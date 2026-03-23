"Un hito": el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia realiza por primera vez una extracción de órganos y tejidos

Por primera vez en la historia de los trasplantes en Extremadura, un hospital no autorizado para la extracción de órganos ha acogido una intervención para extraer a un donante varios órganos y tejidos, que después ha implantado en personas receptoras otro hospital extremeño. La colaboración entre el donante, su familia, el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia como centro extractor y el Universitario de Badajoz como tutelador y receptor, junto a la coordinación de trasplantes en la región y la organización nacional han hecho posible este "hito".

Así lo ha definido este lunes la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, que ha acudido al hospital de Plasencia y ha explicado junto a los profesionales y responsables todos los detalles de esta multiextracción, que marcará "un antes y un después en la historia sanitaria de los trasplantes" en Extremadura.

Tres órganos y dos tejidos para cinco receptores

En una comparecencia que ha acogido el salón de actos del hospital placentino, lo primero que todos han querido hacer es dar las gracias al donante y su familia por la "generosidad" de donar no uno sino varios órganos. En concreto, el hígado, los dos riñones y las córneas. Ha sido "un triunfo de la generosidad humana", ha destacado García Espada.

Cinco personas han recibido estos órganos y tejidos, según ha señalado el coordinador regional de trasplantes, Luis López.

El Virgen del Puerto, hospital detector

Para resaltar la importancia de esta intervención, la consejera ha explicado que el hospital de Plasencia no forma parte de los autorizados en Extremadura para la extracción de órganos. Estos son los de Cáceres, Badajoz y Mérida, mientras que Plasencia, Llerena-Zafra y Don Benito son hospitales denominados detectores, es decir, que pueden detectar a potenciales donantes e informar a la familia, pero la extracción se hace habitualmente en el hospital receptor.

En este caso, no se ha hecho así porque la familia se negó a trasladar al paciente hasta Cáceres y desde la coordinación hospitalaria de trasplantes del hospital de Plasencia, que dirige David Combarros, se planteó la opción de acoger la extracción con la tutela del hospital de Badajoz para no perder los órganos y tejidos.

Autorización regional y nacional

La llamada "maquinaria de vida" se había puesto en marcha, pero además de la iniciativa y el ofrecimiento del hospital placentino eran necesarias las autorizaciones de la coordinación regional y de la Organización Nacional de Trasplantes. Así, el Virgen del Puerto recibió una autorización excepcional, prevista en la normativa, y se encargó de mantener al donante en condiciones óptimas hasta que llegaron los equipos de profesionales sanitarios del Universitario de Badajoz.

Siete horas de extracción

En una fecha reciente, pero sin determinar debido a la protección de datos, distintos equipos sanitarios (cirujanos cardiovasculares, nefrólogos, perfusionistas, enfermeros...) llegaron al hospital placentino y, con el apoyo de profesionales de este centro, se encargaron de la extracción, un proceso que duró un total de 7 horas, desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche, como ha apuntado el coordinador regional de trasplantes.

Los profesionales que han explicado el proceso han destacado también la importancia de mantener los órganos y tejidos extraídos en perfecto estado hasta su trasplante a los receptores y, además, han destacado el "éxito rotundo" de todas las intervenciones.

Detección y llegada de los equipos

El coordinador de trasplantes del hospital de Plasencia, David Combarros, ha señalado que fue su compañera María Jesús Chavero quien detectó al potencial donante y se puso en contacto con él para iniciar el procedimiento. Hablaron con la familia y su principal misión fue "aguantar al donante hasta que los equipos extractores llegaron al día siguiente".

Combarros ha resaltado el "despliegue" del Hospital Universitario de Badajoz y su doble tutela, tanto con el hospital del donante como con los centros hospitalarios de los receptores, y ha indicado que todo "ha sido muy fácil".

Evolución excelente de pacientes

Unos y otros han elogiado a los cirujanos, nefrólogos, perfusionista, el equipo de trasplante hepático y al grupo ECMO móvil de Extremadura, en marcha desde agosto del 2024 gracias al Servicio Extremeño de Salud para la oxigenación por membrana extracorpórea.

Sobre la extracción de los riñones, la nefróloga que intervino ha advertido que, al realizarse con paciente en asistolia, es decir, con el corazón parado, se trata de una extracción "de las más complejas y el tiempo es vital". Aun así, ha destacado que la evolución de los pacientes a quienes se trasplantaron los riñones ha sido "excelente y no han necesitado terapia renal sustitutiva en ningún momento".

Ha animado además a los donantes vivos a donar porque "no tienen por qué entrar en diálisis".

Devolver la vista a dos personas

En cuanto a las córneas, la extracción la realizó el propio coordinador de trasplantes del hospital placentino, que ha resaltado que "también es la primera vez que se realiza en este hospital" y, aunque son tejidos que no salvan vidas, sí "han permitido devolver la vista a dos personas, mejorando así su calidad de vida".

Por su parte, el gerente del área de salud de Badajoz, Demetrio Pérez, ha destacado la "gran precisión" y el "reto colaborativo importante" que ha supuesto esta múltiple extracción de órganos y ha hecho hincapié en que es "un modelo colaborativo" con el que trabajar en el futuro.

Acreditación como hospital extractor

A su vez, su homólogo en el área de salud de Plasencia, Santiago San José, ha hecho hincapié en que "las familias demandaban algo más, un paso más" para no tener que desplazarse para la extracción de órganos y "lo hemos dado". También ha destacado lo "fácil" que ha sido por la colaboración entre los dos hospitales y sus profesionales y la acreditación excepcional conseguida.

Por eso, dado el buen resultado, ha apuntado la necesidad de "analizar la situación" e ir más allá, de forma que este no sea el único caso sino que se facilite el proceso de ahora en adelante. La consejera ha recogido el guante y ha anunciado que se van a dar los pasos necesarios para una "futura acreditación del hospital de Plasencia como hospital extractor de órganos".

Orgullo y felicitaciones

Así, se han iniciado los trámites para "solicitar la posibilidad de valorar que el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia vaya más allá de ser un centro detector y pueda ser un centro extractor. Este es un camino que iniciamos y que nos ilusiona", ha subrayado.

Además, García Espada ha felicitado a todos los implicados en este multitrasplante y ha incidido en la "capacidad del SES de ampliar las oportunidades para la donación. Es un orgullo para todos".