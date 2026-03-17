Plasencia pondrá más vigilancia en el entorno monumental de la Catedral si persisten las infracciones de tráfico

La Policía Local de Plasencia ha advertido este martes que la plaza de la Catedral, la plaza del Seminario y su entorno siguen siendo zonas peatonales en las que no está permitido circular con vehículos de forma ordinaria, lo que está sucediendo y provocando además la rotura del pavimento.

El intendente jefe policial, José Antonio Quijada, ha subrayado que no se trata de una medida nueva, a pesar de las infracciones, y ha anunciado que se intensificarán los controles si continúan los incumplimientos.

No es una restricción nueva

El jefe policial ha querido dejar claro que no se trata de que se haya implantado ahora una nueva prohibición en la zona monumental de la Catedral. De hecho, hay señales de prohibición de circulación en los dos accesos posibles, por San Esteban y por el cruce de la calle Trujillo con la calle Blanca. "Siempre ha sido peatonal", aunque en los últimos tiempos se ha "detectado" el paso de vehículos por comodidad, tras la desaparición de las antiguas escaleras.

Ese recordatorio llega, además, con un mensaje claro a vecinos, conductores y empresas de reparto: el espacio "no puede utilizarse como vía de paso ni para operaciones ordinarias de carga y descarga". Según la Policía Local, algunos de esos accesos se estaban produciendo incluso con vehículos pesados, una práctica que, además de incumplir la norma, está afectando al pavimento de una de las zonas con mayor valor histórico de Plasencia.

La brigada de obras de Plasencia arregla el pavimento roto en la plaza de la Catedral. / Toni Gudiel

Qué excepciones contempla el ayuntamiento

El intendente sí ha enumerado algunas excepciones puntuales. Entre ellas, el acceso de taxis para recoger o dejar a clientes con necesidades especiales; la entrada a cocheras de la zona de Santa María; determinados supuestos vinculados a las terrazas de San Esteban cuando sea necesario pasar por la calle Blanca y los accesos autorizados con motivo de eventos en la Catedral o su entorno.

Así se refleja en la ordenanza municipal de tráfico del Ayuntamiento de Plasencia, que permite al ayuntamiento establecer zonas peatonales donde se restrinja totalmente la circulación y el estacionamiento de vehículos, y prevé excepciones para servicios de emergencia, seguridad o ambulancias, así como para personas con movilidad reducida con la debida autorización municipal.

El casco histórico, bajo una protección especial

La advertencia no es menor en una ciudad como Plasencia, donde el centro histórico y sus monumentos forman parte de un patrimonio especialmente protegido. La Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece que las entidades locales tienen la obligación de proteger, conservar y defender los bienes patrimoniales situados en su término, y añade que el entorno de un monumento goza de la misma protección que el propio bien cuando así se delimita.

La Catedral de Plasencia arrastra, además, una protección histórica reconocida desde hace décadas. El propio BOE la cita como "monumento nacional" en resoluciones estatales sobre obras de conservación, un recordatorio de que el enclave no es una plaza cualquiera, sino uno de los espacios patrimoniales más sensibles de la ciudad.

Señal de prohibida la circulación en el acceso a la Catedral de Plasencia por San Esteban. / Toni Gudiel

Por eso, el mensaje del ayuntamiento es que este entorno monumental no puede convertirse en un atajo cotidiano para coches particulares ni en un punto de reparto por simple conveniencia. De esta forma, la advertencia policial coincide con el objetivo municipal de preservar el uso peatonal del espacio y evitar un desgaste añadido en el pavimento al del paso de vecinos, turistas y, en breve, las procesiones de Semana Santa.

Aviso de denuncias si continúa el problema

Con todo, el intendente jefe ha pedido colaboración ciudadana y ha resaltado que los accesos a la plaza de la Catedral y a la plaza del Seminario están correctamente señalizados. En todo caso, si persiste la situación, ha anunciado que "se reforzará la vigilancia y las infracciones que se detecten serán denunciadas".

La ordenanza municipal fija, con carácter general, sanciones de hasta 80 euros para las infracciones leves y de 200 euros para las graves, además de cuantías superiores para las muy graves.