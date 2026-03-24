Cáritas Plasencia impulsa un curso de formación para desempleados con 130 horas y 15 plazas.

Cáritas Diocesana de Plasencia ha puesto en marcha un curso de formación ocupacional de operario de almacén de 130 horas en la ciudad, con 15 plazas para personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el SEXPE y con solicitudes abiertas hasta el 1 de abril.

Plazo, fechas y dónde solicitarlo

La entidad ha informado de la apertura de este curso dentro de la Convocatoria 2026 del Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, en el marco de la operación Competencias + formación para el acceso a un empleo digno, cofinanciada por FSE+ e IRPF 0,7 Est. 2025-Ejec. 2026.

La formación será de 130 horas y se impartirá entre el 13 de abril y el 21 de mayo. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 19 de marzo hasta el 1 de abril, ambos inclusive.

Las personas interesadas podrán presentar o recoger la solicitud en el Centro Integral de Empleo de Cáritas Diocesana de Plasencia, situado en la carretera de Circunvalación Sur, kilómetro 2, en Plasencia. La atención para información y recepción de solicitudes será de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

A quién va dirigido el curso

Según la información facilitada por Cáritas Diocesana de Plasencia, el curso está dirigido a un total de 15 personas desempleadas. Entre los perfiles a los que se orienta figuran jóvenes, parados de larga duración, mujeres, hombres, inmigrantes, mayores de 45 años, familias monoparentales y personas víctimas de cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral, entre otros colectivos.

En todos los casos, los aspirantes deberán estar inscritos como demandantes de empleo en el SEXPE. Además, la entidad señala que no se exigirá requisito académico ni profesional alguno, aunque sí será necesario contar con habilidades de comunicación lingüística y matemática suficientes para poder seguir la formación con aprovechamiento.

Contenidos del programa y documentación

El curso constará de módulos específicos de la ocupación y también de contenidos transversales. Entre ellos, Cáritas detalla materias relacionadas con sostenibilidad medioambiental, igualdad, alfabetización digital, prevención de riesgos laborales y derechos laborales.

A esa parte común se suma un módulo específico de manipulador de carga con carretilla elevadora, además de prácticas no laborales en empresas del sector.

La entidad advierte además de que debe entregarse fotocopia de toda la documentación requerida en la solicitud.

Objetivo de inserción laboral

Cáritas Diocesana de Plasencia ha explicado que con esta iniciativa busca contribuir a la formación y cualificación de personas desempleadas de Plasencia y de sus comarcas limítrofes, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social o con dificultades de integración en el mercado laboral.

La organización sostiene que esta formación pretende mejorar sus posibilidades de inserción sociolaboral a través de una preparación orientada al empleo en el ámbito logístico y de almacén.

Teléfonos, web y contacto

Para ampliar información, las personas interesadas pueden dirigirse al Centro Integral de Empleo de Cáritas o contactar a través de los teléfonos 674 288 998 y 927 42 24 06.

También pueden consultar la página web www.caritasplasencia.org, así como los perfiles de Facebook y Twitter de Cáritas Diocesana de Plasencia. También pueden contactar a través del correo electrónico empleo@caritasplasencia.org.

Economía solidaria

Más allá de este curso concreto, Cáritas Diocesana de Plasencia enmarca su trabajo en empleo dentro de su área de economía solidaria, desde la que desarrolla proyectos que "ponen a las personas en el centro de la actividad económica" y facilitan el acceso a un trabajo digno. En su información pública, la entidad explica que ofrece orientación, formación e intermediación laboral, y que construye con cada participante un itinerario personal para acceder al mercado de trabajo. Dentro de esa misma línea, su empresa de inserción Servicios Comunitarios Grupo Cáparra se presenta como una herramienta más del programa de empleo junto a esas labores de acompañamiento y conexión con empresas.

Ese esquema local sigue la estrategia general de Cáritas Española en materia de inserción sociolaboral. La organización trabaja con itinerarios individualizados de inserción para mejorar la empleabilidad, las competencias personales y laborales y la cualificación profesional de las personas en situación o riesgo de exclusión. En su balance estatal más reciente difundido sobre 2024, Cáritas indicó que acompañó a 65.484 personas en la búsqueda de empleo y que logró reinsertar en el mercado laboral al 20% de quienes participaron en esos procesos, un dato que sirve para situar el alcance de iniciativas como las que desarrolla la diócesis placentina.