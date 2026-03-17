Gastronomía y solidaridad volverán a darse la mano en Plasencia con el encuentro de cortadores de jamón

Plasencia celebrará el próximo domingo, 22 de marzo, desde las 11.30 horas, el VIII Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón Ciudad de Plasencia en el pabellón de cristal de El Berrocal. La organización prevé reunir a unos 60 profesionales de toda España y destinar la recaudación íntegra a la Asociación de Autismo Norte de Extremadura, Aunex, que presta apoyo a personas con TEA y a sus familias.

Como ha destacado este martes el cortador Felipe Gil, alma mater del proyecto, que ha delegado este año en el Círculo Empresarial Placentino, el objetivo es que, por un día, Plasencia vuelva a "oler a jamón", por lo que, de nuevo, el gancho de la iniciativa sigue siendo sencillo y reconocible: un plato de jamón a 3 euros y una causa a la que se dirige todo lo recaudado, en esta ocasión, Aunex.

Qué es Aunex y por qué importa esta ayuda

La asociación beneficiaria desarrolla su actividad en Plasencia y la zona norte de la provincia de Cáceres. Entre sus objetivos, figuran garantizar un tratamiento psicoeducativo ajustado a la evidencia científica, promover la inclusión escolar, laboral y social de las personas con TEA y ofrecer apoyo a las familias mediante información, formación y acompañamiento.

Además, en su cartera de servicios, Aunex detalla precisamente esa atención a las familias y la intervención cuando resulta necesaria en contextos naturales, además del trabajo de un equipo formado por profesionales especializados en TEA y trastornos del neurodesarrollo. La asociación acaba de recibir un espacio en el antiguo colegio de San Miguel, lo que ha destacado Felipe Gil para animar a participar en esta cita gastronómica y colaborar para que el colectivo pueda acondicionar esta nueva sede para prestar sus servicios.

Presentación de la nueva cita de cortadores de jamón en Plasencia, a favor de Aunex. / Toni Gudiel

Plasencia, empresa local y solidaridad

La cita vuelve a apoyarse en una red de colaboración que va más allá del propio consistorio. El concejal de Festejos, David Dóniga, ha destacado en la presentación que se trata de "un evento gastronómico y solidario que ya alcanza su octava edición y que está plenamente consolidado en el calendario de la ciudad".

También ha puesto el acento en la respuesta que mantiene año tras año esta convocatoria, al subrayar la colaboración de personas llegadas no solo de Plasencia y su comarca, sino también de otros puntos del país.

En esta edición, la tutela organizativa del encuentro recae en el Círculo Empresarial Placentino. Su presidente, Carlos Oliva, ha incidido en la implicación del tejido empresarial y remarcado que "ninguna de las empresas obtiene beneficio económico; todo lo recaudado es íntegro para Aunex". También ha destacado la colaboración altruista de los cortadores, que participan sin cobrar desplazamiento ni alojamiento.

60 cortadores

Por su parte, el cortador Felipe Gil ha avanzado que la previsión es reunir a unos 60 cortadores profesionales procedentes de toda España. A su juicio, se trata de mantener un formato manejable que permita preservar la calidad de la cita gastronómica y solidaria y facilitar la coordinación de todos los participantes.

Para Plasencia, ese esquema tiene un valor añadido. No se trata solo de llenar un pabellón ni de sumar una cita atractiva al calendario de marzo, sino de convertir un producto muy vinculado a la cultura gastronómica extremeña en una herramienta de apoyo y visibilidad para una causa social concreta. Ahí es donde el encuentro ha consolidado su identidad propia: en la capacidad de hacer compatible una jornada popular con un destino útil y reconocible para la ciudad.