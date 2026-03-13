Homenaje a Juan Ángel Ferrer en la cuarta edición de la iniciativa gastronómica '7 chefs' del club Rotary de Plasencia

Más de 200 personas, en total hasta 230, han participado la noche de este jueves en la cuarta edición de la iniciativa 7 chefs que, por cuarto año consecutivo, ha organizado el club Rotary de Plasencia.

La cena, celebrada en el restaurante Los Álamos Hotel Boutique y en la que, en esta ocasión, han participado 8 chefs, ha sido, por tanto, "un éxito", ya que se ha completado el aforo del salón. Los comensales no han dudado en abonar los 100 euros que costaba el cubierto porque el fin de la cena era solidario.

De esta forma, el club Rotary ha decidido este año destinar la recaudación a dos colectivos, la asociación Placeat Plena Inclusión y el convento de Las Dominicas.

Homenaje a Juan Ángel Ferrer

Pero además, el club ha querido rendir su particular homenaje a un hostelero que falleció a finales del año pasado debido a un atropello y ha dejado al sector consternado. Se trata de Juan Ángel Ferrer, alma del restaurante Casa Juan junto a su mujer, Isabel Gutiérrez.

Rotary ha encargado una placa de reconocimiento, que este jueves ha entregado a su mujer. Muy emocionada, se ha mostrado muy agradecida "por este detalle y que hayáis pensado en Juan. Él estaría contentísimo porque la gastronomía de Plasencia fue su vida. Él siempre optó por quedarse en Plasencia; desde que la vio, la consideró su ciudad y nunca más quiso salir de ella y os agradezco mucho que hayáis pensado en él".

Fotogalería | Las imágenes de la cena solidaria con 8 chefs en Plasencia del club Rotary / Toni Gudiel

Los cocineros

Después del homenaje, comenzó un servicio elaborado por ocho cocineros, entre ellos, uno con estrella Michelin, Alejandro Talaván, del restaurante Versátil de Zarza de Granadilla. Sus compañeros por un día en la cocina fueron Daniel Bares (Restaurante Gredos); Juan José Piris (Parada de la Reina Martina Bistró); Rodrigo Hernández (Tentempié); Rubén Hornero (Abadía de Yuste); David Moreno (Imperial Kitchen); Iban Frutos (Los Álamos) y Pablo Vicente (Succo).

El menú

En cuanto a la cena, el menú consistió en Milhojas de foie y manzana reineta, caramelizada con chutney de lombarda, obra de Daniel Bares, del restaurante Gredos, seguida de una Ensalada de pamplinas y bacalao ahumado con aliño de naranja al azafrán, huevo y cristal de chorizo ibérico, creación de David Moreno, del restaurante Imperial Kitchen.

El servicio continuó con una Sopa de castañas al cardamomo, mousse y pechuga de pichón, polvo de trompetas de la muerte y crujiente de morro de cerdo, de Alejandro Talaván, del restaurante Versátil y una Pasta won-ton rellena de morcilla negra, confitura de pimiento asado y crema de berza, de Iban Frutos, del restaurante Los Álamos.

A continuación, se sirvió Vichyssoise de coliflor, ravioli de jamón ibérico, su praliné y perfume de albahaca, de Pablo Vicente, del restaurante Succo, y una Trucha del Pirineo, aire de mantequilla avellanada, unagi y gel de lima, de Juan José Piris, del restaurante Parada de la Reina.

Como carne, una Carrillera de ternera glaseada con miso rojo y cacao y puré cremoso de apionabo, de Rodrigo Hernández, del Tentempié y, para finalizar, Tarta de queso del Casar y Aceúche, almíbar de miel de Ibores y helado de cereza del Jerte, de Rubén Hornero, del restaurante Abadía de Yuste.

Generosidad y colaboración

Rotary Plasencia ha querido subrayar que el éxito de esta cita anual es posible "gracias a la generosidad de los cocineros participantes, los restaurantes implicados, las empresas colaboradoras y el apoyo de la sociedad placentina, que cada año responde a esta cita solidaria".

Además de esta iniciativa, el club ha desarrollado otras a lo largo de los últimos años, como el reparto de roscón de Reyes también con un objetivo benéfico o la recaudación de fondos para los afectados por la Dana de Valencia y otros municipios del país.