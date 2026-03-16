La brigada de obras arregla el pavimento roto o dañado en la plaza de la catedral de Plasencia

La plaza de la Catedral de Plasencia es paso obligado de las procesiones de Semana Santa y, dado que el pavimento no se encontraba en buenas condiciones en algunos tramos, la brigada de obras del Ayuntamiento de Plasencia se ha centrado en los últimos días en solucionarlo.

Lo ha hecho con el personal con el que cuenta actualmente, tres personas, de las que dos forman parte del plan de empleo temporal que el ayuntamiento sostiene en colaboración con la Junta de Extremadura, por lo que trabajarán en el departamento durante un año y, después, entrará personal nuevo.

Al 70% de la jornada

No obstante, su jornada de trabajo no es del 100%, sino del 70%, por lo que realizan sus tareas de ocho de la mañana a una de la tarde. Por otro lado, las otras dos personas que no están trabajando ahora en la brigada de obras de Plasencia se encuentran de baja.

Se da la circunstancia también de que, hace unos años, este servicio municipal lo componían siete personas y eran cuatro las que entraban gracias al plan de empleo, y además, por el 100% de la jornada. Por lo tanto, el número de manos para hacer las tareas ha mermado y también el número de horas de su jornada laboral.

Losas rotas en la plaza de la Catedral

Esto contrasta con la cantidad de trabajo que se acumula en la ciudad. La brigada es la responsable de arreglar las losas que se rompen o desprenden en las aceras de la ciudad. La semana pasada, estaba centrada en reponer las baldosas de la plaza de la Catedral que se han roto por el paso diario de vehículos, tanto turismos, como furgonetas y camiones.

Eso a pesar de que el tráfico de vehículos está prohibido, como así muestran las señales de tráfico instaladas tanto en el acceso por el rincón de San Esteban como por el cruce de la calle Trujillo con la calle Blanca.

Prohibición de acceso a la plaza de la Catedral de Plasencia, que algunos vehículos no respetan. / Toni Gudiel

Prohibición de paso que no se respeta

El PSOE ya criticó en el último pleno el mal estado de las losas de esta plaza en el último pleno, en una pregunta al equipo de gobierno. La concejala delegada de Obras, Mayte Díaz, explicó que, todos los años, la brigada de obras actúa en la zona, pero apuntó que el acceso de vehículos "se tiene que mirar para que no se sigan levantando".

El problema es que no se respeta la señalización y no hay ningún obstáculo en las vías para evitar la entrada y también se ve presencia policial en la zona que ejerza como efecto disuasorio para los infractores.

Señal de prohibición de circulación en el acceso por San Esteban de Plasencia. / Toni Gudiel

Bacheo y asfaltado, por contrato

Además de esta losas, la brigada de obras es la que se encarga de reponer y reparar el pavimento levantado en el resto de aceras de la ciudad -en la zona centro, los vecinos se han quejado en muchas ocasiones de su estado- y la que realiza habitualmente tareas de bacheo.

Sin embargo, es tal el número de baches que se acumulan en Plasencia actualmente que, en este caso, el ayuntamiento ha decidido contratar a una empresa para realizar un bacheo extraordinario y de urgencia.

Casi un millón para dos planes en baches

A esto se sumará también la contratación de otra empresa para el plan de asfaltado correspondiente al año pasado, pero que se ejecutará ya este año y que llegará a doce calles.

Toni Gudiel

Respecto a estos dos contratos, el portavoz municipal del gobierno, José Antonio Hernández, ha señalado este viernes que el ayuntamiento tiene ya aprobado para su publicación el plan de asfaltado, con una inversión de 590.000 euros, financiada en una cuarta parte por la Diputación de Cáceres y en tres cuartas partes por fondos municipales.

A esa cantidad se suma el bacheo de emergencia que, según los primeros informes, está presupuestado en 246.000 euros. La suma de ambas actuaciones eleva a 836.000 euros la inversión global prevista para intervenir sobre firmes y calzadas.

Otras tareas de mantenimiento o reposición de mobiliario, por ejemplo, son también competencia de la brigada de obras.