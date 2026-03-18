Leroy Merlin busca personal en Plasencia: jornada de entrevistas para trabajar en tiendas, logística o servicios.

Leroy Merlin ha convocado en Plasencia una jornada de entrevistas de trabajo para el próximo 24 de marzo, dentro de su iniciativa Talento en el punto de venta. La cita está planteada como una acción de selección directa para candidatos interesados en incorporarse a la compañía en distintos ámbitos de su estructura.

Una cita de servicio para quienes buscan empleo

La jornada se celebrará en Leroy Merlin Plasencia, situada en la avenida Martín Palomino, y, según la ficha oficial de empleo de la empresa, se desarrollará durante ocho horas, de 10.00 a 18.00 horas. La propia convocatoria anima a los aspirantes a realizar allí mismo su entrevista de trabajo, en un formato pensado para facilitar un primer contacto presencial con el equipo de selección.

En definitiva, se trata de una oportunidad práctica para quienes estén buscando empleo en Plasencia y en su área de influencia.

Qué perfiles quiere cubrir Leroy Merlin

La empresa explica en su anuncio que habrá entrevistas inmediatas para trabajar en cualquiera de sus 137 tiendas, en 11 centros logísticos o en sus servicios corporativos, y añade que el candidato puede indicar su preferencia. La convocatoria, por tanto, no queda limitada a una única vacante local, sino que se presenta como una puerta de entrada a distintas áreas de la compañía.

La oferta aparece encuadrada en el departamento Área de Negocio - Puestos de Tienda TAS, vinculado a Leroy Merlin Plasencia. Esa misma ficha oficial sitúa la acción dentro de la red de empleo corporativo de la empresa en España.

Una de las imágenes del acceso a la solicitud de entrevista en Leroy Merlin Plasencia. / Leroy Merlin

Las condiciones que figuran en la oferta de Plasencia

La empresa ha difundido un cartel con un código QR a través del que se puede enviar la solicitud. Además, aparece información sobre el tipo de empleo, de tiempo completo, con jornada completa, contrato indefinido y horario rotativo de forma semanal. También se especifica que la distribución de la jornada será de lunes a domingo y que el nivel de empleo se encuadra en la categoría de profesionales.

Una vez se clica en el apartado de Enviar solicitud, aparece otra pantalla en la que hay que introducir los datos personales y se pueden adjuntar el curriculum, archivos adicionales y escribir una carta de motivación. Una vez leído y aceptado el aviso legal y la política de privacidad y también la opción para que Leroy Merlin pueda dirigirse personalmente a la persona y enviarle información sobre futuras oportunidades laborales específicas, se clica de nuevo en Enviar solicitud y el proceso quedaría finalizado.

El mensaje de la empresa a los aspirantes

Leroy Merlin presenta esta jornada con un discurso centrado en el crecimiento profesional. En su portal de empleo, la compañía invita a desarrollar carrera en "un entorno innovador" y a explorar oportunidades de empleo, crecimiento y formación.

"¿Quieres formar parte de un equipo que valora tu talento, te apoya en tu crecimiento y celebra tus logros? Este es el momento para brillar", expone la empresa en la convocatoria. Además, ofrece "una cultura basada en la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo. Un entorno donde cada persona tiene voz, puede marcar la diferencia y acceder a programas de desarrollo continuo donde el límite... lo pones tú".

Por eso, la empresa busca "personas apasionadas, comprometidas y dispuestas a ser parte de algo más grande. Si estás listo o lista para dar lo mejor de ti y recibir todo el apoyo necesario para crecer, este es tu lugar".

El contexto de la compañía en España

Respecto a la empresa, Leroy Merlin se define como líder en acondicionamiento del hogar en España, en ámbitos como bricolaje, construcción, decoración y jardinería. La compañía señala que opera a través de 137 puntos de venta, web, app y venta telefónica, con más de 18.000 empleados, y añade que en 2022 alcanzó una cifra de negocio de 3.328 millones de euros. También indica que dispone de 137 tiendas, oficinas centrales y 11 centros logísticos en el territorio nacional.

Así, la cita no se circunscribe únicamente como oportunidad de empleo en la tienda de Plasencia, sino como acceso a una red empresarial de escala estatal con vacantes en comercio, logística y estructura corporativa.