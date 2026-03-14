La Junta defiende que el horario de la estación de autobuses de Plasencia cubre el 95% de los servicios.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha salido al paso de las críticas de usuarios por los horarios y otros servicios de la estación de autobuses de Plasencia.

Ha defendido que las horas de atención y apertura se han duplicado respecto a las que tenía la instalación antes del 2023, pero subraya que mantenerla abierta durante la madrugada "es inviable".

La respuesta de la Junta

Respecto a las quejas porque hace unas semanas unos 200 usuarios y acompañantes tuvieron que esperar en la calle la llegada de cuatro autobuses, a la una de la madrugada de un domingo, ha señalado que, en ese tramo horario, no permanecen abiertas ni estaciones de autobús ni otros medios de transporte en ciudades "mucho más grandes que Plasencia".

Así, la administración regional ha insistido en que el horario de la estación de autobuses de Plasencia se modificó en 2023 con el objetivo de ampliarlo y "adaptarlo a las paradas, salidas y llegadas" de las líneas regulares de transporte de viajeros. Hasta entonces, la estación abría solo por las mañanas, de lunes a viernes.

Horario adaptado a los servicios

Tras ese cambio, la apertura se extendió hasta las ocho de la tarde en días laborables, además de los sábados por la mañana (de nueve a dos) y los domingos por la tarde (de cuatro a ocho). La Consejería sostiene que esa ampliación supuso duplicar las horas de servicio y permitió "cubrir el 95% de los trayectos".

En ese horario, ha destacado que la instalación permanece abierta con sala de espera y aseos disponibles para los usuarios. La Junta de Extremadura insiste, no obstante, en que una apertura permanente durante las 24 horas no resulta viable, ya que durante la madrugada "solo operan, de forma muy esporádica, servicios discrecionales".

Autobuses en la estación de Plasencia, esta semana. / Toni Gudiel

Obras de eficiencia energética

El Ejecutivo autonómico también vincula algunos cierres puntuales del hall y de los baños a las obras de mejora acometidas recientemente en la estación. Según su explicación, esas restricciones habrían sido necesarias en determinadas fechas para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollaban los trabajos de accesibilidad y digitalización.

Además, la Junta ha añadido que la actuación no termina ahí porque ha invertido 762.000 euros en nuevas obras que se extenderán hasta el mes de mayo para mejorar la eficiencia energética del edificio. Entre las intervenciones previstas están la impermeabilización de la cubierta, la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución de puertas y ventanas y mejoras en la iluminación de las dársenas y de la sala de espera.

El contexto de las quejas

La respuesta de la Junta ha llegado después de que volvieran a aflorar las críticas de viajeros de la estación de autobuses de Plasencia, una polémica que ya se hizo visible en diciembre de 2023, durante el puente de la Inmaculada. Entonces, numerosos usuarios denunciaron que habían tenido que esperar la salida de sus autobuses al raso, en la calle y sin baños abiertos y esto supuso un punto de inflexión.

Entonces, la Junta reclamó a la empresa que gestiona la estación la ampliación de los horarios y así se hizo, pero para muchos viajeros, siguen resultando insuficientes porque además, cuando cierra, lo hacen también los baños públicos. Cabe señalar que los de la cafetería y restaurante anexo son privados, exclusivamente para sus clientes.

También en los momentos de cierre queda inutilizada la rampa de acceso, con lo que las personas con movilidad reducida deben dar una importante vuelta para poder acceder a las dársenas. A esto suman la falta de limpieza en los baños y la sensación de inseguridad por las noches, ya que duermen numerosas personas sin hogar en las proximidades.

Valoración ínfima del servicio

Con todo, la valoración de los usuarios en Google es ínfima, apenas un 2,2 sobre 5 de puntuación máxima, con abundancia de comentarios muy críticos sobre el estado de los baños, la atención y la falta de apertura en determinados horarios.

Por lo tanto, la controversia sigue abierta en Plasencia en relación a la estación de autobuses. Mientras la Junta defiende que abrir de madrugada carece de sentido por el escaso número de servicios; que se han ampliado los horarios y pone el foco en las inversiones realizadas, los usuarios insisten en que siguen dándose situaciones incompatibles con una atención adecuada al viajero, especialmente en fines de semana y salidas nocturnas.