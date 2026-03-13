Dos detenidos con droga y un tercero fugado, en una intervención de la Policía Nacional en Plasencia.

Dos personas detenidas, una tercera huida y un alijo de más de un kilo de cocaína. Así ha terminado una actuación de la Policía Nacional de Plasencia, enmarcada en el plan de erradicación del tráfico de estupefacientes que el cuerpo tiene activo en la ciudad, y que todavía permanece abierta para la localización y detención del fugado.

Según ha comunicado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, la intervención ha tenido lugar este miércoles, 11 de marzo, en el barrio del Rosal de Ayala.

Dos coches y un domicilio

Agentes del grupo de Policía Judicial de la comisaría detectaron un vehículo conducido por un individuo conocido por los policías, al que seguía un segundo turismo que realizaba "labores de seguridad, apoyo y vigilancia", por lo que procedieron a realizar una vigilancia discreta.

A los pocos minutos, dejaron uno de los vehículos estacionado y dos personas se dirigieron hasta un domicilio situado en la calle Jerte, donde fueron interceptados. Sin embargo, uno de ellos logró escapar y se ocultó en el parque de La Isla. Aunque se estableció un dispositivo de localización con la colaboración de la brigada de Seguridad Ciudadana, no pudo ser localizado y continúa fugado.

Un paquete y bolsas de basura

Mientras tanto, los agentes continuaron con las gestiones pertinentes con la otra persona retenida, que llevaba un paquete compacto y rectangular, con algo más de un kilogramo de peso. En la prueba de Narco-test dio positivo en cocaína, por lo que le detuvieron como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

Además, durante el transcurso de esta intervención, los investigadores observaron a otro hombre que, ante la presencia policial, salió del mismo domicilio portando dos bolsas de basura, que arrojó rápidamente a un contenedor de basura. Los agentes recuperaron las bolsas y hallaron en su interior útiles de pesaje, sustancias estupefacientes de corte y otras ya preparadas para su distribución y venta, por lo que también detuvieron a este hombre, como presunto responsable del mismo delito.

Dos varones reincidentes

En total, en el operativo se han intervenido 1.340 gramos de cocaína, 78 gramos de hachís, una báscula de precisión, recortes de plástico para la preparación de otras dosis, útiles para el corte de las sustancias y dos vehículos.

Los detenidos, dos hombres de 37 y 63 años de edad, cuentan con antecedentes anteriores por hechos similares y, tras la instrucción del pertinente atestado policial, fueron puestos a disposición judicial.

Cocaína de Plasencia a Béjar

Se da la circunstancia de que, a finales del mes de enero, la Policía Nacional de Plasencia también interceptó cocaína que iba a ser trasladada de Plasencia a Béjar.

Entonces, y dentro de la denominada Operación Ibiza, iniciada a primeros de año, , los agentes, pertenecientes al grupo de Policía Judicial, centraron las investigaciones en una persona "de sobra conocida" por la policía "por su dedicación a la distribución a mediana escala de la localidad y alrededores".

Coche y droga encontrada en la 'Operación Ibiza' de la Policía Nacional de Plasencia. / POLICÍA NACIONAL

Los investigadores se percataron de que comenzaba la marcha en un vehículo, "tomando como en otras ocasiones diferentes medidas de seguridad para evitar las posibles acciones policiales". Durante el seguimiento, el investigado, que "continuaba tomando medidas de seguridad", salió de Plasencia en dirección a Salamanca, por lo que los agentes pensaron que podría estar realizando algún transporte de droga a alguna localidad cercana.

Observaron después cómo el vehículo se desviaba de la carretera hacia Béjar (Salamanca), por lo que solicitaron la colaboración de la brigada local de seguridad ciudadana de Policía Nacional en el municipio.

Bolsa bajo el volante

Cuando interceptaron el vehículo, los agentes del grupo de estupefacientes de Plasencia realizaron una inspección en su interior y localizaron una bolsa bajo el volante con una sustancia que reaccionó ante el narco-test como cocaína. Su peso era de 205 gramos.

Por todo, procedieron a detener al conductor, un hombre de 35 años y con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.