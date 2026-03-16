Plasencia responde al regreso de Torrente con colas y salas casi llenas en los Multicines Alkázar.

El regreso de Torrente, con la cinta Torrente Presidente, ha arrancado con fuerza en Plasencia. La nueva película dirigida por Santiago Segura y estrenada el pasado viernes 13 de marzo, ha tenido "bastante buena acogida" en los Multicines Alkázar, donde, según han señalado desde el espacio, la sala donde se ha proyectado ha estado prácticamente llena desde el viernes y hasta el domingo.

Un estreno con tirón en Plasencia

La vuelta del personaje creado por Santiago Segura no ha pasado desapercibida en la cartelera placentina. Según han informado desde los Multicines Alkázar, la cinta ha reunido a numeroso público durante sus primeros tres días en exhibición, hasta el punto de rozar el lleno durante buena parte del fin de semana.

En el exterior de los cines, además, se han podido ver colas de varios metros antes de algunas sesiones y, entre los asistentes, había espectadores de perfiles distintos, aunque con una presencia destacada de hombres adultos, tanto jóvenes como de más edad, muchos de ellos vinculados emocionalmente a las primeras entregas de la saga y con ganas de reencontrarse con uno de los personajes más reconocibles de la comedia española reciente.

Cola para el estreno de 'Torrente Presidente', el pasado viernes. / Toni Gudiel

La permanencia en cartel, abierta

Que la película permanezca más o menos tiempo en la cartelera local dependerá ahora de la respuesta del público en los próximos días. Así, desde el cine placentino han explicado que su continuidad "dependerá de los espectadores", aunque consideran que la producción "tiene tirón".

Ese comportamiento no es extraño en salas de tamaño medio como las de Plasencia, donde la permanencia de un título depende en gran medida del rendimiento de los primeros pases. Desde los propios Multicines Alkázar ponen un ejemplo claro: hay películas que apenas duran una semana y otras que, si mantienen la demanda, logran sostenerse durante meses. Citan el caso de Avatar, que llegó a permanecer en cartel durante tres meses, entre diciembre y marzo.

En una ciudad como Plasencia, donde la cartelera comercial funciona también como termómetro del ocio de fin de semana, el arranque de una saga tan reconocible permite medir hasta qué punto sigue existiendo un público fiel a un humor muy concreto, ligado a la memoria de los grandes éxitos populares del cine español de las últimas décadas.

El peso de una saga muy popular

El arranque de Torrente Presidente en Plasencia se enmarca en la buena acogida que ha tenido en todo el país y también la que tuvieron en su día las cintas anteriores. Así, según fuentes oficiales del Ministerio de Cultura, la saga aparece entre los títulos españoles con mayor seguimiento de público en salas. Torrente 2: Misión en Marbella, estrenada el 30 de marzo de 2001, alcanzó 5.321.969 espectadores; Torrente 3: El protector, con estreno el 28 de septiembre de 2005, sumó 3.574.320; y Torrente, el brazo tonto de la ley, estrenada el 17 de febrero de 1998, llegó a 3.010.664 espectadores.

A esa trayectoria se sumó después Torrente 5: Operación Eurovegas. La película recaudó 3.619.522 euros y llevó a 530.000 espectadores a los cines en solo tres días, con el mejor estreno español del año en aquel momento.

Contexto: una sexta entrega con respaldo oficial

Además, se da la circunstancia de que el éxito de la saga no fue solo comercial porque la web oficial de los Premios Goya recoge que la película Torrente, el brazo tonto de la ley, obtuvo 3 nominaciones y 2 Goya, mientras que Torrente 2: Misión en Marbella contó con 1 nominación.

Por su parte; Torrente 4: Lethal Crisis acumuló 25 inscripciones (para competir en una nominación) en su edición y Torrente 5: Operación Eurovegas logró 1 nominación. Esos datos dibujan el peso industrial de una franquicia que, con mejor o peor crítica según cada época, sí ha mantenido durante años una conexión muy clara con una parte amplia del público, como se ha vuelto a demostrar con el estreno del último largometraje.