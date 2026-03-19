Plasencia habilitará aparcamientos de 15 minutos ante 15 farmacias para facilitar el acceso a medicamentos.

La farmacia es un "establecimiento sanitario de interés público", ofrecen un servicio público y asistencial esencial, pero el acceso no es siempre fácil, sobre todo cuando es necesario acudir en un vehículo por problemas de movilidad reducida o accesibilidad. Por eso, las farmacias de Plasencia y el colegio de farmacéuticos se pusieron en contacto con el ayuntamiento con una idea para solucionarlo y, ahora, se va a hacer realidad.

Este jueves, el concejal de Interior del ayuntamiento, David Dóniga, junto a la portavoz de las farmacias, Raquel Herrero y la directiva del colegio Leonor Guerrero han explicado el proyecto, que consiste en habilitar un aparcamiento ante las farmacias donde es posible físicamente para que los vehículos puedan estacionar por un máximo de 15 minutos "para hacer las gestiones en la farmacia correspondiente".

Como la carga y descarga

Será un sistema parecido a la carga y descarga, según ha apuntado Dóniga. Se señalizará el espacio que ocupa una plaza de aparcamiento junto a la farmacia correspondiente y habrá señalización vertical que indicará el tiempo limitado de parada. Además, ha apuntado que la posibilidad de aparcar estará disponible durante el horario de la farmacia.

La portavoz de las farmacias ha explicado que el ayuntamiento ha sido "muy receptivo" a su demanda de "facilitar el acceso a la ciudadanía", con lo que "estamos muy contentos y es de agradecer porque ha sido un trámite bastante fácil".

Presentación de las plazas de aparcamiento por tiempo limitado junto a farmacias de Plasencia. / Toni Gudiel

La importancia de la medida

Desde el colegio también han agradecido la disposición del gobierno local y ha lanzado un deseo: "Ojalá se haga también en otros municipios porque es muy necesario, sobre todo en las zonas donde las farmacias están en sitios de difícil acceso. Hay muchísimos sitios donde es muy difícil acceder y creo que nos beneficia a absolutamente todos".

Precisamente, Raquel Herrero ha abundado en que "veíamos que se generaban aparcamientos en doble fila y la gente se pone nerviosa y consideramos que, al igual que en otros establecimientos sanitarios, como puede ser en un centro de salud, las farmacias también son un punto de acceso cercano y teníamos que favorecerlo".

Principalmente, el objetivo es que "el ciudadano pueda tener acceso a algo de primera necesidad, como son los medicamentos, batidos, pañales, efectos, sillas de ruedas... Considerábamos todos los compañeros que era una medida muy importante".

Las ubicaciones de las quince farmacias

Además, han señalado que "se lleva pensando bastante tiempo" y ahora, tras exponerla al ayuntamiento y estudiar las posibilidades con la Policía Local, se podrá llevar a efecto "en los próximos días", ha afirmado Dóniga.

En concreto, son 15 las farmacias que contarán con esa nueva plaza de aparcamiento exclusivo para clientes y por tiempo restringido. El concejal ha enumerado sus ubicaciones y están situadas en la avenida de Salamanca, calle Tornavacas, Juan Carlos I, calle San Cristóbal, avenida Juan Carlos I, plaza de los Alamitos, Cañada Real, avenida Alfonso VIII, calle Marqués de Badillo, avenida Extremadura, avenida de la Vera, plaza José Morales Pascual, avenida de La Salle y calle Tomás del Barco.