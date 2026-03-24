La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia.

La Junta de Extremadura ha autorizado la firma de la adenda número 2 de modificación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la ciudad. El acuerdo amplía los plazos de ejecución y justificación hasta el 30 de junio de este año, sin implicaciones presupuestarias.

Una prórroga para culminar el plan turístico

El Consejo de Gobierno de la Junta ha sido quien ha dado luz verde este martes a una modificación del convenio suscrito entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el Ayuntamiento de Plasencia para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a los fondos de la Unión Europea Next Generation EU.

La adenda autorizada tiene un alcance importante: ampliar los plazos de ejecución y justificación del plan hasta el 30 de junio. Esa misma fecha marcará también el final de la vigencia del convenio. Según el acuerdo aprobado por el Ejecutivo extremeño, la modificación no conlleva cambios económicos ni un incremento del presupuesto inicialmente previsto.

El contexto: casi un millón en tres actuaciones

La decisión se enmarca en la estrategia con la que la Junta quiere reforzar el turismo en Plasencia dentro de la denominada Acción de Cohesión entre Destinos Extremadura, destino de Experiencias, cofinanciada con fondos europeos a través del Ministerio de Industria y Turismo.

En ese contexto, el Consejo de Gobierno aprobó ya un trámite que permitirá a la Junta asumir la ejecución de tres actuaciones valoradas en casi un millón de euros. Para ello, se ha articulado una adenda modificativa a un convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Plasencia para la cesión de uso a la Administración autonómica de dos proyectos técnicos y una memoria.

Las intervenciones incluidas son la consolidación del molino Tajabor, la segunda fase de impermeabilización del canal de La Isla y la iluminación de la muralla en la avenida Calvo Sotelo, tres enclaves con peso patrimonial, turístico y urbano en la capital del Jerte.

El molino Tajabor, la actuación de mayor importe

La principal inversión corresponde al molino Tajabor. El ayuntamiento cederá el proyecto básico y de ejecución de consolidación de este inmueble, redactado por la arquitecta placentina Raquel Málaga. La actuación está valorada en 500.000 euros.

Una imagen del proyecto de la rehabilitación del molino Tajabor de Plasencia. / Raquel Málaga

La obra ya había salido a licitación en julio de 2023 por 321.000 euros y fue adjudicada a una empresa de Plasencia por 249.599 euros. Sin embargo, no llegó a iniciarse por la imposibilidad de acceso al molino mientras se desarrollaban trabajos en el entorno del puente Trujillo.

Esa situación llevó a la empresa adjudicataria a renunciar a la ejecución. El consistorio tuvo que devolver la fianza depositada e indemnizarla con 7.487,97 euros. Posteriormente, el gobierno local optó por revisar al alza el precio de la licitación y, en junio de 2024, el alcalde avanzó que la actuación se elevaría hasta el medio millón de euros.

La Isla y la aspiración de la bandera azul

La segunda de las actuaciones previstas afecta al canal de baños de La Isla. El Ayuntamiento de Plasencia cederá a la Junta el proyecto de Impermeabilización y mejora del canal de baño de La Isla y sustitución de compuertas, fase II, valorado en 361.686 euros.

Parte del canal de baños de La Isla de Plasencia que falta por impermeabilizar. / Toni Gudiel

Se trata de una intervención que da continuidad a una primera fase ejecutada el año pasado, con la renovación de compuertas e impermeabilización en un tramo del canal, con cargo al propio Plan de Sostenibilidad Turística y a los fondos europeos. El objetivo municipal y autonómico es reducir las filtraciones y mantener una calidad del agua excelente de manera estable, de forma que este espacio pueda optar en el futuro a la bandera azul.

La muralla y la ruta lumínica

La tercera actuación recogida en este paquete es la iluminación de la muralla en el tramo de la avenida Calvo Sotelo. En este caso, el Consejo de Gobierno ha autorizado la cesión de la memoria valorada del proyecto Iluminación de la muralla, tramo avenida Calvo Sotelo, con un importe de 38.314 euros.

Este nuevo punto se sumará a otros espacios que ya cuentan con iluminación renovada y que forman parte de una ruta lumínica financiada también con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística. Esa ruta está valorada en 214.170 euros e incluye enclaves como Santo Domingo, San Nicolás, San Martín, el puente Trujillo, el puente San Lázaro, el puente Nuevo, la plaza del Salvador y los parques de La Coronación y La Rana.

Un calendario más amplio para asegurar la ejecución

La ampliación del plazo aprobada ahora por la Junta busca dar margen administrativo y material para culminar actuaciones que, en algunos casos, ya han arrastrado incidencias previas, revisiones de precios o cambios en la fórmula de ejecución.

Para Plasencia, este acuerdo de la Junta permite mantener vivos proyectos vinculados a la mejora del patrimonio, el espacio urbano y los recursos turísticos y, además, amplía la fecha límite con el objetivo de que esas intervenciones se traduzcan en obras terminadas y en un impacto real sobre la oferta turística de la ciudad.