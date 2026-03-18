El MSU-Norte de Extremadura urge a Óscar Puente a licitar de forma inmediata las obras de la travesía de Plasencia

El MSU-Norte de Extremadura ha apelado al ministro de Transportes, Óscar Puente para reclamar la licitación "de forma inmediata" de las obras de la travesía de Plasencia, desde la avenida del Valle a la avenida Calvo Sotelo y un tramo de la avenida de España, que llevan "paralizadas desde hace seis meses".

El colectivo social, con sede en Plasencia, ha subrayado que el proyecto definitivo de la adaptación de las carreteras N-110 y N-630A a su paso por Plasencia fue aprobado por el ministerio (MITMA) en julio de 2024, con una inversión de 2,9 millones de euros en la travesía placentina, de 2,16 kilómetros. Además, el pleno del ayuntamiento aprobó el proyecto el 9 de septiembre de 2025.

Reclamación a todas las administraciones

Por eso, ha instado al gobierno municipal, a los concejales de la oposición y a los diputados y senadores de la provincia de Cáceres a que "adopten todas las acciones necesarias para la puesta en marcha inmediata de las obras".

Según ha destacado el MSU, el ministro manifestó el 16 de julio de 2024 que la aprobación de este proyecto en Plasencia era una "apuesta por Extremadura". Por eso, le instan a que "cumpla su palabra y licite de forma inmediata la ejecución de las obras, ya que supondrá la modernización de la movilidad sostenible de una vía troncal de la ciudad, utilizada diariamente por miles de vehículos y peatones entre el Puente Nuevo en la N-110, la avenida del Valle, Calvo Sotelo, el puente Trujillo y la avenida de España".

Avenida del Valle, incluido en el tramo de la travesía de Plasencia pendiente de humanizar por Transportes. / Toni Gudiel

No a una provincia asimétrica

A su vez, reclaman a los diputados y senadores que "no contribuyan a construir una provincia de Cáceres asimétrica". En este sentido, el MSU-Norte ha apuntado que, en materia de actuaciones viarias de Plasencia hacia el norte, el ministerio "solo tiene este proyecto aprobado sin que se hayan iniciado las obras en la ciudad de Plasencia".

Señala que "se trata de un proyecto de apenas 3 millones de euros, que se suma a los 7 millones del nuevo puente en obras de la carretera N-110 en Cabezuela del Valle, una demanda histórica".

Parte sur de la provincia

Por el contrario, en la parte sur de la provincia de Cáceres, "se han puesto en marcha 129 millones de euros en actuaciones: concretamente desde Cáceres, en el tramo de la A-66 al río Ayuela (13,5 km y 83,8 millones de euros aprobados la semana pasada) y en la variante de Malpartida de Cáceres (11,1 km y 45,2 millones de euros)".

Según ha destacado, "ambas actuaciones buscan convertir la carretera N-521 en la autovía entre Cáceres y Badajoz, a lo que el MSU-Norte no se opone, pero considera que no es prioritario ni urgente en este momento, dado que ambas ciudades ya están conectadas por autovía a través de Mérida por la A-66 y la N-V".

En su opinión, "es un lujo asiático que no nos podemos permitir para ahorrar unos minutos: cientos de millones del MITMA destinados a una segunda conexión entre Cáceres y Badajoz, mientras que, a Plasencia, a las ciudades intermedias y a las localidades de la región, el MITMA, en materia de carreteras, dedica calderilla o simplemente no pone en marcha proyectos ya aprobados como la travesía de Plasencia".

Podrían perderse los fondos europeos

A su vez, el colectivo ha alertado de que la travesía placentina "está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación", por lo que, "si no se ejecuta con inmediatez, el MITMA podría perder dichos fondos o destinarlos a otros proyectos y territorios".

Por este motivo, el MSU-Norte reclama a los cuatro diputados de la provincia de Cáceres —César Ramos, portavoz socialista en materia de transportes, a quien ya se le trasladó esta petición hace casi un año en una reunión en Plasencia; Emilia Almodóvar (PSOE), y Cristina Teniente y Alejandro Tanco (PP)—, así como a los cinco senadores de la provincia —Miguel Ángel Nacarino y María Isabel Moreno (PSOE), y Laureano León, Mónica Grados y Dolores Marcos (PP)—, que "impulsen todas las iniciativas parlamentarias necesarias para la licitación inmediata de las obras de la travesía de Plasencia".

Pérdida de habitantes

Además, ha hecho hincapié en que "la provincia de Cáceres es la segunda más extensa de España, con una superficie cercana a tres veces la del País Vasco, y que en las últimas décadas ha perdido 33.581 habitantes, equivalente a la población de los 113 municipios más pequeños".

Según datos del INE a los que hace referencia, "la ciudad de Cáceres contaba en 1981 con 71.852 habitantes y, a 31 de diciembre de 2025, con 96.651, lo que supone un incremento de 24.799 habitantes, en muchos casos procedentes del medio rural".

Apuesta por las ciudades intermedias

Por lo tanto, "la provincia de Cáceres no es sostenible con una cabeza grande y unas ciudades intermedias y pueblos languideciendo". Con todo, el MSU-Norte ha instado a los diputados y senadores a "trabajar por un equilibrio real en las inversiones y servicios del Gobierno de España, evitando su concentración en una única ciudad y apostando por el desarrollo de las ciudades intermedias, las comarcas y sus cabeceras".

Del mismo modo, ha reclamado a todos los concejales de la corporación del Ayuntamiento de Plasencia "que exijan activamente al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura la ejecución de proyectos que permitan revertir el actual declive inversor de la ciudad".