El proyecto del Prado de las Mulas arranca en Plasencia con una licitación previa a 90 viviendas asequibles

CASA 47, la entidad estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización del Prado de las Mulas, un solar ubicado en Plasencia, en la zona del Berrocal, donde está prevista la construcción de 90 viviendas asequibles.

El valor estimado del contrato asciende a 50.553 euros, impuestos indirectos excluidos, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de abril a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Qué incluye la actuación

El terreno donde se proyecta la actuación cuenta con una superficie aproximada de 9.600 metros cuadrados. Cabe aclarar que la licitación no se refiere a las obras de construcción sino a la definición técnica de la urbanización completa del sector, una fase previa imprescindible para ordenar el suelo y dejarlo preparado para el desarrollo posterior de las viviendas.

Las actuaciones contempladas incluyen movimiento de tierras, afirmado y pavimentación, además de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones. También se prevén trabajos de jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos, integración ambiental y las conexiones exteriores con los servicios generales de la ciudad.

Espacio para parques e instalaciones deportivas

En octubre del 2025, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, señaló que los técnicos del ministerio ya habían acudido a ver el suelo y esperaba que presentaran en poco tiempo la documentación para desarrollarlo. Destacó además que cuenta con espacio dotacional, para parques e instalaciones deportivas.

La importancia de la licitación está en que abre los trámites para la futura construcción de viviendas. Así, la urbanización del sector implica definir viales, rasantes, redes de servicios, alumbrado, saneamiento, jardinería y conexiones con la ciudad, de modo que el suelo pueda pasar después a la fase de edificación.

Solar vendido por 2,3 millones en el Berrocal

En diciembre de 2024, el Consejo de Administración de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dio luz verde a la adquisición del solar, perteneciente entonces al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

Previamente, en mayo de 2023, el Consejo de Ministros ya había aprobado la compra del terreno, ubicado en la calle Diego García de Paredes y con un valor de 2.300.500 euros.

El solar aparece en el Plan General Municipal de Plasencia como terreno urbanizable. En 2024, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, valoró positivamente la actuación anunciada, ya que coincidía con la propuesta que ya plasmó el gobierno local en el PGM, de ubicar viviendas con locales comerciales y además supondría la urbanización de la zona.

El concejal de Urbanismo de Plasencia, José Antonio Hernández. / Toni Gudiel

Plan de Vivienda Asequible

El Prado de las Mulas forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio. La previsión es que las futuras viviendas se integren de manera permanente en el parque estatal de vivienda asequible gestionado por CASA 47, que presenta en su web su actividad residencial como parte de la ampliación del parque público de vivienda de la Administración General del Estado.

Inicialmente, la entidad estatal había estimado la construcción de 80 viviendas en ese terreno, aunque finalmente ha comunicado que serán 90.

Una estrategia nacional

El proyecto en Plasencia se sitúa además en una estrategia más amplia. CASA 47 explica en su página de vivienda asequible que trabaja con nuevos suelos residenciales y con actuaciones distribuidas por distintas provincias, incluidas varias en Extremadura. En ese mapa, el Prado de las Mulas aparece como una de las piezas que pueden reforzar el parque público en la región.

En la práctica, la licitación de la redacción no equivale todavía al inicio de las obras ni fija una fecha de entrega de las futuras viviendas. Lo que sí hace es mover el proyecto a una fase técnica concreta, de forma que deja de ser solo una reserva de suelo y empieza a tomar forma administrativa.