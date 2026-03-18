Imagen de la celebración
El cartel de la Semana Santa de Plasencia, con la Dolorosa de Brea, se presenta este jueves, en la Catedral Vieja
El Ayuntamiento de Plasencia presentará en la Catedral el cartel de la Semana Santa 2026, con la imagen de una Dolorosa realizada por Jesús Mateos Brea, en el año que estrena la declaración de Interés Turístico Nacional
Primero ha sido el mural del placentino Jesús Mateos Brea el que se ha presentado públicamente, el pasado lunes y, tres días después, este jueves, el ayuntamiento presentará el cartel promocional de la Semana Santa de Plasencia, cuya imagen principal será precisamente la Virgen retratada por Brea. Una Dolorosa impactante para el año en que la Semana Santa placentina estrenará la declaración de Interés Turístico Nacional.
La presentación pública del cartel tendrá lugar este jueves, a las ocho de la tarde, en la Catedral Vieja. En este espacio monumental también se presentó el cartel del año pasado, con la imagen del Descendimiento realizada igualmente por Brea y colocada en un mural entre las Catedrales.
Autoridades en la presentación de 2025
En aquella ocasión, asistieron al acto la consejera de Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, junto al alcalde, Fernando Pizarro, el obispo, Ernesto Brotóns y el presidente de la Unión de Cofradías, Juan Pedro Fuentes, junto a presidentes del resto de cofradías y numerosos invitados.
Quien no pudo estar fue el artista, al que se pudo ver en un vídeo explicando su obra.
Los detalles de la obra de Brea
Ya lo ha hecho este lunes, a los pies de la iglesia de Santo Domingo, donde se guardan la mayoría de los pasos de Semana Santa y donde este año ha colocado su impresionante mural, de 18 metros de largo por 9 de ancho y 47 piezas que encajan para formar el todo, una Virgen a la que no se le ve la mitad del rostro, pero por el que caen unas lágrimas.
El artista ha querido dejar libertad a la interpretación de si son lágrimas de dolor por la muerte de su hijo, plasmada en las estaciones de penitencia o de alegría por su resurrección. Esta dualidad también la ha representado con los gestos de la Dolorosa.
La importancia de las manos
Como él mismo ha apuntado, "tenemos dos posiciones muy contrapuestas. Por un lado, la mano que se agarra con mucha fuerza al pecho, que es la parte de esa madre que está viendo sufrir durante todo el calvario y pasar estos días a su Hijo, esa rabia, ese dolor. Y en el otro, tenemos la mano que se lleva más al pecho, del que emana la luz, más sosegada, más tranquila, que es la parte de la de resurrección, una vez ya ve a Cristo resucitado".
Además, para representar los siete puñales de la Virgen Dolorosa ha pintado siete pliegues en un manto que tiene agarrado con fuerza.
La ventana de Santo Domingo
En cuanto al espacio, Brea ha resaltado que lo más importante es una ventana de Santo Domingo, que forma parte de la obra porque ocupa el espacio donde estaría el corazón de la Virgen y así se ha querido colocar. "Se me ocurrió que, de alguna manera esa ventana, que deja pasar la luz de la gente que está dentro preparándose para las procesiones y de la gente que está todo el año mimando esos pasos, esa luz estuviese en el pecho de María de alguna forma y que se proyectase durante estos días desde dentro, iluminando desde dentro, que le saliera del pecho".
Además, la imagen mira hacia la puerta del templo porque "Quería que este trabajo fuera algo que acompañase a todas las cofradías y a todos los placentinos y que la Virgen María, en este caso una dolorosa, estuviese mirando hacia la puerta por la que entran y por la que salen las cofradías".
Ha vuelto a sorprender
Con todo, el ayuntamiento ha destacado que, "si el pasado año el cartel sorprendía al mundo por su fuerza y monumentalidad, en 2026 Plasencia vuelve a elevar el listón con una obra impactante tanto en lo artístico como en lo simbólico".
Así, ha resaltado que "la obra representa a una Virgen Dolorosa, pero lo hace desde una perspectiva profundamente emocional y conceptual, con la que Brea vuelve a sorprender".
En definitiva, el gobierno local ha hecho hincapié en que "este nuevo cartel de Brea consolida la apuesta de Plasencia por un formato innovador y monumental, convirtiendo el espacio urbano en un auténtico museo al aire libre y ofreciendo una imagen inolvidable que conecta con el espectador desde lo más profundo".
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