La propuesta para nombrar Hijo Predilecto a Roberto Iniesta llega al tramo final en Plasencia.

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado un nuevo paso para conceder a título póstumo a Roberto Iniesta Ojea, fundador de Extremoduro, el título de Hijo Predilecto de la ciudad. La junta de gobierno local ha aprobado por unanimidad elevar la propuesta al pleno, en "reconocimiento a su trayectoria artística y a la proyección cultural" que su figura ha dado a la capital del Jerte y a Extremadura.

Un expediente iniciado antes de su fallecimiento

La tramitación para conceder esta distinción a Roberto Iniesta se inició hace varios meses. En concreto, y según recoge la propuesta aprobada por el gobierno municipal, la junta de gobierno dio luz verde el 3 de octubre de 2025 a la iniciativa y acordó someter al pleno la incoación del expediente correspondiente.

Posteriormente, el ayuntamiento acordó en la sesión plenaria celebrada el 6 de noviembre de 2025 iniciar formalmente ese expediente y designar instructor, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del consistorio placentino.

El procedimiento siguió después su curso administrativo con la apertura del trámite de información pública durante un mes, tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres del 19 de noviembre de 2025. El plazo estuvo abierto entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de ese año, sin que se presentaran alegaciones ni aportaciones.

El Ayuntamiento subraya su dimensión cultural

En la propuesta que ahora se elevará al pleno, el consistorio sostiene que Roberto Iniesta ha sido una de las figuras "más relevantes e influyentes" de la música española contemporánea y ha destacado su papel como "fundador y alma de Extremoduro, una banda convertida en referencia del rock urbano y en una voz singular dentro del panorama cultural español".

El texto municipal incide además en que su obra "trascendió generaciones y géneros musicales", y en que su trayectoria fue reconocida dentro y fuera de España. Junto a ello, el ayuntamiento resalta que el nombre de Plasencia estuvo siempre "ligado a su identidad pública, a su imaginario creativo y a su reivindicación de las raíces extremeñas".

Ese vínculo con la ciudad es uno de los argumentos centrales de la propuesta. En el expediente se destaca que su figura ha proyectado una "imagen de autenticidad, compromiso y libertad que ha contribuido a situar a Plasencia en el mapa cultural del país", algo especialmente relevante para una ciudad que ha visto en el músico uno de sus nombres más universales.

Un reconocimiento marcado por la muerte del artista

Durante la tramitación del expediente, el pasado 10 de diciembre, se produjo el fallecimiento del artista, una circunstancia que, según destaca la junta de gobierno, "causó una profunda conmoción en Plasencia, en el conjunto de Extremadura y también en el ámbito cultural y musical español".

El gobierno local entiende que esa circunstancia añade una carga simbólica especial al reconocimiento. De hecho, el texto defiende que la concesión del título se convierte ahora en un acto de "justicia, memoria y gratitud colectiva", con el que la ciudad quiere perpetuar el vínculo con uno de sus vecinos más conocidos y reconocibles.

La propuesta también sostiene que el impacto social y cultural de su obra, su influencia en varias generaciones de músicos y oyentes y el orgullo que su figura ha despertado entre muchos ciudadanos de Plasencia son "méritos suficientes" para recibir el mayor honor que puede conceder el ayuntamiento a uno de sus hijos.

Falta la decisión definitiva del pleno

Desde el punto de vista formal, el documento recuerda que los artículos 28 a 34 del reglamento municipal regulan el procedimiento para conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Plasencia. También señala que, una vez concluida la instrucción, corresponde formular dictamen para su elevación al pleno, órgano competente para resolver de manera definitiva.

Asimismo, la propuesta deja constancia de que la normativa municipal no establece ninguna limitación para otorgar esta distinción a título póstumo, un aspecto relevante tras la muerte del músico durante la tramitación del expediente.

Tramo final del expediente

Así, el pasado 24 de febrero, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, propuso a la junta de gobierno elevar al pleno la concesión del título a Roberto Iniesta Ojea "en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a su permanente vinculación y proyección de la ciudad de Plasencia". El equipo de gobierno aprobó la propuesta por unanimidad.

De este modo, el expediente encara ya su tramo final a la espera de que el pleno municipal adopte la decisión definitiva sobre un nombramiento de fuerte carga simbólica para Plasencia y para buena parte de Extremadura, donde la figura de Robe ocupa un lugar central en la memoria musical y cultural.