Plasencia abre su Semana Santa con el pregón y la presentación del cartel, una vista aérea con la Dolorosa de Brea

Plasencia ya ha abierto su Semana Santa. Comenzó el miércoles con el pregón, a cargo de Jorge Juan Fernández Sangrador, y ha continuado este jueves, con el acto oficial de presentación del cartel. Ha tenido lugar en la catedral de Santa María, con la presencia del muralista Jesús Mateos Brea, autor de la imagen central, que ha recibido los elogios de todas las autoridades.

El presidente de la Unión de Cofradías, Juan Pedro Cordero; el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, han intervenido por este orden en el acto, ante dos imágenes del cartel, una, el cartel en sí y otra, una pantalla de grandes dimensiones con la misma imagen seleccionada este año.

Vista aérea con el nuevo mural de Brea en el centro

Se trata de una vista aérea de parte de la fachada de la iglesia de San Vicente Ferrer o Santo Domingo, donde Brea y su equipo han instalado un mural de 18 metros de largo por 9 de ancho que representa a una Virgen Dolorosa. También se aprecia parte del palacio del Marqués de Mirabel, pero también importan el fondo, parte de la ciudad de Plasencia y de las montañas que muestran su enclave natural.

Sobre la imagen, las palabras Semana Santa en negro, en contraste con Plasencia, en blanco y una coletilla muy especial este año: Declarada de Interés Turístico Nacional.

Galería | Las imágenes de la presentación del cartel de la Semana Santa de Plasencia / Toni Gudiel

Brea explica su obra

El acto de presentación del cartel ha comenzado pasadas las ocho de la tarde con la actuación del coro Cum Iubilo, dirigido por Daniel Izquierdo.

Tras la presentación de Brea, ha hablado el artista, que se ha mostrado muy agradecido "por la oportunidad" de volver a poder poner imagen a la celebración religiosa por excelencia de Plasencia. El placentino ha detallado su filosofía a la hora de plasmar una Virgen María, una Dolorosa y también cómo le gusta que sus trabajos "hablen con el entorno", en este caso, Santo Domingo.

Ha explicado por qué todo gira en torno a una ventana que ocupa el lugar del corazón de la Virgen y por la que sale la luz cuando los cofrades están dentro, preparándose para salir o ya recogiéndose al final de la procesión.

La expresión de las manos, las tres lágrimas que pueden representar bien los tres clavos de Cristo o el tercer día en que resucitó... Una dualidad en el templo que es "el alma de las cofradías".

El inicio de la cuenta atrás

Una vez terminada su intervención, se ha proyectado un vídeo explicativo, en el que además han participado autoridades que, sentadas en el parador de turismo, han hablado del cartel y de la declaración de interés turístico. "No es solo un cartel"; "unidad"; "hicimos historia"; "mucha gente ha venido a Plasencia por ver el mural"... Son algunas de las ideas vertidas en torno al Descendimiento del año pasado y el logro de ser fiesta de interés nacional.

Pero además, Juan Pedro Fuentes, presidente de la Unión de Cofradías, ha destacado que el cartel es "anuncio, pregón silencioso que susurra que la Semana Santa está cerca, el inicio de la cuenta atrás". Tampoco ha dudado en resaltar que Brea "ha sabido captar el alma de nuestra Semana Santa".

La importancia de las cofradías

De la Dolorosa ha dicho Óscar Mateos, director general de Turismo, que "impresiona, sobrecoge" y es "una obra maestra", mientras que del cartel ha destacado que, además de la Virgen, refleja la arquitectura de Plasencia y la naturaleza que la rodea.

También ha hecho hincapié en que "no es fácil" conseguir en menos de un año la declaración de interés turístico para una celebración con muchos reconocimientos en Extremadura y no se ha olvidado de la "importancia de las cofradías", una docena en Plasencia, desde la Vera Cruz, la más antigua, del siglo XIII, hasta el Calvario, la más joven.

Aniversario de la fundación de la ciudad

Por su parte, Fernando Pizarro no ha querido olvidarse de la concejala de Turismo, Belinda Martín, por la consecución de la declaración, ni del deán de la Catedral, por abrir las puertas de la seo para el acto de presentación.

Pizarro ha subrayado que el de este año "no es un cartel más" porque además, llega en un año en que se conmemora el 840 aniversario de la fundación de Plasencia y el año jubilar de San Francisco de Asís, que hizo "que la Semana Santa exista en Plasencia" y sea "la más antigua de Extremadura".

De Brea ha dicho que tiene el espíritu del artista Alonso Cano, al convertir "la pintura en escultura y hacer que la escultura forme parte de la arquitectura" y de la declaración de interés turístico ha resaltado que ha sido posible "por la unidad de todos".

Fotogalería | Las imágenes del nuevo mural de Brea para la Semana Santa de Plasencia /

Fe y esperanza en la Semana Santa de Plasencia

También ha hecho hincapié en que "esto no es solo turismo, esto es fe" y como cabeza visible de esa fe en la diócesis, el obispo, Ernesto Brotóns, no ha dudado en decirle a Brea: "Lo has vuelto a hacer, has vuelto a impactarnos, asombrarnos y provocarnos".

Gracias a "una madre que espera y una madre de esperanza, aun en tiempos recios como los que nos está tocando vivir" y con una imagen "sugerente y conmovedora", la que mirará a las cofradías cuando salgan esta Semana Santa y se dejará mirar por los placentinos y visitantes que acudan este año a la ciudad, desde todos los puntos de España, para disfrutarla.