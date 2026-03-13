La unión entre Piragüismo Río Jerte y Placeat Plena Inclusión de Plasencia impulsa a Juan Cáceres al ámbito nacional.

El club Piragüismo Río Jerte de Plasencia ha vivido una jornada "muy especial", tras la participación de su palista Juan Cáceres en la mesa de clasificación de paracanoe celebrada en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja, en Sevilla y organizada por la Real Federación Española de Piragüismo.

Tras completar este proceso de evaluación y, según ha destacado el club, Juan Cáceres ha obtenido el pase que le permitirá competir a nivel nacional dentro de su categoría, formando parte del equipo de competición de Piragüismo Río Jerte y representando al club en diferentes pruebas por toda España.

Competiciones oficiales

Río Jerte ha destacado que este paso supone "un importante avance" para el deportista y para el propio club, ya que abre la puerta a su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional dentro de la modalidad de paracanoe.

Además, el club de piragüismo Río Jerte ha querido resaltar que este logro ha sido posible también gracias a la "unión y colaboración" existente con la asociación Placeat Plena Inclusión. Ambas entidades trabajan conjuntamente para "fomentar el deporte inclusivo y facilitar que personas con diferentes capacidades puedan desarrollarse y competir dentro del piragüismo", ha subrayado.

El palista Juan Cáceres, con la presidenta del club Piragüismo Río Jerte de Plasencia, en Sevilla. / Cedida

Esfuerzo, dedicación y compromiso

Como aspecto destacado, durante este viaje a Sevilla, Juan Cáceres ha tenido la oportunidad de conocer al palista portugués Fernando Pimenta, campeón del mundo de piragüismo. El deportista luso quiso dedicarle unas palabras de ánimo, "deseándole mucha suerte y numerosos éxitos en sus futuras competiciones".

El club ha querido felicitar públicamente a Juan Cáceres por su "esfuerzo, dedicación y compromiso". Su presidenta, Lidia Regidor, ha subrayado que "su clasificación supone un motivo de orgullo para todos los miembros de la entidad y un impulso para seguir trabajando en favor del deporte inclusivo y el crecimiento del paracanoe".

Con este nuevo paso, el club Piragüismo Río Jerte continúa consolidando su apuesta por la inclusión y por el desarrollo deportivo de sus palistas, "llevando el nombre del club a nuevas competiciones en el panorama nacional".

Colaboración con Placeat desde 2021

La colaboración con Placeat Plena Inclusión comenzó en el año 2021 y, desde entonces, "se ha mantenido todo este tiempo", ha señalado el club.

En agosto de ese año, la entonces concejala de Deportes, Isabel Blanco junto al gerente de Placeat, Ramón Rubio, y la presidenta del Club de Piragüismo Río Jerte, Lidia Regidor, dieron a conocer el proyecto Piragüismo inclusivo en el que participaban ambos colectivos.

Usuarios de Placeat, en las piraguas del club Río Jerte de Plasencia. / Toni Gudiel

20 usuarios iniciales

En julio de ese año, se puso en marcha la iniciativa con la idea de fomentar la integración social de personas con discapacidad intelectual haciendo partícipes a los usuarios de Placeat en sesiones de piragüismo una vez por semana, acompañados de jóvenes voluntarios del club y el educador deportivo de la asociación, Fernando García Murillo.

Un total de 20 usuarios de Placeat participaron de la nueva actividad, que pretendía consolidarse en el tiempo, como así ha sido, logrando además unos excelentes resultados, como muestra el ejemplo del usuario Juan Cáceres.

Inclusión real

Su principal propósito es "acercar el piragüismo a las personas con diversidad funcional dentro de una inclusión real, compartiendo momentos y entrenamientos y desplazamientos con los palistas del club".

La concejala ratificó entonces que el proyecto suponía "un paso más por hacer de Plasencia una ciudad inclusiva, diversa, así como una oportunidad para disfrutar de este deporte en las condiciones más profesionales y adaptadas".