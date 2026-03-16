El Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia abrirá al anochecer en una nueva edición de sus visitas guiadas.

El Palacio de Congresos de Plasencia Roberto Iniesta, dependiente de la Junta de Extremadura, volverá a abrir sus puertas al anochecer el próximo 26 de marzo con el inicio de la séptima edición de sus visitas guiadas nocturnas, una propuesta gratuita que se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas del recinto y que cada año suele agotar sus plazas con rapidez.

Un edificio singular para una visita diferente

La actividad comenzará a las siete de la tarde y permitirá recorrer durante aproximadamente dos horas algunos de los espacios más representativos del inmueble, desde el auditorio hasta otras áreas menos conocidas que habitualmente no forman parte del recorrido habitual del público.

Según ha destacado su directora, Cristina Cano, la propuesta gira en torno a uno de los grandes valores del edificio: su "transformación visual con el paso del día a la noche. La luz del atardecer, los reflejos y las transparencias alteran la percepción de sus volúmenes y permiten contemplar desde otra perspectiva una de las obras arquitectónicas más reconocibles de la ciudad".

Cano ha destacado que el edificio fue finalista del prestigioso premio europeo Mies van der Rohe y es un "icono de la arquitectura contemporánea", diseñado por el estudio SelgasCano.

Visita guiada nocturna al Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Cómo reservar plaza

Para participar en alguna de las visitas guiadas es imprescindible la reserva previa debido al límite de 40 plazas por grupo. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a plasencia@palcongrex.es, indicando su nombre, el número de acompañantes y los datos de todos los participantes. Una vez recibida la solicitud, se enviará un correo de confirmación para asegurar la reserva de la plaza.

Cano ha explicado que cada visita contará con un máximo de 40 personas y las plazas se asignarán por estricto orden de recepción de las solicitudes. Además, siguiendo la dinámica de ediciones anteriores, una vez completado el primer grupo "se irán anunciando nuevas fechas, con el objetivo de atender la alta demanda que suele generar esta actividad y facilitar que todas las personas interesadas puedan disfrutar de la experiencia".

Una cita consolidada en el calendario cultural

Las visitas guiadas nocturnas comenzaron en 2019 y, con el paso de los años, se han convertido en una de las actividades con mejor respuesta de público dentro de la programación del palacio. En la convocatoria de 2025, por ejemplo, la primera fecha de la quinta edición agotó todas sus plazas en menos de 24 horas y obligó a abrir una nueva visita.

Además, la directora del espacio ha subrayado que la actividad ha ido creciendo tanto en número de convocatorias como en participación. Según sus datos y dejando a un lado el parón obligado provocado por la pandemia de COVID-19, que interrumpió temporalmente esta actividad cultural, en las primeras ediciones se organizaban alrededor de seis visitas por temporada, con grupos reducidos de unas 15 personas.

Aumento del interés por las visitas

Sin embargo, actualmente, se organizan más de diez visitas por temporada, con grupos que superan las 45 personas por recorrido. En 2025, se organizaron diez visitas guiadas entre marzo y junio, con una asistencia total de 552 personas y una media de 55 participantes por grupo.

Visita guiada nocturna al Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Ese crecimiento confirma el interés sostenido que despierta una propuesta que combina divulgación arquitectónica, acceso ciudadano y atractivo turístico. No en vano, el palacio se ha convertido en uno de los iconos contemporáneos de Plasencia y en una de las construcciones más singulares de Extremadura, tanto por su imagen exterior como por su proyección cultural.

Un reclamo para vecinos y visitantes

La filosofía de estas visitas se mantiene desde sus primeras ediciones: "acercar el edificio a la ciudadanía y ofrecer una manera distinta de descubrirlo". La experiencia, según Cano, permite "comprender mejor la lógica espacial y estética del inmueble precisamente en el momento del día en que la luz modifica por completo su lectura visual".

La convocatoria no se dirige solo a residentes de Plasencia. De hecho, la iniciativa ha atraído en ediciones anteriores a visitantes de otras localidades y a perfiles vinculados a la arquitectura, el diseño o la ingeniería, interesados en conocer de cerca un edificio que ha logrado reconocimiento más allá del ámbito regional.

En una ciudad con un patrimonio histórico muy definido, estas visitas nocturnas añaden además una lectura complementaria: la de una Plasencia que no solo mira a sus murallas, catedrales o conventos, sino que también se proyecta a través de una arquitectura contemporánea fuera del casco histórico y que ha situado al recinto en el mapa europeo de su categoría.