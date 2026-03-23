El hospital Virgen del Puerto y la comisaría de Plasencia, en el centro del debate vecinal este miércoles.

La reivindicación vecinal sobre los servicios públicos vuelve al centro del debate en Plasencia. La Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla) ha convocado para este miércoles, 25 de marzo, a las ocho de la tarde, un encuentro ciudadano en la sala Verdugo para abordar la situación del hospital Virgen del Puerto y de la comisaría de la Policía Nacional, dos asuntos que considera estratégicos para la ciudad y para el norte de Extremadura.

Avepla ha señalado que la convocatoria cuenta con el respaldo del Movimiento Social Norte de Extremadura, MSU-Norte.

Afecta también a las comarcas

La federación vecinal ha señalado que el encuentro no afecta solo a los placentinos, sino también a las comarcas del norte extremeño, que miran a la ciudad como referencia sanitaria y administrativa. La agrupación lo ha diseñado con un formato abierto, con preguntas del moderador, intervención de ponentes y posibilidad de participación del público.

Para hablar de los temas, acudirán un representante médico, el doctor Jesús Santos Velasco y otro policial, Jesús Masero Cabello, del sindicato Jupol, como "técnicos conocedores de esta situación".

Así, la entidad ha planteado dos focos de debate. Por un lado, la situación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, sobre el que reclama una mayor cartera de servicios para evitar desplazamientos frecuentes a Cáceres y Badajoz. Por otro, la situación de la comisaría de la Policía Nacional, que vincula a un déficit de plantilla y a su actual clasificación como grupo B. Avepla ha explicado que, tras el acto, recogerá propuestas para trasladarlas al delegado del Gobierno y a la Consejería de Sanidad.

Miembros de Avepla y el MSU Norte en Plasencia. / Toni Gudiel

El hospital

En cuanto al Virgen del Puerto, La crítica de Avepla se centra en que Plasencia sigue sin contar con todos los recursos que cabría esperar de un centro de referencia para el norte de Cáceres. Así, señala que el hospital "necesita de una mayor cartera de servicios que evite los continuos desplazamientos que para cualquier patología se esta haciendo a Cáceres y Badajoz, con el consiguiente perjuicio para los pacientes y sus familiares, en una región tan extensa".

En su opinión, este deterioro, y también el de la comisaría, "se viene manteniendo por la apatía y discriminación en las inversiones que tanto el Gobierno Central como el autonómico no hacen en Plasencia. La sociedad civil tiene que dar un paso adelante en estas reivindicaciones , dado que los partidos políticos tanto en gobierno como en oposición, guardan un preocupante silencio no escuchando a la sociedad civil. De ahí su alejamiento de la misma", afirma la federación.

La comisaría

Respecto a la comisaría de la Policía Nacional, la Comisión de Interior del Senado aprobó el 13 de mayo de 2025 una moción en la que instaba al Gobierno a actualizar "de manera urgente" el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional en Plasencia, incrementar la plantilla de agentes destinados en la comisaría, crear un Grupo Operativo de Respuesta y elevar la categoría de la comisaría del grupo B al grupo A.

Avepla ha incluido el debate sobre la situación de la comisaría en el foro ciudadano porque considera que, al no contar con la clasificación A, tiene "un déficit de plantilla preocupante".

Mejoras en el hospital

Frente a las quejas vecinales y, en relación al hospital, en febrero de 2024, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, informó de una inversión extrapresupuestaria de más de 1,3 millones de euros en el Área de Salud de Plasencia desde septiembre de 2023 hasta final de ese año. Entre las actuaciones que citó figuraban la compra de un electrocardiógrafo de alta gama para Cardiología, una estación de anestesia para el hospital y la tercera fase del reacondicionamiento del servicio de Urgencias.

La Administración autonómica volvió a situar a Plasencia en su agenda sanitaria en junio de 2025, cuando anunció la implantación de un programa de hemodiálisis domiciliaria en la Unidad de Nefrología del Virgen del Puerto. Según la Junta, la medida buscaba personalizar la terapia renal sustitutiva, mejorar la autonomía de los pacientes y evitar desplazamientos continuos al centro hospitalario.

Más agentes en la comisaría

Por otro lado, en cuanto a las necesidades de la comisaría de la Policía Nacional, tanto el ayuntamiento como el sindicato policial han realizado reclamaciones a la delegación del Gobierno. Por su parte, el delegado, José Luis Quintana, señaló en junio de 2025 que, "dentro de la población que tiene Plasencia, hay un alto número de plazas cubiertas", por lo que no considera necesaria su reclasificación.

Así, destacó que entonces había 90 policías nacionales y se iban a incorporar cinco más, lo que el sindicato Jupol consideraba "insuficiente".