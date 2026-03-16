La Peña Madridista de Plasencia reúne a 286 comensales en su cuarta comida anual de hermandad.

La Peña Madridista de Plasencia ha celebrado su cuarta comida anual de hermandad en el restaurante Los Álamos, en la que ha reunido a casi 300 socios, en concreto, 286 comensales, en una jornada que arrancó con su asamblea ordinaria y un proceso electoral y que se prolongó hasta la noche con sorteos, música y aperitivos.

Asamblea y reelección

La jornada comenzó con la asamblea ordinaria de la entidad, en la que además se desarrolló el proceso electoral tras cuatro años de mandato de la actual junta directiva, coincidiendo con la etapa transcurrida desde la creación de la peña. Según ha informado la organización, no se presentó ninguna candidatura alternativa y la junta fue reelegida.

Ese trámite interno sirvió para abrir una cita social para el madridismo placentino, que en los últimos años ha ido consolidando su actividad en la ciudad. La peña figura en el listado oficial del Real Madrid y consta como fundada en 2022, con sede en Plasencia y con José Luis Gutiérrez Barroso como presidente, según la ficha pública del club blanco.

Algunos asistentes a la cena de la Peña Madridista Placentina. / Peña Madridista Placentina

Una comida con autoridades e invitados

La comida comenzó a las tres de la tarde en el restaurante Los Álamos de Plasencia y reunió a 286 asistentes. Entre los presentes estuvieron Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia; Alberto Belloso, concejal de Deportes y Francisco García Calle, alcalde de Casas del Castañar.

Uno de los momentos de la celebración de la Peña Madridista Placentina, con las autoridades. / Peña Madridista Placentina

La peña contó además con un invitado de honor vinculado a la historia del Real Madrid, Francisco Bonet Serrano, conocido deportivamente como Paco Bonet, que acudió acompañado de su esposa. Bonet fue defensa del conjunto blanco entre 1982 y 1986, disputó 69 partidos oficiales y conquistó cuatro títulos con el club, según la web oficial del Real Madrid. La Real Federación Española de Fútbol le atribuye, además, cuatro partidos internacionales con la selección española.

Junto a las autoridades e invitados institucionales, también participaron representantes de peñas de localidades cercanas, entre ellas las de Cañaveral, Serradilla y la veterana peña de Carcaboso, en un ambiente de convivencia entre aficionados de la zona norte de la provincia.

Sorteos, música y fiesta hasta la noche

Tras la comida, se sortearon diferentes regalos entre los asistentes, uno de los momentos habituales en este tipo de encuentros de convivencia. Después, la celebración continuó durante toda la tarde y parte de la noche.

La animación musical corrió a cargo de Santos Music, mientras que la jornada se prolongó hasta las 23.30 horas con una merienda-cena en la que se sirvieron aperitivos preparados por el propio restaurante. La organización añadió además varios jamones cortados en directo por tres cortadores del equipo de Felipe Gil.

Otro de los momentos de la celebración de la Peña Madridista placentina. / Peña Madridista Placentina

Más allá del componente festivo, la convocatoria volvió a dejar la imagen de una peña que busca afianzarse en Plasencia a través de actividades presenciales y encuentros colectivos. No en vano, su reconocimiento figura en el espacio oficial de peñas del Real Madrid, donde el club agrupa a sus asociaciones registradas en España y en el extranjero.

Una peña joven en Plasencia

La entidad placentina es, además, una peña de creación reciente dentro de la estructura madridista oficial. La ficha pública del Real Madrid sitúa su año de fundación en 2022.

Paco Bonet también es un habitual del movimiento peñístico madridista. El exfutbolista ha participado en otras actividades de peñas oficiales del club blanco, como aniversarios y encuentros con aficionados, lo que refuerza el carácter institucional de su asistencia al acto celebrado en Plasencia.