Plasencia convoca una concentración por la paz este jueves, en la Plaza Mayor, contra las guerras

Plasencia celebrará este jueves, 26 de marzo, una concentración por la paz, que ha convocado una autodenominada plataforma ciudadana integrada por colectivos, asociaciones y movimientos de la ciudad que no se han identificado. El acto está fijado para las ocho de la tarde en la Plaza Mayor.

La convocatoria se ha transmitido a través de una nota de prensa, que llama a participar en una concentración por la paz y contra las guerras este jueves 26 de marzo. El texto fija el acto en la Plaza Mayor de Plasencia a las 20.00 horas y plantea la movilización como un gesto "pacífico, unitario y solidario" frente a cualquier conflicto armado.

Contra las guerras

Los convocantes no se identifican porque "no queremos que haya siglas ni que se identifique el acto con ninguna asociación o colectivo. Somos ciudadanos y ciudadanas de a pie que estamos preocupados por este tema y queremos manifestarlo públicamente sin siglas". En su comunicado, sostienen que ningún interés "económico, estratégico o geopolítico" puede justificar la muerte de personas inocentes y apelan a la "conciencia colectiva" para transformar la indignación en acción. El cierre del llamamiento resume el tono de la convocatoria: "No queremos guerras. No en nuestro nombre. No en ningún lugar del mundo".

Un cartel de la concentración convocada para este jueves en Plasencia. / EL PERIÓDICO

La nota remitida por la plataforma no detalla el número exacto de entidades adheridas, ni precisa si el acto incluirá lectura de manifiesto, intervenciones públicas o alguna fórmula adicional más allá de la concentración anunciada. Lo que sí deja claro es el objetivo: la defensa de la paz, el rechazo de las guerras y la condena de "toda violencia".

La portavoz de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, se ha hecho eco de la convocatoria en sus redes sociales y ha animado a participar: "Salgamos a la calle. Que se escuche alto y claro: No a las guerras".

Concentración por la masacre en Gaza

No es la primera concentración ciudadana convocada en Plasencia para exigir el fin de la violencia. El pasado septiembre, hasta seis colectivos sociales y culturales convocaron una similar, también en la plaza Mayor, pero en ese caso para reclamar el cese de la violencia en Gaza.

A diferencia de la convocatoria para esta semana, en esa ocasión los convocantes sí se identificaron y fueron Imago Bubo y Alandar, así como la Plataforma Feminista, la Plataforma de Apoyo a las Personas Refugiadas y el sindicato CNT Cáceres Norte, que hicieron un llamamiento a la ciudadanía para mostrar su rechazo a lo que consideran un genocidio contra la población gazatí.