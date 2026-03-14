Casi un millón de euros para calles: el Ayuntamiento de Plasencia acelera el asfaltado y el bacheo de emergencia

El Ayuntamiento de Plasencia prevé destinar casi un millón de euros, un total de 836.000 a actuaciones de asfaltado y bacheo dentro del plan de contratación municipal de 2026, una hoja de ruta con la que el consistorio ordena sus principales licitaciones del año.

El portavoz municipal del gobierno local, José Antonio Hernández, ha presentado este viernes el nuevo plan de contrataciones previsto para este año, un documento que llega con algo de retraso respecto a ejercicios anteriores, aunque, según el edil, ha preferido cerrar antes algunos aspectos técnicos y esperar también al nuevo presupuesto, que se encuentra en fase final de elaboración, según ha apuntado.

28 bloques de contratos

El plan se estructura en 28 bloques de contratos u objetivos generales, aunque el concejal ha precisado que de varios de esos bloques saldrán después distintas licitaciones concretas. La finalidad, según ha traslado, es es doble: ordenar el trabajo interno de las concejalías y ofrecer al tejido empresarial una previsión de las necesidades de contratación municipal a lo largo del año.

Respecto al plan de contrataciones del año pasado, el concejal ha destacado que tuvo un grado de ejecución "muy satisfactorio", ya que se ejecutaron en torno a "dos tercios" de lo previsto y se tramitaron más de treinta contratos, una cifra que superaría los cincuenta, si se contabilizan también los distintos lotes adjudicados, según ha apuntado.

El edil José Antonio Hernández, que ha explicado el plan de contrataciones de Plasencia para 2026. / Toni Gudiel

Asfaltado y bacheo

Dentro de ese marco general, uno de los capítulos con mayor peso económico será el de la mejora del viario urbano. El ayuntamiento tiene ya aprobado para su publicación el plan de asfaltado de doce calles, con una inversión de 590.000 euros, financiada en una cuarta parte por la Diputación de Cáceres y en tres cuartas partes por fondos municipales, según ha indicado Hernández.

A esa cantidad se suma un bacheo de emergencia que, según los primeros informes, está presupuestado en 246.000 euros. La suma de ambas actuaciones eleva a 836.000 euros la inversión global prevista para intervenir sobre firmes y calzadas.

El edil ha enmarcado esta actuación extraordinaria en el deterioro acumulado de la red viaria y en la necesidad de agilizar la respuesta tras las lluvias registradas en los últimos meses. Según ha explicado, esa tramitación de emergencia permitirá acortar plazos para actuar antes incluso del verano.

Licitaciones ya en marcha

Así, el edil ha señalado que el plan de asfaltado pendiente del ejercicio anterior fue aprobado la semana pasada y entra ahora en fase de publicación para la presentación de ofertas. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

La previsión del ayuntamiento es que tanto ese asfaltado como la obra de la calle que rodea al nuevo colegio San Miguel, también aprobada, puedan ejecutarse durante el verano, siempre que la tramitación avance sin incidencias y que no surjan problemas durante el proceso de adjudicación.

Sobre el nuevo plan de asfaltado correspondiente ya a 2026, el responsable municipal indicó que se encuentra en elaboración y que será la concejala de Obras quien detalle en su momento el listado de nuevas calles incluidas en ese proyecto.

Obras, servicios y concesiones

En el apartado de obras, el ayuntamiento ha optado por ordenar los contratos en distintos bloques según su financiación. Entre ellos, figuran actuaciones ligadas al Plan de Sostenibilidad Turística, al plan EDIL, a fondos de la Diputación, a subvenciones de la Junta de Extremadura, a mejoras de eficiencia energética en colegios, a la renovación del alumbrado público financiada a través del IDAE y a otras intervenciones sufragadas con presupuesto propio.

Además del asfaltado, el concejal ha informado de que ya está en licitación la obra de la calle que rodea al nuevo colegio San Miguel, con un presupuesto de 120.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. También ha salido adelante la licitación de una nueva galería en el cementerio, con alrededor de 120 nichos y una inversión de 245.000 euros.

A ello se añade la posible aprobación de la demolición de uno de los inmuebles anexos a la muralla en la zona de Calvo Sotelo, una actuación valorada en unos y vinculada al objetivo municipal de recuperar tramos del recinto amurallado.

Parques, basura, transporte y parcelas

Pero el plan de contratación no se limita a las obras. En materia de suministros, el ayuntamiento prevé una tercera fase de renovación de parques infantiles, además del suministro de materiales de construcción y dotaciones para instalaciones deportivas.

En servicios, el consistorio se ha marcado como prioritarios la renovación del mantenimiento de parques y zonas verdes y la nueva licitación de limpieza y recogida de residuos. También quiere sacar adelante contratos como el servicio de grúa, desbroces adicionales en la ciudad o el mantenimiento de puntos de carga de vehículos.

En el capítulo de concesiones, el gobierno local volverá a licitar la gestión de la plaza de toros para 2027, además de avanzar en expedientes de mayor complejidad, como el transporte urbano o el servicio de agua. También ha anunciado el concejal que la concesión del albergue está ya muy avanzada.

Como novedad, el ayuntamiento trabaja para poner a la venta distintas parcelas municipales destinadas a la construcción de viviendas, una operación que no se realiza desde hace varios años.

Una herramienta de planificación y organización interna

Hernández ha defendido este plan de contrataciones como un instrumento útil tanto para la organización administrativa como para el mercado local de contratación. La intención es que las distintas concejalías trabajen con antelación en los pliegos técnicos y que las empresas interesadas conozcan con margen los contratos mayores que el ayuntamiento prevé activar durante el ejercicio.

Con varias licitaciones ya publicadas o a punto de salir, el gobierno municipal sostiene que el plan de 2026 ha empezado ya a ejecutarse en sus primeras fases y que en las próximas semanas irá ofreciendo nuevos detalles sobre el resto de expedientes.