El Observatorio de Criminología Vial, con sede en Plasencia, frente al rechazo a la reducción de la tasa de alcoholemia: "Habría tenido impacto"

El Observatorio de Criminología Vial de España, con sede en Plasencia, ha lamentado que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados haya rechazado la propuesta de reducir la tasa máxima de alcoholemia a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado).

El Observatorio, que dirige el agente de la Policía Local de Plasencia José María González, ha subrayado que la medida "tenía un claro valor preventivo" y ha anunciado que seguirá trabajando "para que el debate se retome con rigor, perspectiva preventiva y compromiso con las víctimas y sus familias".

Evidencia científica y experiencia internacional

Según ha explicado la entidad, la evidencia científica "es consistente: incluso niveles muy bajos de alcohol afectan a la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones". Así, ha subrayado que "estos efectos están ampliamente documentados en criminología vial y salud pública".

Además, ha apuntado que países que han adoptado límites más estrictos "han registrado descensos significativos en siniestros viales relacionados con el alcohol". Por lo tanto, ha subrayado que "la regulación es una herramienta preventiva eficaz".

El director del Observatorio de Criminología Vial (centro), agente de la Policía Local de Plasencia, reconocido por su labor. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El alcohol, un factor crítico en la siniestralidad

El Observatorio ha querido hacer hincapié también en que "no hablamos de un fenómeno marginal" porque el alcohol "continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros con víctimas".

De hecho, considera que la reducción a 0,1 g/L habría tenido "especial impacto en conductores jóvenes y en contextos de ocio nocturno, donde la combinación de consumo de alcohol y conducción genera escenarios de riesgo elevado".

Ofrece su colaboración

De esta forma, el Observatorio ha defendido que "las decisiones legislativas deben apoyarse en datos, análisis comparados y criterios de salud pública. La seguridad vial requiere políticas basadas en evidencia, no en percepciones", ha subrayado.

No obstante, la entidad ha manifestado que reitera su disposición "a colaborar con instituciones, administraciones y grupos parlamentarios para aportar conocimiento criminológico y técnico que contribuya a reducir la victimización vial". Todo porque tiene muy claro que la seguridad vial "es una responsabilidad compartida".

18 votos a favor y 19 en contra

Actualmente, la tasa de alcoholemia máxima permitida en España es, en general, de 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado. Para conductores noveles y profesionales, el límite es más reducido, de 0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire espirado.

La medida pretendía equiparar las tasas, sin realizar distinciones entre el tipo de conductores, y reducirla a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado). Se trataba de una Proposición de Ley del PSOE, que ha tenido el voto en contra de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

El rechazo parlamentario ha sido muy ajustado porque los votos en contra han sido 19, frente a 18 votos a favor del PSOE, Sumar y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El Observatorio de Criminología Vial

El Observatorio, nacido en el año 2015, centra su labor en la prevención de los siniestros viales y de los delitos contra la seguridad vial a partir del estudio, la investigación y la aplicación de la criminología vial. Su actividad se plantea además desde una vertiente de emprendimiento social, con el objetivo de generar un beneficio colectivo a través de la mejora de la seguridad en las carreteras y la reducción de la siniestralidad.

Entre sus fines también figura la divulgación de la criminología vial, así como la puesta en marcha de acciones de información, sensibilización y educación para concienciar a la sociedad sobre el impacto de los siniestros viales. A ello se suma la voluntad de tejer alianzas y lograr representación en organismos e instituciones públicas y privadas vinculadas a este ámbito, con las que busca colaborar en todo aquello que contribuya a sus objetivos y a los intereses de asociados y colaboradores.

El Observatorio presta además orientación, ayuda y asistencia a las víctimas de siniestros viales mediante proyectos de intervención destinados a reducir sus efectos negativos. Junto a ello, impulsa iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) a través de programas, estudios y otras acciones encaminadas a mejorar el tráfico, la movilidad y la seguridad vial en cualquiera de sus ámbitos.