Plasencia licita por 708.849 euros el vial del colegio San Miguel y el asfaltado de 12 calles

El Ayuntamiento de Plasencia ha sacado a licitación obras por 708.849,54 euros para urbanizar el vial del entorno del colegio San Miguel, en la calle Capote, y mejorar el firme en 12 calles de la ciudad con un plan de asfaltado. El contrato, tramitado por procedimiento abierto simplificado, se divide en dos lotes y está cofinanciado por la Diputación Provincial de Cáceres.

Se trata de dos actuaciones muy demandadas, la primera, por los padres y madres de los 300 alumnos del colegio y, la segunda, por la ciudadanía en general, dada la cantidad de baches que han provocado las lluvias de este inverno.

Dos obras en un mismo contrato

La actuación municipal se articula en dos frentes. El lote 1 recoge la urbanización del vial del colegio público San Miguel, en la calle Capote, una intervención con la que el consistorio mejorará el entorno para facilitar el acceso de alumnado y padres. El lote 2 se centra en el refuerzo y la mejora del firme en 12 calles de Plasencia, con trabajos de rehabilitación de la capa de rodadura, saneo de zonas deterioradas, adaptación de registros y reposición de la señalización horizontal.

El plazo máximo de ejecución previsto es de tres meses para el primer lote (colegio)y de cuatro meses para el segundo (asfaltado). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de abril a las 23.59 horas, mientras que la apertura de las ofertas económicas está prevista para el 10 de abril en la sala de alcaldes del ayuntamiento.

Un proyecto ya anunciado para San Miguel

La licitación da forma a una actuación que el gobierno local había adelantado el año pasado para el entorno de San Miguel, uno de los barrios más poblados de la ciudad. En septiembre del pasado año, el portavoz municipal, José Antonio Hernández, explicó que el nuevo vial que circunvalaría la manzana del colegio contaría con aparcamientos, iluminación y mobiliario urbano, y situó entonces la inversión aproximada en 120.000 euros, dentro de una previsión que todavía estaba en fase previa.

Fotogalería | Estado de los accesos al colegio San Miguel de Plasencia / Toni Gudiel

Un mes después, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, enmarcó esa urbanización de la calle trasera del colegio dentro de un paquete de inversiones cercano al millón de euros para el barrio, junto a mejoras energéticas en el centro educativo, actuaciones en instalaciones deportivas y renovación del alumbrado. En esa visita municipal, Pizarro explicó que el camino se iba a transformar en una calle con aceras, iluminación, mobiliario urbano, vegetación y señalización.

El encaje en la hoja de ruta municipal

La obra llega además pocos días después de que el portavoz municipal presentara el Plan de Contratación para 2026 del ayuntamiento, un documento que reúne 28 bloques de contratos y que incluye, entre las actuaciones financiadas con recursos propios, el plan de asfaltado y diversas obras municipales. Hernández defendió ese instrumento como una fórmula para ordenar la actividad del consistorio y anticipar a empresas y ciudadanos las principales licitaciones del año.

En paralelo, la ciudad ya había dado un paso técnico previo en junio de 2025, cuando la junta de gobierno local adjudicó a INYGES CONSULTORES, S.L. la asistencia técnica para redactar el proyecto de refuerzo y mejora del firme por 12.100 euros IVA incluido y con un plazo de dos meses.

Calles a asfaltar

En cuanto a las calles incluidas en el plan de asfaltado, serán la avenida Felipe VI, desde la calle profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca y también en la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

El plan recogerá también la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última la calle.

Otras vías que se asfaltarán será Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín, así como la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, a la calle José Echegaray.

Más vías que se arreglarán

El plan también contempla asfaltar la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo y la calle Villa de la Mazuela completa, además de los aparcamientos de la avenida de Alemania entera y su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

Del mismo modo, está previsto asfaltar la calle de la Estación, desde el inicio, y su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. De igual modo, el asfalto llegará a la calle Manuel García Matos completa y a la calle obispo Don Adán.