurante del parque de La Isla, previstas para Semana Santa, según el concejal José María Nisa, y la del parque de Los Pinos, que volverá a abrir este viernes a las tres de la tarde, después de haber realizado obras y trabajos de seguridad, tras el tornado del 30 de enero y las sucesivas borrascas.

La Isla mira ya a Semana Santa

La previsión del concejal de Medio Ambiente es que los dos espacios de hostelería de La Isla puedan estar de nuevo en funcionamiento coincidiendo con la Semana Santa. Según ha explicado en una comparecencia pública, la adjudicataria del restaurante está ultimando las inversiones necesarias en el interior del local, tanto en la cocina como en las zonas de comedor, con la intención de ponerlo en marcha en las próximas semanas.

En el caso del quiosco, ya se han ejecutado las obras reglamentarias y la previsión es entregar "en breve" la llave al adjudicatario para que pueda iniciar la actividad también en esas fechas.

Se trata de dos aperturas esperadas en una zona especialmente frecuentada cuando mejora el tiempo y aumenta la presencia de placentinos y visitantes en la ciudad. La reactivación del quiosco de la isla y del restaurante coincidiría así con el arranque de la temporada de mayor actividad hostelera y turística en Plasencia.

Restaurante de La Isla en Plasencia, que reabrirá después de obras de mejora. / Toni Gudiel

Los Pinos reabre

La otra gran novedad anunciada por Nisa ha sido la reapertura del parque de Los Pinos, cerrado temporalmente tras el episodio meteorológico adverso que afectó al arbolado y a distintas zonas del recinto el 30 de enero y las borrascas sucesivas. El concejal ha señalado que la prioridad desde el primer momento ha sido realizar una evaluación técnica para conocer con exactitud el estado del parque y garantizar su uso "en condiciones de seguridad".

Ese análisis concluyó que era necesario cerrar el recinto de manera temporal mientras se corregían las deficiencias detectadas. Además, durante los días posteriores al temporal, se produjo "una subida del nivel freático, que dejó el terreno saturado de agua" e impidió la entrada de maquinaria pesada y de vehículos especializados para los trabajos de tala y poda en altura.

El concejal muestra una imagen de trabajos realizados en el parque de Los Pinos de Plasencia. / Toni Gudiel

Una vez mejoraron las condiciones del terreno, comenzaron las actuaciones técnicas. Los trabajos, desarrollados por la UTE de Jardines, incluyeron la retirada de árboles caídos, el apeo de ejemplares con daños estructurales, podas en altura de ramas vencidas por el viento, la eliminación de árboles secos o con problemas de estabilidad y la limpieza general del arbolado y del arbusto.

Talas, podas y mejoras

Durante esta temporada, se han talado 15 árboles con problemas estructurales o de seguridad y, según los datos de Nisa, en los últimos años el total de ejemplares retirados asciende a 30. En paralelo, se han realizado podas en altura de 25 árboles situados junto al paseo principal para mejorar la seguridad en la zona de tránsito.

Aprovechando el cierre, el ayuntamiento ha incorporado otras mejoras. Entre ellas, el control de la plaga de procesionaria, con retirada de nidos e instalación de anillos y trampas en los pinos; trabajos de desinsectación y desratización; la colocación de un nuevo parque infantil con bancos; la limpieza de las charcas tras el arrastre de barros por las lluvias y la retirada de higueras chumbas del entorno.

Uno de los árboles talados en el parque de Los Pinos de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El concejal también ha indicado que en las próximas semanas se instalarán nuevos bancos y papeleras dentro de un contrato ya licitado y adjudicado. Además, se ha cubierto la plaza de un funcionario municipal cualificado para reforzar las labores de mantenimiento y conservación de este espacio verde.

Un parque aún en rehabilitación

La reapertura de Los Pinos se producirá este viernes a partir de las tres de la tarde y el horario fijado será de 9.00 a 19.00 horas, en el horario de invierno. El concejal ha pedido a la ciudadanía que respete "la señalización y las zonas acotadas", ya que el parque sigue inmerso en un proceso de rehabilitación y mejora.

De cara al futuro, ha avanzado que continuará con políticas de reforestación adaptadas al plan director de rehabilitación del parque, actualmente en fase de redacción. La repoblación, según ha trasladado, se hará de forma gradual y con especies autóctonas adaptadas al entorno para reforzar la sostenibilidad del recinto.