Aturnex premia en Plasencia seis proyectos que refuerzan el turismo del norte de Extremadura

La Asociación de Turismo del Norte de Extremadura (Aturnex) ha celebrado la sexta edición de sus premios en Plasencia, en una gala en la que ha distinguido seis iniciativas ligadas al turismo, la identidad local y la promoción del territorio.

Además, el acto, celebrado en el hotel Los Álamos, también ha servido para escenificar el respaldo institucional y empresarial al sector.

Una cita ya asentada

El norte de Extremadura ha vuelto a exhibir músculo turístico en una gala que, edición tras edición, gana peso dentro del sector. Así, la VI edición de los Premios de Turismo del Norte de Extremadura, organizada por Aturnex, reunió a representantes institucionales, empresarios y profesionales en una convocatoria centrada en reconocer trayectorias, proyectos e iniciativas que contribuyen a reforzar la imagen del territorio.

La asociación ha destacado que estos galardones se han consolidado como una "cita de referencia" para un sector especialmente relevante en comarcas donde el turismo actúa no solo como generador de actividad económica, sino también como herramienta para fijar población y preservar la identidad local.

Reconocimiento entre profesionales

Uno de los elementos que singulariza estos premios es su propio sistema de elección. Según ha subrayado la organización, son los empresarios turísticos quienes proponen y reconocen a otros compañeros del sector, en un proceso que pone el foco en el respeto profesional, la admiración mutua y el trabajo desarrollado sobre el terreno.

En esta sexta edición, Aturnex ha distinguido seis nombres y proyectos vinculados al turismo y al patrimonio del norte extremeño: María José González Roncero, de Artesanía La Gorra de Montehermoso; la fiesta de Jarramplas, de Piornal; Casa Rural El Pilar, de Acebo; Extremadura Curiosa; La Garganta; y Extremadura Tips.

La selección dibuja, además, una panorámica amplia del sector, desde la artesanía y las celebraciones con arraigo popular hasta los alojamientos rurales y las iniciativas de divulgación y promoción del destino.

Amplio respaldo

La entrega de premios, celebrada esta semana, ha contado con una destacada representación institucional. Entre los asistentes, figuraron Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura; Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura; Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres; Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia; y Javier Peinado, en representación de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), entre otras autoridades.

Esa presencia permitió a la gala reforzar su dimensión pública en un momento en el que el turismo sigue siendo uno de los sectores con mayor capacidad de proyección para muchas comarcas del norte cacereño, especialmente por su vinculación con el medio natural, el patrimonio y las tradiciones.

Las Hurdes y la UNESCO

Uno de los momentos centrales del acto llegó con la presentación de la candidatura de Las Hurdes como Paisaje Cultural de la UNESCO, una de las apuestas más simbólicas y estratégicas para la proyección exterior del territorio.

Ese espacio estuvo protagonizado por José Luis Azabal, presidente de ADIC-HURDES y alcalde de Pinofranqueado, junto a Alejandro Barredo, vicepresidente de Aturnex, que condujo la conversación sobre un proyecto que la organización sitúa entre los más ilusionantes para el futuro turístico de la zona.

La inclusión de este bloque en la gala no fue menor. Sirvió para conectar el reconocimiento a proyectos concretos con una mirada más amplia sobre el modelo turístico que se quiere construir en el norte extremeño: uno apoyado en el paisaje, la cultura, la autenticidad y la capacidad de diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Un sector que gana peso

La gala, conducida por Alejandro Palomo, vicepresidente de Aturnex, volvió a proyectar la imagen de un sector cohesionado y con capacidad de interlocución. En ese mensaje insiste también la propia asociación, que reivindica el turismo como "motor económico y social del norte de Extremadura".

Aturnex reúne en la actualidad a más de 250 socios, una cifra que la sitúa como la "asociación más representativa del sector turístico extremeño por tamaño, implantación y dimensión territorial".

Presidida por Ignacio Lozano, la entidad agrupa a empresarios y autónomos vinculados al turismo en el norte de Extremadura y trabaja en la"promoción, defensa y fortalecimiento de un sector clave" para comarcas que encuentran en su patrimonio natural, cultural y etnográfico uno de sus principales activos de futuro.