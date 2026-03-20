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Plasencia celebrará la V Feria de la Mujer este sábado con 34 expositoras y el reconocimiento a Carmen González

El Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Concejalía de Igualdad, impulsa la quinta edición de la FEM, que incluirá talleres, animación musical y un desfile de moda de Emma Prieto

Plasencia celebrará la V Feria de la Mujer este sábado con 34 expositoras y el reconocimiento a Carmen González.

Plasencia celebrará la V Feria de la Mujer este sábado con 34 expositoras y el reconocimiento a Carmen González. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia celebrará este sábado, 21 de marzo, la quinta edición de la Feria de la Mujer (FEM), impulsada por la Concejalía de Igualdad, que dirige Mayte Díaz, y que reunirá a 34 expositoras en la Plaza Mayor y la plaza de abastos y que servirá además para reconocer a Carmen González Carrero como Empresaria 2026.

La cita se desarrollará de manera simultánea en estos dos espacios. El ayuntamiento ha explicado que la feria contará con 34 expositoras, con 17 stands de emprendedoras, empresarias y entidades en la plaza de abastos y otros 17 puestos de artesanas en la Plaza Mayor. La inauguración institucional está prevista a las 10.30 horas y correrá a cargo del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, junto a la concejala de Igualdad.

Premio a Mujer Empresaria

La V FEM se enmarca en las actividades programadas con motivo del 8 de marzo y contará con un reconocimiento a la Mujer Empresaria 2026 para Carmen González Carrero, de la que el ayuntamiento ha destacado como "profesional de la comunicación con más de dos décadas de experiencia en radio y televisión local, fundadora de la agencia Aletea y actualmente vinculada a una nueva etapa profesional en Onda Cero Plasencia". La decisión de premiarla la adoptó en 2025 el Consejo de la Mujer.

Inauguración de la Feria de la Mujer de 2025 de Plasencia por las autoridades.

Inauguración de la Feria de la Mujer de 2025 de Plasencia por las autoridades. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Talleres y sensibilización

A su vez, el programa de la V FEM incluye talleres participativos, entre ellos uno de iniciación al ganchillo de amigurumis y el taller infantil Crea tu mariposa, vinculado al proyecto social El Latido de las Mariposas, centrado en "la sensibilización frente a la violencia machista". También habrá pasacalles de tamborileras, animación musical de Santos Music y una comida compartida.

Cartel de la V Feria de la Mujer, que se celebra este sábado en Plasencia.

Cartel de la V Feria de la Mujer, que se celebra este sábado en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La feria forma parte de una programación municipal del 8 de marzo en Plasencia que, este año y según ha destacado el ayuntamiento, ha puesto el foco en la "visibilidad y la protección de las mujeres mayores" y que ha incluido también formación específica para profesionales sociosanitarios sobre detección de violencia de género en este colectivo.

Emma Prieto cerrará la jornada con 'Eterna'

El broche final lo pondrá el desfile de la colección Eterna, de la diseñadora de Plasencia Emma Prieto. Será la segunda vez que los diseños de Prieto se pueden ver en Plasencia, ya que estrenó la colección a finales de febrero, en una cita a favor de Feafes. Como explicó entonces Prieto, Eterna está inspirada en el ave fénix y en la idea del resurgir.

Con esa combinación de exposición comercial, talleres, reconocimiento público y moda, la V FEM volverá a tomar este sábado el centro de Plasencia. La feria busca proyectar una imagen de un casco urbano que, durante una jornada, se convierte en punto de encuentro para artesanas, empresarias, asociaciones y vecindad en torno al trabajo de las mujeres.

Noticias relacionadas y más

En relación al emprendimiento femenino y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2025, el 37,9% de las empresas con persona física como soporte legal en España correspondían a mujeres. Además, la presencia femenina era mayoritaria en Otros servicios y en Educación, Sanidad y Servicios sociales.

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