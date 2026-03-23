Autoescuelas y ayuntamiento impulsan mejoras en la finca Capote para los exámenes de conducir en Plasencia.

Las instalaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la finca Capote de Plasencia para los exámenes de conducir han comenzado a mejorar. Ya se han corregido algunas deficiencias denunciadas, tanto en la pista de prácticas como en el aula de exámenes, en gran medida, gracias al trabajo de las autoescuelas de Plasencia.

No obstante, el ayuntamiento también se ha puesto manos a la obra y ha preparado una memoria de actuaciones y todo con la autorización y conocimiento de la Dirección General de Tráfico.

Cambios ya visibles en la finca Capote

Entre los arreglos ya realizados y, según ha comunicado la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, se ha repintado la pista de prácticas para camiones y motos, se han tapado baches y se han arreglado bordillos. También se ha colocado un cartel, exigido por la DGT, que advierte del acceso restringido a la zona, y se ha instalado un cierre perimetral provisional, a la espera del definitivo.

A estas actuaciones se suman otras mejoras en el aula de exámenes. Se ha retirado la mampara que dividía la clase en dos, un elemento que condicionaba la distribución interior del espacio. Además, se ha instalado un extintor en el aula.

Ya se ha retirado la mampara que dividía el aula de los exámenes teóricos en Plasencia. / CEDIDA

Esfuerzo de las autoescuelas

Por otro lado, según la asociación de autoescuelas, el ayuntamiento ha hablado con Telefónica para eliminar un poste de telefonía situado en la zona de prácticas y ha apuntado que se va a retirar y soterrar.

Por lo que respecta a los trabajos en la pista, los han realizado las autoescuelas de Plasencia, con autorización de la DGT, que ha sido informada de las actuaciones, al igual que el ayuntamiento. Los cambios suponen una primera puesta al día de unas instalaciones que prestan servicio no solo a alumnos de la ciudad, sino también a aspirantes al carné de conducir de distintos puntos del norte de la provincia.

Cartel de acceso restringido a la pista para prácticas y exámenes de la DGT en Plasencia. / CEDIDA

Un proyecto municipal para adaptar el aula

Junto a estas mejoras, el Ayuntamiento de Plasencia ya dispone, según la concejala de Obras, Mayte Díaz, de una memoria del proyecto eléctrico que debe acometerse en el aula para permitir su informatización. El documento contempla todas las obras necesarias y también nuevos baños accesibles, con una valoración superior a los 100.000 euros.

Se trata de una actuación relevante porque la DGT exige que los exámenes teóricos en estos centros puedan realizarse con ordenadores cableados y de uso exclusivo para las pruebas, como ya ocurre en Cáceres. De lo contrario, habría que trasladarse a la capital cacereña para realizarlos.

Lo que queda pendiente

Pese a los avances, todavía quedan actuaciones por completar. La principal es la informatización del aula, ya que en Plasencia los exámenes teóricos siguen realizándose en papel y no en formato digital.

Además, el aula no dispone todavía de salida de emergencia, una mejora que sigue pendiente dentro de la adaptación global del espacio. En el exterior, la pista tampoco se ha asfaltado por ahora, por lo que la adecuación del recinto no puede darse aún por cerrada.

Cierre perimetral provisional de la pista de exámenes de la DGT en Plasencia. / Cedida

En el caso del poste de telefonía, la gestión está ya encaminada, pero su retirada y soterramiento siguen a la espera de materializarse. Lo mismo ocurre con el cierre perimetral definitivo, que sustituirá al provisional instalado en esta primera fase.

Mejoras parciales a la espera de completar el recinto

La situación actual refleja así un escenario de avance, aunque todavía parcial. La finca Capote ha corregido parte de sus carencias más visibles, especialmente en la pista y en la organización interior del aula, pero mantiene aún actuaciones pendientes para completar su adaptación.

El objetivo de fondo sigue siendo que el centro de exámenes de Plasencia pueda prestar el servicio en condiciones adecuadas y con todos los requisitos técnicos que exige la DGT, algo especialmente relevante para los alumnos del norte cacereño que dependen de estas instalaciones para evitar desplazamientos a Cáceres.