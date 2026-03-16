Carnicerías Bernal se acerca al medio siglo de vida en Plasencia con una máxima: "Escuchar al cliente"

Mucho ha cambiado en el último año para la empresa familiar de Plasencia Carnicerías Bernal. En marzo del 2025, abrieron su "obra cumbre", la mayor de sus tiendas, con dos accesos, por la avenida de la Vera y Santa Elena. La pudieron ver sus padres, los pioneros, Ignacia y Marcial, que fallecieron también el año pasado, Ignacia en julio y Marcial en diciembre.

Hoy, cuando el negocio se encamina a los 50 años de vida, sus hijos tienen claro que van a continuar su legado siguiendo los valores que les inculcaron y una máxima: "Escuchar al cliente".

Negocio y equipo

"Mi madre me decía que había que ponerse al otro lado del mostrador", donde se sitúa la clientela, para conocer cuáles son sus necesidades, explica José Antonio Bernal Mateos, la cara de Carnicerías Bernal. José Antonio destaca que Ignacia era "la ideóloga" de la empresa y su padre "el ejecutor". Juntos, los define como "el Tribunal Supremo" y sus hijos después han continuado con el negocio familiar, con cuatro tiendas, una sala de despiece, un servicio a domicilio y, ahora, van a poner en marcha una aplicación móvil.

"Quiero estar ilusionado", afirma Bernal, con una mentalidad empresarial de líder que respeta, cuida y apoya a un equipo total de 13 personas, entre ellas, sus hermanos Marcial y María Isabel y su mujer, Marioly Rodríguez.

Carnicerías Bernal de Plasencia cumple medio siglo /

De la nada a cuatro tiendas

Lo que sus padres levantaron de la nada, tras dedicarse a la venta ambulante en Villanueva de la Sierra -aunque procedían de Sorihuela y Nava de Béjar (Salamanca)- se tradujo después en una primera tienda en el Rosal de Ayala, el 15 de diciembre de 1976.

A esta siguió otra en 1989 en Santa Elena y, después, una tercera en 1996 junto a la avenida de Extremadura. La cuarta llegó en el 2004, en Sor Valentina Mirón y, en el 2010, añadieron a la primera un local como sala de despiece. Su encargado es Raúl Jiménez, al que Bernal califica como su "mano derecha desde hace 30 años" y que gestiona también el servicio a domicilio de Telecarne (927424788), que se estrenó apenas unos años después. Junto a él trabajan Jordi Iglesias, Luis Nieto, Crisanto Martín, José Luis Sánchez y Samuel García.

Su obra cumbre

Sus hermanos, Marcial y María Isabel Bernal Mateos, trabajan en la de la avenida de Extremadura y su mujer, junto a su cuñado Alfonso Domínguez, en Sor Valentina Mirón, mientras José Antonio atiende con Pedro Rodríguez y Jesús Martín desde el local de casi 200 metros cuadrados que abrieron en 2025 y ha sustituido a la tienda de Santa Elena.

José Antonio explica que le ha costado "cuatro o cinco años" comprar el local porque murieron los propietarios y había "25 herederos". Finalmente, lo consiguió en el 2023 y, después, ha hecho una importante reforma para ofrecer una tienda amplia y moderna, en la que ha decidido mantener dos accesos para facilitar la entrada "a todas las señoras mayores que vienen a diario y entran por Santa Elena". Las llama las Hortensias, "las que vienen con los 20 euros todos los días" y a las que cuida con mimo.

Producto de calidad y a domicilio

Entre su clientela también están los Federicos, la restauración y la hostelería, y, de cara al futuro, subraya que han notado que cada vez acude "más gente joven y eso nos da una alegría". Cree que se debe a que, como están acostumbrados a comprar en las grandes superficies, "cuando vienen a la carnicería tradicional, prueban el producto y notan la diferencia" y el suyo es un producto donde prima la calidad.

Para ellos y el resto de clientela cuentan también con Telecarne y explica que la abrieron después de ver en Salamanca que "una pollería tenía un reparto a domicilio y lo llamaban Telepollo, así que yo dije, pues ponemos Telecarne en Plasencia". José Antonio destaca que se trata de "otro producto más que retroalimenta a la marca y así la mantenemos viva". De hecho, fue un acierto, que pudieron comprobar en pandemia.

El futuro, una aplicación móvil

Y como Bernal no para de tener ideas nuevas, está ultimando con ayuda de un hijo una aplicación móvil para poder pedir la carne a través del teléfono, sin necesidad de hacer una llamada.

Es el presente y el futuro porque uno de sus lemas es "Renovación o morir, todas las cosas necesitan un cambio y la gente responde". José Antonio se alegra de que sus padres pudieran ver la última carnicería abierta, en la que están muy presentes gracias a una gran fotografía. Pero también lo están porque los valores humanos y empresariales que les inculcaron se mantienen intactos. "Nosotros damos continuidad a los principios que nos enseñaron y ese es el mejor legado que les podemos dar", subraya.