Plasencia se prepara para vivir una Semana Santa especialmente simbólica en 2026. La ciudad afronta esta celebración con un aliciente histórico: será la primera edición tras su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, una distinción que refuerza el valor patrimonial, artístico y devocional de una tradición profundamente unida a la identidad placentina.

Cartel de la Semana Santa de Plasencia 2026. / EL PERIÓDICO

Durante estos días, Plasencia volverá a transformar sus calles en escenarios de recogimiento y emoción. La fe de cofrades y fieles se hará visible en cada rincón, en una Semana Santa que revive los últimos momentos de la vida de Jesucristo con solemnidad, silencio y una poderosa carga espiritual. El centro histórico, además, lucirá nuevos adornos y una imagen más cuidada para acompañar el paso de las procesiones.

Un corazón que ilumina Plasencia: así será su Semana Santa 2026, ya de Interés Turístico Nacional / EL PERIÓDICO

La historia de esta celebración se remonta al siglo XIII con la fundación de la Muy Antigua, Franciscana y Venerable Hermandad de la Vera Cruz, origen de una tradición que ha sabido mantenerse viva a lo largo de los siglos. Hoy, esa herencia sigue latiendo en cada desfile, desde la sobriedad de las hermandades más austeras hasta la emoción que despiertan las imágenes marianas entre el público.

Recogida de reliquias. / EL PERIÓDICO

Un cartel monumental con el corazón como símbolo

Uno de los grandes focos de atención de este año será también el cartel anunciador. Tras el impacto del pasado año, Plasencia vuelve a apostar por un formato monumental con una obra del muralista Jesús Mateos Brea en la fachada de la iglesia de Santo Domingo, el gran templo cofrade de la ciudad.

Brea con una imagen de su cartel al fondo. / Toni Gudiel

El mural representa a una Virgen Dolorosa desde una perspectiva profundamente simbólica. El corazón de la Virgen, situado en una de las ventanas del templo, se convierte en el centro de la composición y en una fuente de luz que conecta la obra con el propio edificio. Esa luz simboliza tanto el dolor de María como la fuerza interior de los cofrades que preparan desde dentro las estaciones de penitencia.

Las manos de la imagen refuerzan ese lenguaje emocional: una expresa el dolor desgarrado de la madre, mientras la otra introduce la esperanza de la resurrección. El resultado es una obra impactante que convierte el espacio urbano en una experiencia artística y devocional.

El Cristo de la Columna regresa restaurado

Entre las novedades de 2026 destaca también la restauración del Santísimo Cristo de la Columna, una intervención impulsada por la Cofradía de la Columna dentro de su proyecto de conservación del patrimonio devocional.

Los trabajos, realizados por los talleres de restauración de Elsa Ramos Rodríguez en Talavera de la Reina, han permitido reforzar la imagen y actuar sobre su policromía y acabado. Tras varios meses de intervención, el Cristo regresó a Plasencia el 25 de enero para poder lucir de nuevo esta Semana Santa.

Un corazón que ilumina Plasencia: así será su Semana Santa 2026, ya de Interés Turístico Nacional / EL PERIÓDICO

La renovación del Santísimo Cristo de la Columna no se presenta solo como una mejora artística, sino también como un gesto de amor y respeto hacia una de las imágenes más queridas por los fieles.

Toni Gudiel

Más novedades en las procesiones

La Semana Santa placentina incorporará además otras novedades destacadas. Nuestra Señora de los Dolores estrenará candelería para las velas delanteras de su paso, una mejora que permitirá realzar la iluminación de la Virgen en su estación de penitencia.

A ello se suma otro cambio importante: la cofradía del Calvario, que el pasado año realizó su primera estación de penitencia, saldrá este año por primera vez a costal, añadiendo un nuevo aliciente a una edición ya de por sí especial.

Con el estreno de su título nacional, un cartel llamado a dejar huella, la recuperación del Cristo de la Columna y nuevas incorporaciones en sus desfiles, Plasencia vivirá en 2026 una Semana Santa marcada por la emoción, la belleza y la fuerza de una tradición que sigue creciendo sin perder su esencia.