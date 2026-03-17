El apoyo de Cristina Lora, ganadora de OT 2025, da visibilidad a las Dragonas del Jerte de Plasencia

La cantante sevillana Cristina Lora, ganadora de Operación Triunfo 2025, se ha sumado al apoyo a Dragonas del Jerte, la asociación placentina vinculada al acompañamiento de mujeres que han superado un cáncer de mama. Lo ha hecho con el regalo de una botella de OT con su nombre para un sorteo en el que se podrá participar hasta el próximo 31 de marzo, según ha difundido el colectivo en sus redes sociales.

Un gesto de apoyo a Dragonas del Jerte

La iniciativa la han dado a conocer la cantante y la propia asociación a través de Instagram, donde la artista ha explicado que ha querido colaborar con el colectivo mediante la donación de una botella de OT con su nombre, destinada a una rifa o sorteo con el que generar ingresos para la entidad.

En el mensaje difundido por Dragonas del Jerte, Cristina Lora traslada públicamente su respaldo al proyecto y subraya su relación con el norte de Extremadura. "Mi padre es de Hervás, yo tengo mucha relación", señala en ese vídeo, en el que también pide visibilidad para una asociación de reciente creación centrada en el apoyo a mujeres que han superado un cáncer de mama.

La cantante añade además que quiere aprovechar "este altavoz" que tiene en sus redes para animar a seguir y respaldar a la asociación. "Mando muchísima fuerza y muchísimo apoyo para la asociación", afirma en su mensaje, en el que también destaca la labor del colectivo a través de actividades deportivas y su utilidad social.

Sorteo abierto hasta el 31 de marzo

Según la información difundida por Dragonas del Jerte, el sorteo permanecerá abierto hasta el 31 de marzo, dentro de una campaña de apoyo con la que la asociación busca reforzar su visibilidad y obtener recursos para su actividad. Para participar, hay que seguir el perfil de Dragonas del Jerte en Instagram, darle me gusta a la publicación y mencionar en comentarios a algún amigo o amigos.

La artista explica en su intervención que pensó en entregar esta botella para que el colectivo pudiera organizar "algún tipo de rifa o cualquier cosa que pueda generar algún tipo de ingreso". Ese gesto enlaza con la estrategia de una asociación que acaba de echar a andar en Plasencia y que busca apoyos para consolidar su actividad desde el territorio.

El respaldo de Cristina Lora tiene además un componente de cercanía con Extremadura, al recordar su vínculo familiar con Hervás, una referencia que aporta contexto comarcal a una colaboración que la asociación ha difundido porque supone una ayuda directa a su proyecto.

Presentación de las Dragonas del Jerte al alcalde de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Una artista con proyección reciente

Cristina Lora es de Mairena del Aljarafe, Sevilla, y ya desde pequeña ha participado en programas de televisión y ha mostrado su pasión por cantar, bailar e interpretar. Ha participado en los programas Menuda noche, con Juan y Medio y en Tierra de Talentos, ambos en Canal Sur y también en Idol Kids. Fan de OT y de Eurovisión, ha ganado el programa español en su última edición.

Su colaboración llega además en un momento especialmente importante para Dragonas del Jerte, todavía en fase de crecimiento y de consolidación dentro del tejido asociativo de la ciudad. En ese contexto, cualquier apoyo externo con capacidad de difusión puede contribuir a ampliar el conocimiento social de la entidad y de su trabajo diario.

Acompañar desde el deporte

Dragonas del Jerte se presentó en Plasencia a finales de enero como una asociación sociodeportiva y cultural impulsada por mujeres que han superado o atraviesan un proceso oncológico y que han encontrado en el barco dragón una herramienta de recuperación física y emocional. La Federación Extremeña de Piragüismo ha explicado que el grupo nació en la ciudad con el objetivo de ofrecer un espacio de apoyo y superación a través del piragüismo.

La presidenta del colectivo, Argeme Martín, ya defendió en su presentación pública una idea que resume bien la filosofía de la entidad: ser visibles "no desde el dolor, sino desde la fuerza, no desde la enfermedad, sino desde la vida". Ese planteamiento conecta con una forma de entender el deporte no solo como ejercicio, sino también como comunidad, acompañamiento y reconstrucción personal.

Dragonas del Jerte es un proyecto con voluntad de expansión, "abierto al territorio", que quiere crecer de la mano de las instituciones, de los clubes deportivos, de los centros educativos y de la sociedad en general, porque "la salud es una responsabilidad compartida y el deporte es una herramienta poderosa de transformación social", ha señalado Martín.

Remo y cáncer de mama

La presidenta de Dragonas del Jerte ha aprovechado para destacar los beneficios del piragüismo en pacientes con cáncer de mama. "Mejora muchísimo la movilidad de los brazos y previene el linfedema. Todo deporte viene estupendamente para fortalecer el cuerpo, pero el remo ayuda mucho en rehabilitación. Una vez pasado el proceso de quirófano, nos ayuda a rehabilitar la musculatura", ha apuntado.

Además, ha defendido que "está recomendado por oncólogos". De hecho, ha explicado que fueron unos especialistas canadienses los que se dieron cuenta de que era muy beneficioso y, en España, empezaron en Sevilla a recomendarlo a los pacientes.

Pero, más allá de lo físico, la presidenta del colectivo ha insistido en el acompañamiento emocional que genera el equipo de palistas, por lo que ha subrayado lo beneficioso que es "para el alma y para la mente. El estar acompañadas hace grupo y hace familia".