Plasencia celebrará un Festival de Música Emergente en homenaje a Robe Iniesta, el día de su cumpleaños

Primeras flores amarillas, las que más le gustaban a Robe, pero eso sí, artificiales, nada de naturales, que esas están bien donde están, en palabras de su hijo Naum. Es el título del primer Festival de Música Emergente que acogerá Plasencia esta primavera, como homenaje "real" a Roberto Iniesta, que será en breve hijo predilecto de la ciudad y falleció el pasado 10 de diciembre.

Este miércoles, el concejal de Juventud, Alberto Belloso, y el portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento, José Antonio Hernández, han presentado el festival, una iniciativa de "la familia y sus representantes" propuesta al consistorio a través de Hernández precisamente y que han acogido con los brazos abiertos.

En su cumpleaños

Belloso ha destacado además que numerosos departamentos municipales se han puesto manos a la obra para trabajar conjuntamente en una celebración que tendrá lugar en apenas dos meses, el 16 de mayo.

No se trata de una fecha elegida al azar porque, como ha destacado el edil de Juventud, el 16 de mayo es el día del cumpleaños de Robe (habría cumplido 64) y qué mejor fecha para recordarlo y homenajearlo.

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia /

El homenaje "real"

Belloso ha insistido varias veces en que este será el homenaje "real", el de la familia, músicos, entorno y ayuntamiento. No lo ha nombrado, pero posiblemente ha querido contraponerlo al fallido homenaje del escultor Antonio Morán con la escultura de Robe por el centro de Plasencia, que ha recibido las críticas de sus familiares y allegados.

En este caso, se homenajeará a Robe como él habría querido, con música y con músicos emergentes, como esos para los que el artista placentino pidió locales de ensayos en cada entrevista, incluso en su discurso al recibir la Medalla de Extremadura de la Junta.

Alberto Belloso (izquierda) y José Antonio Hernández, con el cartel del primer Festival de Música Emergente. / Toni Gudiel

En la Torre Lucía

Aunque faltan cuestiones por detallar, Belloso ha explicado que la idea es contar con un festival en el que puedan actuar cuatro o cinco grupos de música de poca trayectoria, que tendrán que enviar sus canciones para que un conjunto de músicos profesionales, designados por el entorno del artista, valoren quiénes se suben finalmente al escenario de la Torre Lucía.

Este ha sido también el lugar elegido por sus familiares y músicos con el objetivo de que la música suene en la calle. Ayuntamiento y familia son conscientes de que la Torre Lucía tiene un aforo limitado y de que, al ser el festival gratuito, es posible que se quede pequeño y muchos seguidores no puedan acceder al recinto. Por eso, la idea es que, de igual modo, haya música en diferentes espacios próximos a la zona, en varias plazas y calles, para que todo el que acuda puede celebrar el día con música.

El cartel del primer Festival de Música Emergente de Plasencia, en homenaje a Robe. / Cedida

Los requisitos para participar y acampada

Se han editado unas bases para los grupos que quieran participar, que deberán enviar dos vídeos cada uno. Belloso ha detallado algunos requisitos como que las canciones a interpretar deberán ser originales; no tienen que haber grabado más de dos discos o LP en un estudio profesional; no haber actuado en más de dos festivales de más de 10.000 personas; enviar dos vídeos caseros recientes interpretando dos canciones originales y pueden grabarse en locales de ensayos o en directo. Músicos profesionales valorarán un máximo de 200 vídeos (calidad, originalidad, puesta en escena...). El enlace para acceder está colgado en el perfil de redes de Robe.es.

La fecha límite para enviar los vídeos es el 6 de abril y, como ha señalado la organización, hay que enviarlos mediante enlace de www.swisstransfer.com a primerasflores.participantes@gmail.com. Como beneficios señalan la participación en el festival, una bonificación de 650 euros y alojamiento y catering durante las actuaciones.

Las bases del primer Festival de Música Emergente de Plasencia, en homenaje a Robe Iniesta. / Robe.es

Reconocimiento como hijo predilecto de Plasencia

Por otro lado, cabe la posibilidad de que, ese mismo día, el ayuntamiento entregue a la familia la medalla de Hijo Predilecto de Plasencia que se está ultimando administrativamente, aunque Hernández ha subrayado que serán los familiares quienes decidirán si se realiza ese día la entrega o en otro momento.

Belloso ha destacado que habrá vigilancia municipal y de fuerzas de seguridad, que controlarán los accesos a la Torre Lucía y también se están buscando zonas de acampada para las personas que quieran aprovechar para pasar el fin de semana en la ciudad.

El mensaje de su hijo Naum

El portavoz municipal también ha hecho hincapié en la vocación de continuidad de este festival como "legado" para Robe y Belloso ha afirmado: "Estamos muy muy ilusionados, hemos tendido la mano porque apostamos por las nuevas generaciones y los nuevos grupos".

Hernández ha aprovechado la comparecencia para leer un escrito enviado por su hijo Naum: "Estoy muy contento de que vayamos a hacer este homenaje. Venid, venid con flores amarillas para acordarnos de su pelo, que sean flores de mentira, las vivas están bien donde crecen. Entre todas las personas posibles vamos a darle un día de música a Plasencia. Esto es un llamamiento al arte emergente, necesitamos darle una oportunidad a lo nuevo. El día 16 de mayo recordaremos el comienzo de una vida abriendo los brazos a flores distintas. Un abrazo".