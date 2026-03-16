El nuevo mural de Jesús Mateos Brea en Plasencia, imagen del cartel de Semana Santa, sorprende por su grandiosidad

Si el placentino Jesús Mateos Brea sorprendió el año pasado con un mural inspirado en El Descendimiento de Caravaggio, que se instaló entre las dos catedrales de Plasencia y fue el mejor mural del mundo en febrero de 2025, en esta ocasión, lo ha vuelto a hacer. El ayuntamiento ha vuelto a confiar en su buen hacer para encargarle un nuevo mural, digno de una Semana Santadeclarada de Interés Turístico Nacional y el resultado vuelve a ser sorprendente, imponente y "grandioso".

Así lo ha calificado la concejala de Turismo del ayuntamiento, Belinda Martín, que ha presentado la obra in situ, ante la fachada de la antigua iglesia de Santo Domingo, que acoge el museo de pasos procesionales de Semana Santa y que es testigo de la salida y entrada de las procesiones.

La imagen del cartel de Semana Santa

Junto a Martín, han participado en la presentación el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, y el propio artista, además del presidente de la Unión de Cofradías y la hermandad de La Pasión.

La edil de Turismo ha subrayado que "la espera ha merecido la pena" y ha explicado que el mural, que representa a una Virgen María, va a ser también la imagen del cartel de la Semana Santa.

"Ya lo venimos diciendo, que tardamos un poco en la presentación de los carteles, pero nosotros somos diferentes y nuestro gran artista hace que también esto sea diferente".

Así es el mural de Brea en la fachada de la catedral de Plasencia / Toni Gudiel

Agradecimiento de la concejala

Martín ha destacado que Brea mezcla la vanguardia con lo que significa la Semana Santa y, para el ayuntamiento, su trabajo supone "otro éxito más". Por eso, "Estamos supercontentos y supersatisfechos con este nuevo mural". Además, ha agradecido a todos los que han hecho posible "que veamos esta maravilla", desde los técnicos de Urbanismo a Patrimonio de la Junta de Extremadura, el obispo de Plasencia y el artista y su equipo "fantástico y maravilloso, que han estado aquí codo con codo".

Es más, ha hecho hincapié en "la manera tan maravillosa de trabajar" con Brea, que "entiende perfectamente lo que pedimos" y espera que placentinos y visitantes disfruten del mural.

Felicitaciones del obispo

Por su parte, el obispo, Ernesto Brotóns, se h aunido "a este sentimiento de gratitud y de satisfacción. Yo creo que, sobre todo, agradecer especialmente a Jesús, a todo su equipo, pues esta capacidad genial que tiene y que nos ofrece y regala, de unir el arte urbano con lo que es el sentimiento más profundo y la entidad también más profunda de la Semana Santa".

Para el obispo, "lo hizo genialmente el año pasado, con ese Descendimiento en el que se plasmaba de una manera, repito, genial, esa entrega por amor que el Padre nos hace de su propio Hijo para darnos vida y hoy lo vuelve a repetir de esta manera genial presentándonos a la Madre. Madre que entrega, Madre que se agarra el pecho, Madre que acompaña a su Hijo y nos acompaña en este Misterio de amor".

El prelado ha querido destacar también el trabajo "en red y en comunión de distintas instituciones, asociaciones porque eso siempre nos ayuda a crecer y siempre genera comunidad. Cuando trabajamos todos en comunión, cuando vamos a una, cuando la Semana Santa se convierte realmente en signo e instrumento de fraternidad, todos crecemos y eso es mucho más fecundo.

La obra

El autor ha comenzado su intervención agradeciendo sus palabras y la oportunidad que le da el ayuntamiento de "hacer este tipo de trabajos que, en lo personal, me enriquece mucho y disfruto mucho haciéndolo. Son trabajos que hago con mucha estima y con mucho cariño para la ciudad".

Brea ha explicado primero cómo surgió el proyecto: "Este año, partí desde la idea de hacer una especie de agradecimiento o una celebración de lo que hemos conseguido durante todo el año pasado, aparte de hacer algo indicado hacia el cartel. Quería hacer un trabajo que fuera grande, que fuera llamativo y que fuera grandioso o que se viera imponente, porque el espacio que teníamos en esta ocasión era mucho más grande que en la anterior ocasión, pero también no tan espectacular como la catedral".

La ventana de Santo Domingo

Además, dado que Santo Domingo es el lugar del que parten y regresan las procesiones de Semana Santa en Plasencia, "Quería que este trabajo fuera algo que acompañase a todas las cofradías y a todos los placentinos y que la Virgen María, en este caso una dolorosa, estuviese mirando hacia la puerta por la que entran y por la que salen las cofradías".

