La Diputación de Cáceres organiza tres exposiciones en Plasencia: de Luis de Morales a las bordadoras de la Sierra de Francia.

La Diputación Provincial de Cáceres ha organizado en Plasencia una triple propuesta expositiva en el Complejo Cultural Santa María y en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso, con tres muestras que van de la reinterpretación fotográfica de Luis de Morales al homenaje a las bordadoras de la Sierra de Francia y a la obra escultórica de Juan Pedro Sánchez.

Tres muestras en dos centros de la Diputación

La institución provincial ha dado a conocer esta programación cultural, que concentra en Plasencia tres exposiciones de perfiles muy distintos pero con un mismo hilo conductor: el diálogo entre patrimonio, creación contemporánea y memoria cultural.

Las propuestas pueden visitarse estos días en dos espacios dependientes de la Diputación de Cáceres, el Complejo Cultural Santa María y el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso. Según la información facilitada por la institución, se trata del proyecto expositivo La Luz del Divino, la exposición fotográfica Tiempo de bordadoras. Bordado popular en la Sierra de Francia y la muestra Instantes, del artista extremeño Juan Pedro Sánchez.

Relectura fotográfica de Luis de Morales

La primera de las exposiciones, La Luz del Divino, se presenta como un proyecto innovador que reinterpreta 15 obras del pintor extremeño Luis de Morales, conservadas en distintos lugares del mundo.

Vista de la muestra dedicada a Luis de Morales en Plasencia, promovida por la Diputación de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La propuesta ha sido impulsada por la Asociación Fotográfica de Arroyo de la Luz Photones, junto con el profesor Antonio Pérez Toranzo, que han planteado una recreación fotográfica de los personajes de esos cuadros mediante personas reales. Posteriormente, esas imágenes han sido tratadas con un programa de edición fotográfica para construir la reinterpretación final.

La muestra puede visitarse hasta el 30 de marzo en la sala de exposiciones del Complejo Cultural Santa María. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Homenaje a las maestras del bordado popular

La segunda propuesta, Tiempo de bordadoras. Bordado popular en la Sierra de Francia, se exhibe en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso y rinde homenaje a las mujeres que han mantenido viva esta manifestación cultural a lo largo de generaciones.

Se trata de un proyecto fotográfico promovido por la Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, realizado en colaboración con el Área de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura. A través de fotografías de la artista y antropóloga albercana Rosa Gómez García, la muestra pone en valor a las mujeres portadoras del Bordado Popular Serrano, una expresión cultural inmaterial vinculada a la vida cotidiana, la memoria y la identidad del territorio.

La exposición subraya además el papel de las mujeres en la conservación y transmisión de las tradiciones, recordando que este bordado se ha aprendido de forma tradicional en el ámbito doméstico y se ha transmitido de madres a hijas, con materiales sencillos y largas horas de dedicación. La Diputación destaca que esta artesanía, profundamente ligada a la vida rural, fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Junta de Castilla y León en 2022.

El recorrido reúne 25 reproducciones fotográficas de bordadoras y piezas representativas que permiten apreciar los rasgos técnicos, simbólicos y estéticos de esta tradición artesanal. Permanecerá abierta hasta el 10 de mayo.

El horario de visita es de miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Juan Pedro Sánchez y la figura humana

La tercera exposición es Instantes, del artista de Torrejón el Rubio Juan Pedro Sánchez, que vuelve a mostrar en Plasencia una obra centrada en la relación entre la figura humana y la naturaleza.

Una imagen de la exposición instantes, en Plasencia de la mano de la Diputación de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Según la información de Diputación, la muestra explora la figura humana como creación permanente, nacida y fundida con raíces de árboles. Las obras parten de raíces en las que puede apreciarse cómo la materia prima adquiere siluetas sinuosas de mujer o de hombre, generando figuras humanas a través de la madera.

Instantes puede visitarse hasta el 15 de abril en el claustro bajo del Complejo Cultural Santa María, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Una oferta cultural impulsada por la institución provincial

Con esta programación, la Diputación de Cáceres sitúa en Plasencia una oferta cultural que conecta lenguajes artísticos distintos, desde la fotografía a la artesanía tradicional y la escultura en madera. La coincidencia de estas tres muestras en espacios provinciales de la ciudad refuerza además el papel de estos centros como puntos de difusión cultural en el norte de Extremadura.

La propuesta permite al visitante recorrer en unos días un mapa artístico amplio, que va del homenaje a uno de los grandes nombres de la pintura extremeña a la reivindicación del trabajo silencioso de las bordadoras y a la mirada contemporánea sobre la forma humana y la naturaleza.