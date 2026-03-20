No es fútbol, pero Plasencia llenará hoteles y espera un gran impacto económico con un torneo de balonmano con más de 1.000 personas.

No atrae a tantas personas como el fútbol, pero durante tres días, Plasencia espera notar en sus calles, en sus hoteles y en sus bares el tirón de un torneo de balonmano, Plasencia Handball 2026, que reunirá a deportistas, técnicos y familias llegadas de dentro y fuera de España. La previsión que maneja la organización sitúa la asistencia total en torno a mil personas o incluso más, una cifra que da al evento una dimensión que trasciende lo puramente deportivo.

Es precisamente lo que ha destacado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, en la presentación de una cita que se celebrará los días 29, 30 y 31 de marzo. El edil ha subrayado la "repercusión notable en la ciudad" que tendrá el campeonato por la llegada de deportistas, cuerpos técnicos y familiares, y ha agradecido tanto a los hosteleros como a los hoteles y colegios su implicación para atender a los equipos durante el torneo.

Colaboración para acoger a los deportistas

Porque una cita de estas características no solo llena pabellones. También deja movimiento económico en sectores muy relevantes en la ciudad como los alojamientos, la hostelería y los servicios en general.

Así, Belloso ha destacado que el torneo va a "aglomerar a un montón de deportistas, de cuerpos técnicos, de familias", lo que tendrá una incidencia visible en la ciudad. El concejal ha agradecido expresamente la colaboración de los colegios, de los establecimientos hosteleros "que van a dar cobertura para comer" a los clubes y de los hoteles "donde se van a quedar a dormir todos estos chavales".

Una imagen de la presentación del torneo de balonmano en Plasencia. / Toni Gudiel

Uno de los mejores torneos

El concejal ha enmarcado además la competición en el crecimiento de esta disciplina en Plasencia y en el respaldo institucional que presta el ayuntamiento a este tipo de citas. Según ha explicado, la Concejalía de Deportes colabora con la cesión de instalaciones, el apoyo técnico y logístico y la cobertura necesaria para que el torneo siga creciendo edición tras edición.

Belloso ha definido el campeonato como una cita que se ha ido haciendo "un hueco entre los mejores torneos a nivel nacional e internacional", en alusión a una evolución que, a su juicio, convierte el torneo en una herramienta útil para proyectar el nombre de la ciudad más allá del deporte base.

Más de 1.000 personas y 61 equipos

La organización ha reforzado ese mismo mensaje. Laura Gómez Núñez, de la Asociación Extrema Active, organizadora del torneo, ha explicado que la experiencia de los últimos años les ha permitido comprobar que no acuden solo los participantes, sino también numerosos acompañantes. "Al final, esos acompañantes, igual que los participantes, residen en hoteles, van a restaurantes, van a bares de nuestra ciudad", afirmó.

Según ha detallado, el torneo contará con 61 equipos repartidos entre categorías infantil, cadete y juvenil, tanto femenina como masculina. Solo entre participantes, entrenadores y oficiales, la previsión es de entre 800 y 900 atletas, a los que se suman familiares y acompañantes, por lo que la cifra total estará "sobre mil personas o incluso más".

Ese volumen da una idea del alcance real del campeonato. No se trata solo de una agenda de partidos repartidos por distintos pabellones, sino de una llegada masiva de visitantes con capacidad para impulsar durante varios días la actividad hostelera y hotelera de la ciudad.

Un torneo que sigue creciendo

Además, la cita no llega a Plasencia como un evento aislado. El campeonato ha ido ganando peso con cada edición y el ayuntamiento lo presenta ya como una referencia dentro del calendario. Esa continuidad refuerza la idea de que la ciudad busca consolidar una línea de turismo deportivo capaz de generar retorno económico más allá de la pista.

El valor añadido del torneo está, precisamente, en ese efecto arrastre. A la actividad en los pabellones se suma la ocupación de alojamientos, las comidas de equipos y acompañantes y el movimiento que deja en la ciudad un fin de semana con centenares de visitantes.

La organización, además, sostiene que muchos clubes repiten desde la primera edición, lo que demuestra fidelidad y consolidación. El torneo no solo atrae participantes, sino que va ampliando su red de equipos y acompañantes, lo que multiplica su capacidad para dejar impacto en la economía local.

Madrid, Portugal y el escaparate de Plasencia

La procedencia de los equipos también refuerza el carácter exterior del torneo. La organización ha señalado que una gran parte de los clubes llegan desde la Comunidad de Madrid, con presencia de conjuntos como Balonmano Coslada, Balonmano Alcobendas o Balonmano Sanse. A ello se suman tres clubes portugueses: FC Porto, Lamego y Académico Fútbol Club, este último con categorías femeninas.

La presencia internacional aporta un elemento adicional a la cita, porque convierte a Plasencia en punto de encuentro de equipos de distintos orígenes y amplía el escaparate de la ciudad. Gómez Núñez ha defendido, de hecho, que para la asociación organizadora poner a Plasencia "en el mapa" de nuevas personas es uno de los valores añadidos del campeonato.

Un deporte con menos visibilidad

Los partidos se repartirán por varios recintos, entre ellos el Pabellón Escuela de La Data, la multipista y San Miguel, además de otros pabellones municipales. La organización ha invitado a la ciudadanía a acercarse a las instalaciones para conocer un deporte que, a su juicio, sigue siendo menos visible que otros pese a su potencial de convocatoria.

La comparación con el fútbol, precisamente, sirve para explicar el enfoque de esta cita. Sin el eco mediático ni la industria que acompaña al deporte rey, el balonmano será capaz, según la previsión de ayuntamiento y organizadores, de movilizar a más de mil personas y de dejar una huella directa en el tejido económico local. En Plasencia, durante ese fin de semana, el torneo quiere demostrar que también hay vida, público y negocio más allá de los deportes mayoritarios.