A la hora de integrar la obra con el espacio, Brea ha destacado el elemento fundamental, una ventana. "Se me ocurrió que, de alguna manera esa ventana, que deja pasar la luz de la gente que está dentro preparándose para las procesiones y de la gente que está todo el año mimando esos pasos, esa luz estuviese en el pecho de María de alguna forma y que se proyectase durante estos días desde dentro, iluminando desde dentro, que le saliera del pecho".

La importancia de las manos

Además, ha representado los siete puñales que las Dolorosas suelen tener en el pecho a través de "los siete pliegues que contamos en el manto que tiene agarrado con fuerza, esa sería un poco la alegoría de esa potencia que tiene la Dolorosa en este mural".

También, al igual que el año pasado, se ha centrado en "las manos. El rostro está incompleto, pero mi idea siempre ha sido centrarme más en las manos y en el pecho. Como en la anterior ocasión, estas manos son las que nos hablan". El Descendimiento, las manos "recogían a Cristo y lo entregaban. En esta ocasión, tenemos dos posiciones muy contrapuestas. Por un lado, tenemos la parte que se agarra con mucha fuerza al pecho, que es la parte de esa madre que está viendo sufrir durante todo el calvario y pasar estos días a su Hijo, esa rabia, ese dolor. Y en el otro, tenemos la mano que se lleva más al pecho, del que emana la luz, más sosegada, más tranquila, que es la parte de la de resurrección, una vez ya ve a Cristo resucitado".

Virgen sin rostro

Brea ha detallado que el rostro de la Virgen no está completo porque "no era tan primordial para mí como las manos y tampoco quería personificar demasiado el trabajo, igual que en el Cristo del año pasado no había un rostro. Sí que se ven unas lágrimas cayéndole por el rostro, pero no sabemos si son de alegría o son de tristeza. He querido jugar con dejar esa parte del mural sin completar".

Además, por el espacio, "queríamos que el pecho estuviese en la zona de la ventana. Esto es un trabajo en agradecimiento y celebración de lo que hemos hecho durante este año completo, en el que yo he recibido muchísimo afecto de todos los placentinos. Es algo que me llena de orgullo, el haber podido contribuir un poquito a que la Semana Santa crezca y espero que continúe haciéndolo durante este tiempo".

Las medidas

En cuanto a las medidas, el artista ha manifestado que tiene 18 metros de alto por 9 de ancho. "Estamos hablando de que, en metros cuadrados de superficie, tiene tres veces más que el año pasado. Es muchísimo más grande".

Dado que lo ha pintado sobre piezas, a modo de puzle, al igual que hizo el año pasado, para poder después montarlas, son un total de 47 y ha confesado que "ha sido todo un reto montarlo", lo que hizo el pasado viernes. "Ya no por el sistema de sujeción físico que hay que hacer en la fachada y los diferentes materiales que te vas encontrando y los problemas que pueden surgir", sino porque había que elevar las piezas y se topó con el problema del aire.

El montaje

Sin embargo, finalmente no ha habido ningún problema a la hora del montaje, aunque reconoce que "el nivel de tensión que se sufre es enorme porque es muy complicado de colocar. Esto no se hace en ningún sitio. Realmente, esto nos lo estamos inventando y vamos solucionando según vamos pudiendo".

Respecto al tiempo que permanecerá colocado en Santo Domingo, Brea ha señalado que seguirá "hasta un poco antes de feria. Creo que también es lo conveniente por el tamaño que tiene y la climatología, aunque está muy bien sujeto y hecho para que aguante a la intemperie, el sol, el agua y el viento".

Otras ofertas

Con la humildad que le caracteriza, Brea afirma que no es "el Miguel Ángel placentino ni nada. Intento hacer el mejor trabajo posible y este tipo de trabajos me dan la opción de hacer trabajos muy pictóricos, utilizando el arte urbano, el street art y el graffiti, que yo he aprendido a hacer desde pequeñito en estas calles y por el cual me gano la vida. Pero sí que me permite acercarme a un tipo de arte más tradicional, un tipo de temáticas culturales y religiosas que nunca había pensado que me podían atraer tanto hasta que me han dado la opción de hacerlo".

Y también resultado ha tenido su acercamiento a los clásicos y a pintores que le gustan, como Velázquez, Zurbarán o Caravaggio, que ha recibido llamadas y ofertas para hacer obras similares en otras ciudades, pero que ha rechazado. "Sufro mucho con estos trabajos y, al final, lo tengo que sentir también mucho. Para mí, hacer este tipo de trabajos tiene sentido porque están en mi casa y en un espacio donde valga la pena todo el trabajo de producción y de colocación. No voy a prostituir la idea de hacer algo de esto porque sí sin más porque no tiene sentido", ha subrayado.