Prisión para una mujer por quebrantar la orden de alejamiento de su padre en Plasencia y para un hombre por amenazar de muerte a su madre

La Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado dos sentencias, en respuesta a recursos presentados por una mujer y un hombre, que habían sido previamente condenados a prisión por dos juzgados de Plasencia. En el caso de la mujer, por el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que se le había puesto con respecto a su padre y, en el caso del hombre, por un delito de amenazas en grado de tentativa hacia su madre.

Con respecto a la mujer, el juzgado cacereño ha confirmado la sentencia dictada previamente por el juzgado de Lo Penal número 1 de Plasencia, que la condenó a una pena de ocho meses de prisión por quebrantamiento de condena y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a abonar las costas, a las que se suman ahora las del recurso.

Se saltó la orden de alejamiento

Según el juzgado de lo Penal, la mujer, con antecedentes penales no computables a los efectos legales de reincidencia, tenía prohibido comunicarse por cualquier medio con su padre y también aproximarse a él a una distancia inferior a 200 metros, así como de su domicilio o cualquier lugar en virtud de un auto de orden de protección que se dictó el 12 de diciembre de 2022 por el juzgado de instrucción número 1 de Plasencia.

Sin embargo, la acusada, "plenamente conocedora de dichas prohibiciones, estando las mismas en vigor y con total desprecio al cumplimiento de las resoluciones judiciales, en la tarde del día 23 de diciembre de 2022 se dirigió al domicilio de su padre, colocándose frente a este, a una distancia bastante inferior a los doscientos metros y comenzó a increparle". A su vez, ese día fue detenida por agentes de Policía Nacional en las proximidades del domicilio de su padre a una distancia inferior a doscientos metros.

Tribunales de Plasencia, que condenaron a los dos acusados. / Toni Gudiel

Junto a su domicilio

La mujer recurrió la sentencia, alegando que "en ningún momento se dirigió a su padre", sino que solo se dirigió a su madre para pedirle dinero, "sin acceder al domicilio de esta y desde una distancia no determinada" y afirmó que "con ello no tenía intención de incumplir la orden de alejamiento".

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso porque afirma que ha quedado acreditado que la acusada" fue localizada el día 23 de diciembre de 2022 en las proximidades del domicilio en el que residían sus progenitores, y así, no solo la madre, a la que reconoce haberse acercado para pedirle dinero, sino también su padre", como confirmó en su momento la madre. El tribunal ha señalado que a la mujer se le había notificado la orden de alejamiento respecto de su padre, por lo que "era plenamente conocedora de tales prohibiciones", de ahí que haya confirmado la sentencia a ocho meses de prisión.

Cuatro meses y dos años de alejamiento

Por otro lado, la Audiencia sí ha estimado parcialmente el recurso de un hombre condenado por un delito de amenazas en grado de tentativa hacia su madre, rebajando la condena que le había impuesto el juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia de seis a cuatro meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo tiempo.

Además, mantiene que el acusado no podrá acercarse a su madre, a su domicilio, a su lugar de trabajo, u otro lugar frecuentado por esta, en un radio no inferior 150 metros, ni comunicarse con ella por cualquier medio, durante el tiempo de 2 años.

Las amenazas de muerte

Lo que ambos juzgados han considerado probado es que el 2 de mayo de 2024, estando detenido en los juzgados de Plasencia por la posible comisión de un delito en el ámbito de la violencia doméstica denunciado por su madre y, "mientras se encontraba firmando la notificación de su puesta en libertad, dijo en varias ocasiones: Voy a matar a mi madre".

A su vez, minutos más tarde, cuando estaba en los calabozos, "continuó profiriendo expresiones amedrentadoras tales como: La tengo que asesinar, le voy a quitar la vida, le voy a quitar la vida delante de la Guardia Civil (...) En un permiso, le quito la vida, así como que la iba a cortar en trocitos".

Como consecuencia de esto, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia acordó el 3 de mayo de 2024 la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado y también dictó un auto por el que se acordó prohibir al hombre que se acercara a menos de 150 metros de su madre.

Atenuante de abstinencia por drogas

Lo que ha motivado la estimación parcial del recurso por parte de la Audiencia y la ligera reducción de la pena de prisión es que, en el momento de las amenazas, el hombre sufría "un trastorno por consumo de sustancias que disminuía de forma ligera su capacidad volitiva, sin llegar a anularla".

Así, el informe médico forense señalaba que "era consumidor habitual de drogas tóxicas y que su capacidad volitiva se encontraba mermada debido a su síndrome de abstinencia, así como a la medicación que se le había suministrado", de ahí que su defensa pidiera que se reconociera esta circunstancia como atenuante.

Precisamente, los policías que le llevaron al PAC de Plasencia también apreciaron en el hombre "nerviosismo, irritabilidad, actitud provocadora, desafiante" y el informe que se realizó en el Centro Penitenciario de Cáceres tras su ingreso reflrejó igualmente que "presentaba síntomas compatibles con síndrome de abstinencia".

Contra ambas sentencias, los acusados solo pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.