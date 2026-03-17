Plasencia ya ve una de las imágenes más potentes del AVE extremeño con el viaducto de la autovía a Navalmoral

La obra del AVE extremeño junto a Plasencia entra en una de sus imágenes más reconocibles: el gran viaducto sobre la EX-A1 y la EX-108 ya tiene colocados sus dos tramos de celosía metálica, mientras continúan los trabajos en los vanos de hormigón del mismo paso elevado.

Un hito visible en el acceso norte de Plasencia

Así, el avance de la alta velocidad en Extremadura, de la mano del Ministerio de Transportes, deja ya una de sus estampas más llamativas en el entorno de Malpartida de Plasencia. A las puertas de la capital del Jerte, el viaducto que salva la EX-A1 y la EX-108 ha superado una fase clave con la colocación de los dos tramos metálicos de celosía, las piezas más singulares de una estructura que forma parte del subtramo Río Tiétar-Malpartida de Plasencia.

El conjunto, además, sigue en obras, ya que restan actuaciones en los elementos de hormigón que completan el paso elevado y otras, hasta llegar a los 36 meses de plazo de ejecución.

Las empresas, Ferrovial Agroman y Fhecor

La infraestructura se integra en un subtramo de 11,72 kilómetros de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa, dentro del eje Talayuela-Plasencia. La licitación de estas obras se publicó en el BOE el 9 de abril de 2019, con un valor estimado de 77,16 millones de euros. La formalización del expediente apareció en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22 de enero de 2020.

El diseño del viaducto lo ha realizado la empresa Fhecor, con sede en Madrid, para Ferrovial Agroman, la empresa que resultó finalmente adjudicataria de las obras del tramo del AVE Río-Tiétar-Malpartida de Plasencia, en octubre del 2019, por 71,4 millones de euros.

Fotogalería | Así avanzan las obras del viaducto de la Alta Velocidad del tramo Río Tiétar-Malpartida /

Estructura y corte en la autovía

Según la información técnica difundida en su día sobre el diseño del viaducto, la estructura alcanza 613 metros de longitud y se reparte en cinco vanos: dos metálicos de celosía para cruzar las carreteras y tres de hormigón para completar el trazado. Esa combinación explica que, pese al montaje ya culminado de las piezas metálicas, la obra siga ofreciendo actividad en otras partes del viaducto, incluida la celosía.

La zona en la que se actúa no es menor para la movilidad del norte extremeño. La EX-A1, eje esencial entre Navalmoral de la Mata, Plasencia y la frontera portuguesa, y la EX-108, que discurre paralela en este punto, obligan a una ejecución muy medida y a una logística compleja. De ahí que también sea necesario el corte de tráfico de la autovía en sus distintos sentidos, a medida que se va desarrollando la obra.

Este martes, permanece cortado un tramo entre Malpartida de Plasencia y Río Tiétar, en sentido Navalmoral de la Mata.

Un subtramo que sigue en ejecución

Más allá de la imagen del viaducto, la documentación oficial confirma que el subtramo Río Tiétar-Malpartida de Plasencia sigue en ejecución dentro del segundo gran bloque de la línea, el Talayuela-Plasencia. Adif ya lo situaba entre los tramos en obras en noviembre de 2022; volvió a incluirlo entre los subtramos pendientes de completar en marzo y abril de 2025, y lo mantuvo en ejecución en junio de 2025 cuando detalló los avances asociados a electrificación y subestación.

Esa continuidad administrativa también se refleja en la tramitación de un modificado del proyecto. El BOE publicó en octubre de 2023 la información pública sobre la necesidad de ocupación del Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de este mismo tramo, y otra resolución oficial de 2024 señaló que el proyecto de referencia había sido aprobado el 22 de noviembre de 2023. Es decir, el subtramo no solo seguía vivo, sino ajustando su desarrollo técnico sobre el terreno.

Qué se mueve ahora mismo en el AVE extremeño

El viaducto de Plasencia encaja en una fase más amplia de impulso al tramo Talayuela-Plasencia, de unos 70 kilómetros. Adif licitó en marzo de 2025 por 131,4 millones de euros el contrato de señalización, seguridad y telecomunicaciones fijas, con 8 meses para redactar proyectos, 18 meses para ejecutar instalaciones y 48 meses de conservación y mantenimiento.

A esa fase se sumó en abril de 2025 la licitación, por 34 millones de euros, de la base de montaje de vía de Navalmoral de la Mata, una instalación de 140.000 metros cuadrados que será una de las mayores de la red y que servirá después como base de mantenimiento. Además, se previeron acopios de balasto en Talayuela, Malpartida y Toril.

Fotogalería | Imágenes del montaje de un viaducto del AVE a las puertas de Plasencia /

Avance de la Alta Velocidad

El avance continuó en junio de 2025 con la adjudicación por 16,7 millones de la subestación eléctrica de Casatejada, llamada a alimentar la futura catenaria del tramo, y en octubre de 2025 con la adjudicación por 41,68 millones de las obras de electrificación entre Talayuela y Plasencia. En paralelo, Adif adjudicó después por una inversión global de 157,5 millones tres contratos para desplegar señalización avanzada, telecomunicaciones móviles GSM-R y la propia base de montaje de vía.

Para Extremadura, el mensaje de fondo es claro: mientras el primer tramo entre Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz ya funciona electrificado desde diciembre de 2023, el segundo, el que debe unir Talayuela con Plasencia, va cerrando ahora las piezas que faltaban para pasar de la plataforma a la vía, la electrificación y los sistemas ferroviarios. En este contexto, el viaducto de la EX-A1 y la EX-108 es mucho más que una imagen espectacular: es una de las señales más visibles de que la obra sigue avanzando en el norte de la región