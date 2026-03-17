El Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia agota en menos de 24 horas las plazas de su visita nocturna y abre nuevas fechas

El Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia ha vuelto a registrar una "excelente acogida" en su programación de visita guiadas nocturnas gratuitas. Así, según ha informado la dirección del espacio, dependiente de la Junta de Extremadura, en menos de 24 horas desde la apertura de inscripciones, se han agotado todas las plazas disponibles para la visita guiada nocturna prevista para el próximo 26 de marzo, arranque de la séptima edición de esta iniciativa.

De esta forma, "ante la alta demanda y con el objetivo de dar respuesta al interés generado", la dirección del palacio ha abierto nuevas convocatorias, una para el jueves 9 de abril a las 19.45 horas, también completa en cuestión de horas, y otra para el día 16 de abril, a las 20.15 horas. Se trata de ofrecer "una nueva oportunidad a quienes no han podido acceder a la primera fecha".

Dos horas para recorrerlo

La visita, en cualquiera de las fechas, se extenderá durante aproximadamente dos horas y permitirá recorrer algunos de los espacios más representativos del inmueble, desde el auditorio hasta otras áreas menos conocidas que habitualmente no forman parte del recorrido habitual del público.

Según ha destacado su directora, Cristina Cano, la propuesta gira en torno a uno de los grandes valores del edificio: su "transformación visual con el paso del día a la noche. La luz del atardecer, los reflejos y las transparencias alteran la percepción de sus volúmenes y permiten contemplar desde otra perspectiva una de las obras arquitectónicas más reconocibles de la ciudad".

Cano ha destacado que el edificio fue finalista del prestigioso premio europeo Mies van der Rohe y es un "icono de la arquitectura contemporánea", diseñado por el estudio SelgasCano.

Imagen de una visita nocturna al Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Cómo reservar plaza

Para participar en esta nueva visita guiada es imprescindible la reserva previa debido al límite de 40 plazas por grupo. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a plasencia@palcongrex.es, indicando su nombre, el número de acompañantes y los datos de todos los participantes. Una vez recibida la solicitud, se enviará un correo de confirmación para asegurar la reserva de la plaza.

Cano ha explicado que cada visita contará con un máximo de 40 personas y las plazas se asignarán por estricto orden de recepción de las solicitudes. Además, siguiendo la dinámica de ediciones anteriores, una vez completado el primer grupo "se irán anunciando nuevas fechas, con el objetivo de atender la alta demanda que suele generar esta actividad y facilitar que todas las personas interesadas puedan disfrutar de la experiencia".

Oportunidad que agota plazas

La directora del palacio ha subrayado que "el éxito de convocatoria refuerza el posicionamiento del edificio como un referente turístico en la región, con una programación capaz de generar un notable interés y participación ciudadana".

La iniciativa se estrenó en 2019 y, con el paso de los años, se han convertido en una de las actividades con mejor respuesta de público dentro de la programación del palacio. En la convocatoria de 2025, por ejemplo, la primera fecha de la quinta edición agotó todas sus plazas en menos de 24 horas y obligó a abrir una nueva visita.

Una visita guiada nocturna al Palacio de Congresos Roberto Iniesta de Plasencia. / PALACIO DE CONGRESOS

Además, la directora del espacio ha subrayado que la actividad ha ido creciendo tanto en número de convocatorias como en participación. Según sus datos y dejando a un lado el parón obligado provocado por la pandemia de COVID-19, que interrumpió temporalmente esta actividad cultural, en las primeras ediciones se organizaban alrededor de seis visitas por temporada, con grupos reducidos de unas 15 personas.

Interés mantenido en el tiempo

Sin embargo, actualmente, se organizan más de diez visitas por temporada, con grupos que superan las 45 personas por recorrido. En 2025, se organizaron diez visitas guiadas entre marzo y junio, con una asistencia total de 552 personas y una media de 55 participantes por grupo.

Ese crecimiento confirma el interés sostenido que despierta una propuesta que combina divulgación arquitectónica, acceso ciudadano y atractivo turístico. No en vano, el palacio se ha convertido en uno de los iconos contemporáneos de Plasencia y en una de las construcciones más singulares de Extremadura, tanto por su imagen exterior como por su proyección cultural.