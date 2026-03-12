Plasencia pide no colapsar la Oficina de Migración ante la futura regularización extraordinaria de inmigrantes prevista para 2026

El Ayuntamiento de Plasencia ha pedido paciencia a la población inmigrante ante la futura regularización extraordinaria prevista para 2026 y ha reclamado que no se saturen los recursos municipales hasta que el Gobierno central publique la normativa definitiva en el Boletín Oficial del Estado.

La Oficina Municipal de Migración de Plasencia, ubicada en el edificio de Servicios Sociales y adscrita a esta misma área, ha trasladado un mensaje de cautela sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes que prevé impulsar el Gobierno central a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A la espera de información fiable

El consistorio ha explicado que, por ahora, sigue recopilando información "fiable y actualizada" sobre este procedimiento y ha subrayado que todavía no se ha publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado, por lo que no se conocen con certeza ni los requisitos finales ni la documentación necesaria para acceder al proceso.

Según ha señalado el ayuntamiento, en este momento solo existen borradores de la normativa, de modo que será necesario esperar a su publicación oficial para disponer de todos los detalles.

El edil de Servicios Sociales de Plasencia y la técnica del área de migraciones. / Toni Gudiel

Fechas aún sin confirmar

La comunicación municipal busca, precisamente, evitar que las personas potencialmente beneficiarias acudan de forma masiva a los servicios locales antes de que exista una regulación cerrada. Desde el ayuntamiento se insiste en que la información disponible hasta ahora es preliminar y que cualquier calendario debe entenderse con prudencia.

De acuerdo con esos datos provisionales, el plazo de presentación de solicitudes podría abrirse a comienzos de abril de este año y mantenerse activo hasta el 30 de junio. Aun así, el propio consistorio remarca que esas fechas no están confirmadas oficialmente.

Los requisitos que se barajan

Si el texto definitivo mantiene los criterios que aparecen en los borradores manejados hasta ahora, podrían acogerse a este proceso las personas que cumplan varias condiciones. Entre ellas, estar presentes en España, haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, no tener antecedentes penales y no tener prohibida la entrada en territorio español.

A ello se sumaría el pago de la tasa administrativa correspondiente, aunque el importe de esa cuantía todavía no ha sido concretado. El ayuntamiento ha evitado presentar estos requisitos como definitivos y recalca que solo tendrán validez cuando aparezcan recogidos en la norma publicada oficialmente.

Llamamiento a la responsabilidad

Desde la concejalía de Servicios Sociales, que dirige el concejal David Calvo, se ha solicitado "paciencia y responsabilidad" para garantizar que la Oficina Municipal de Migración pueda seguir prestando sus servicios con normalidad mientras no haya novedades oficiales.

El ayuntamiento ha añadido que continuará informando de forma puntual sobre cualquier actualización relacionada con este procedimiento. En una ciudad como Plasencia, donde los servicios sociales atienden a población vulnerable y numerosos trámites ligados a extranjería e integración, el mensaje municipal busca ordenar la demanda y evitar desplazamientos innecesarios antes de que el proceso quede definitivamente regulado.

Casi 500 inmigrantes en 2024

Según los datos facilitados en febrero del año pasado por el ayuntamiento, la oficina de migración municipal atendió en 2024 a casi 500 migrantes, de los que un total de 282 se encontraban en situación regular y 193 en situación irregular.

Ubicada en el edificio de Servicios Sociales, en La Mazuela, el ayuntamiento ha destacado que se trata del único centro de atención de este tipo en el norte de Cáceres y trabaja en coordinación con otros ayuntamientos, comunidades, asociaciones y sindicatos.

Según los datos presentados entonces por Elena García, técnico de la oficina, la mayoría de los migrantes atendidos ese año fueron mujeres, casi 300 (297) y la tendencia mostraba que, "a diferencia de años anteriores, cada vez son más las personas que llegan en grupo, muchas veces en compañía de sus familias, tanto en núcleos biparentales como monoparentales".