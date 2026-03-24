Antiguos alumnos del Colegio Ramón y Cajal de Plasencia celebran el 50 aniversario de su salida del centro con un emotivo reencuentro.

Antiguos alumnos del colegio Ramón y Cajal de Plasencia han celebrado este sábado el 50 aniversario de su salida del centro, tras terminar "octavo de Básica", con una jornada de reencuentro en el propio centro educativo, donde han vuelto a recorrer los espacios de su infancia y juventud antes de compartir una comida posterior.

El acto, organizado por el comité de exalumnos, ha convertido durante varias horas al colegio en escenario de memoria personal y colectiva para varias generaciones de placentinos.

Un regreso a las aulas y a los patios

La cita comenzó a las doce en la puerta del colegio, punto de encuentro fijado por la organización para recibir a los asistentes. Desde allí, los antiguos alumnos accedieron al interior del centro para iniciar una visita por las instalaciones más vinculadas a sus recuerdos escolares.

Según el programa elaborado para la jornada, el recorrido incluyó las antiguas aulas, los patios y el salón de actos, en una vuelta al colegio planteada no solo como celebración, sino también como una manera de revivir una etapa compartida de la vida escolar en Plasencia. Además, la actividad permitió a los participantes reencontrarse con espacios cotidianos de otra época y poner en común recuerdos acumulados durante más de medio siglo.

Exalumnos del colegio Ramón y Cajal de Plasencia, el pasado sábado, en el centro educativo. / CEDIDA

Recepción del director y recuerdo en imágenes

Durante la visita, los asistentes fueron recibidos por el que fue el director durante su etapa escolar, Manuel Fernández, que acompañó al grupo en el recorrido por el centro, Ya en el salón de actos, tuvo lugar un encuentro con palabras del propio director, de agradecimiento y cercanía dirigidas a quienes regresaban al Ramón y Cajal décadas después de haber pasado por sus aulas.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la proyección de fotografías antiguas y recientes del colegio, un recurso que sirvió para enlazar la memoria de los exalumnos con la realidad actual del centro. Esa parte del programa permitió contrastar los cambios vividos por el edificio a lo largo del tiempo y, al mismo tiempo, reforzar el componente emocional de una cita concebida expresamente para recordar.

La participación del alcalde

El programa del aniversario incluyó también la presencia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, invitado a intervenir en el acto, tanto por su condición de máxima autoridad del ayuntamiento, como por su vínculo personal con el centro, al haber sido también alumno del Ramón y Cajal.

Esa doble condición daba al encuentro una dimensión institucional y, al mismo tiempo, cercana, en una jornada promovida por antiguos estudiantes que querían conmemorar juntos una fecha señalada.

Aperitivo, comida y celebración posterior

Tras la visita al colegio, la jornada continuó con un aperitivo en el bar Dalí, situado frente al centro, antes del traslado de los asistentes al restaurante La Mazuela, donde se celebró la comida anual organizada con motivo de este 50 aniversario.

Para esa parte final del encuentro, el comité organizador había previsto también música en vivo, sorteos y regalos. El objetivo era prolongar el reencuentro más allá de la visita institucional al colegio y convertir la jornada en una celebración completa, marcada por la convivencia y por el recuerdo compartido de una promoción unida por su paso por el Ramón y Cajal.

Un colegio ligado a la memoria de Plasencia

El aniversario ha servido también para devolver a la actualidad el peso del Ramón y Cajal en la memoria educativa de Plasencia. Más allá del acto de este sábado, el centro forma parte de la experiencia escolar de varias generaciones de familias placentinas.

Se inició en las Escuelas Graduadas y se constituyó cuatro días antes de la proclamación de la República, el 8 de abril de 1931. Además, llegó a ser hospital durante la guerra.

Su primer director fue Lucas A. Rodríguez, al que siguió en 1933 Desiderio Caballero. Pero si hubo un director de renombre fue Guillermo Gómez de la Rúa. A él está dedicada la avenida de La Salle, la calle donde se ubica el colegio desde el 13 de enero de 1935.