Plasencia se exhibe en miniatura: una maqueta de corcho revela su historia medieval.

A veces una ciudad se entiende mejor cuando cabe entera sobre una mesa. Eso ocurre con la maqueta de corcho que desde este viernes puede verse en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia: una recreación minuciosa de la ciudad medieval intramuros firmada por el placentino Clemente Tomás Domínguez García.

La escena recrea parte de la Plasencia del siglo XII y obliga a acercarse y observar con detenimiento para ver cada detalle. Porque aparecen las murallas, pero también espacios como la Casa de las Dos Torres, "con las dos", como destaca el autor, y también los postigos, iglesias, palacios y puertas, sin olvidar las catedrales.

Plasencia y Terrassa

Así, lo que el visitante tiene delante cuando acude a Las Claras no es solo una pieza artesanal, sino una manera de mirar Plasencia desde fuera y desde antes: como recinto amurallado, como ciudad cerrada sobre sí misma, como mapa sentimental de piedra transformado en corcho.

La exposición, instalada en el claustro bajo, muestra una Plasencia medieval intramuros reconstruida a mano por Clemente Domínguez, natural de la ciudad, que con 35 años se marchó a Terrassa, donde vive. Por eso, ha aprovechado también para traer a Plasencia otra maqueta de la ciudad donde reside, que coincide con Plasencia en que, en el siglo XII, también estaba amurallada, según destaca.

Un primer plano de las catedrales, en la maqueta de corcho de Plasencia. / Toni Gudiel

El trabajo paciente

Clemente tiene 87 años y explica que, a pesar de vivir en Cataluña, mantiene el vínculo con Plasencia. Esa relación atraviesa toda la pieza. No parece una obra levantada desde la distancia, sino desde la memoria, la de alguien que conoce bien lo que ha plasmado desde el verano pasado, en que enviudó y se dedicó de lleno al trabajo artesanal.

Según señala, la maqueta de Plasencia le ha llevado varios meses. El resultado no busca solo el detalle formal, sino también una cierta fidelidad histórica dentro de las posibilidades del formato.

Además, la obra no se limita a reproducir edificios, sino que ayuda a entender la lógica de una ciudad medieval: la defensa, los accesos, la concentración del poder religioso, la presencia de casas nobiliarias y la densidad del entramado urbano en el interior de la muralla.

La edil de Cultura y concejales del PSOE, en la exposición de la maqueta de corcho de Plasencia. / Toni Gudiel

Las murallas como columna vertebral

Todo desgranado en un total de 34 espacios. Así, en la maqueta de Clemente es posible ver seis puertas de la muralla, la del Sol, San Antón, Berrozana, Coria, Trujillo y Talavera y también ha plasmado cuatro postigos, los del Carro, Santiago, El Salvador y Santa Ana.

Además, ha realizado en corcho el palacio de Los Grijalbos, el del Marqués de Mirabel, el Palacio Episcopal, la Casa de las dos torres, la Casa del Deán y la del Doctor Trujillo. A esto se suman las iglesias representadas: El Salvador, Santa Ana, San Pedro, San Martín, San Esteban, San Vicente Ferrer y San Nicolás.

Aparecen también el seminario mayor y el menor, así como el ayuntamiento, la antigua cárcel, la Casa de las Argollas, las Caballerizas, dos edificios del ejército y el barrio de los hortelanos y llaman la atención finalmente las dos catedrales.

Aprendió cuando era un niño

Clemente explica que nació en el barrio del Berrocal a comienzos de los años cuarenta y su infancia estuvo marcada por el trabajo artesanal del corcho, "un material noble muy presente en nuestra tierra".

De esta forma, "siendo apenas un niño", tuvo la "fortuna de aprender este arte de las manos del maestro Sevilla reconocido en aquella época por su destreza en la modelación del corcho". Con su maestro descubrió "la paciencia, la precisión y el respeto por la materia prima que caracterizan a este oficio".

Actualmente, ha decidido "retomar aquella pasión que marcó mis primeros años y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo mi obra en la ciudad que me vio nacer".

Tres días para mirar la ciudad desde otra perspectiva

Así, la Concejalía de Cultura le ha cedido un espacio en el claustro de las Claras para mostrar sus dos maquetas aunque, quienes quieran verlas, deberán darse prisa porque estarán expuestas únicamente este sábado y domingo.

La inauguración ha tenido lugar este viernes y por el centro han pasado la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, y concejales del PSOE, unos minutos antes de acudir a la presentación del cartel de la Semana Santa.

La propuesta de Clemente tiene algo de viaje detenido en el tiempo porque, aunque lo que ofrece no es una reconstrucción espectacular, sí descubre una Plasencia pocas veces vista de esa forma, más allá de las páginas de un libro, una Plasencia de murallas, catedrales y callejas de tamaño reducido pero gran significado porque su valor reside en que muestra cómo el patrimonio puede conservarse no solo en los grandes monumentos.