La Policía Local de Plasencia refuerza la seguridad para la Semana Santa y bloqueará calles por el nivel de alerta antiterrorista en España.

Ni altavoces, para evitar ruidos, ni iluminación dentro o fuera de los establecimientos de hostelería para guardar el máximo respeto al paso de las procesiones y que el foco se centre en ellas, sin distracciones y para su mayor realce. Es la recomendación que ha hecho la Policía Local de Plasencia a la hostelería, a instancias de las cofradías, para que la próxima Semana Santa, la primera como fiesta de Interés Turístico Nacional, brille más que nunca.

La propia policía, de la mano de la Concejalía de Interior del ayuntamiento, junto al resto de fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil, colaborarán para mantener la seguridad durante la celebración religiosa que se iniciará el próximo domingo día 29, tanto con dispositivos de seguridad ciudadana, como de seguridad vial, y el bloqueo de calles por el nivel de alerta antiterrorista en España.

El dispositivo de seguridad ciudadana

El concejal David Dóniga y el intendente jefe policial, José Antonio Quijada, han presentado este martes el dispositivo policial para la Semana Santa, que seguirá un planteamiento "similar al del año pasado" porque, como ha destacado Quijada, "todos los dispositivos funcionaron muy bien y hay que agradecérselo a la población y a los visitantes, que fueron ejemplares en cuanto a comportamiento".

De esta forma, además de los servicios diarios, de unas dos o tres patrullas (seis o siete agentes), se añadirán otras dos o tres, sobre todo por las tardes, con motivo de las procesiones y otras dos patrullas en servicios de noche. En total, entre 17 y 18 agentes en los días con mayor actividad.

El edil de Interior (izquierda) y el intendente de la Policía Local, en la presentación del dispositivo de Semana Santa. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Controles y cortes por el nivel de alerta terrorista

A esto se sumarán los controles de alcohol y drogas a conductores y los cortes al tráfico de vehículos de los accesos al casco histórico con vehículos policiales.

En este sentido, Quijada ha subrayado que el país está en situación de "alerta antiterrorista de nivel 4", lo que obliga a poner obstáculos en las calles de acceso a las zonas con mayor afluencia de público. Por eso, se colocarán los vehículos unas dos horas antes del inicio de las procesiones, un horario que se puede consultar en la página web semanasantadeplasencia.com.

Retirar o retranquear las terrazas de bares

Además, las terrazas de los bares que puedan afectar al recorrido procesional tendrán que retirarse "desde las seis de la tarde", para el caso de las procesiones de tarde, o retranquearse y también se recomienda "tener apagados los equipos de reproducción sonora de los bares al paso de las procesiones, la iluminación exterior e interior y no servir en las mesas durante ese tiempo, por respeto".

Las que sí o sí se retirarán serán las terrazas de la bandeja central de la plaza Mayor, ha apuntado Quijada.

Colaboración de fuerzas de seguridad

Sobre el refuerzo policial, ha detallado que, además de los servicios diarios, "redoblaremos los esfuerzos para estar más pendientes de la zona centro", sobre todo en los horarios de las procesiones y con la colaboracion del resto de fuerzas de seguridad. Así, este Domingo de Ramos, 29 de marzo, se notará esa mayor presencia en las procesiones de la mañana y la tarde y de lunes a miércoles, por la tarde/noche.

En cuanto a los días fuertes, jueves, viernes y sábado, se reforzarán los efectivos también por la noche y el Domingo de Resurrección ya para la procesión del Encuentro, desde el mediodía.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El concejal ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que placentinos y visitantes "respeten la señalización temporal; sigan las indicaciones de los agentes; eviten el uso del vehículo esos días y utilicen los itinerarios alternativos si los accesos están cortados.

Tanto Dóniga como Quijada esperan que, con la colaboración de todos y el trabajo de los cuerpos de seguridad, la Semana Santa de Plasencia vuelva a transcurrir sin incidentes.

Cuatro chiringuitos en la romería del Puerto

Por otro lado, han aprovechado para adelantar algunas cuestiones sobre la celebración de la romería de la Virgen del Puerto, que tendrá lugar el 12 de abril, con ofrenda floral el día 11.

La romería de la virgen del Puerto de Plasencia, en imágenes /

En este sentido, el concejal ha anunciado que ya está abierto el plazo de inscripciones para instalar chiringuitos con motivo de la romería. Será posible hacerlo hasta el martes 31 de marzo, a través del registro municipal.

Este año, el ayuntamiento solo permitirá un máximo de 4 chiringuitos, que podrán ser de bebida o comida, chucherías, helados y granizados. En caso de que hubiera más peticiones que puestos, habría un sorteo el día 6 de abril, a las doce, en la jefatura de la Policía Local.

Normas y horarios por la patrona

Algunas normas que han adelantado son que los chiringuitos tendrán que tener un máximo de 25 metros cuadrados y una separación lineal de 20 metros. Igualmente, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por 300.000 euros desde el sábado al lunes y no podrán servir alcohol a menores de 18 años y las bebidas deberán ir en vasos de papel, "ni de plástico, ni de vidrio", ha advertido el concejal.

A su vez, la música no podrá superar los 2.000 vatios y el horario de cierre será las 3.30 horas en la madrugada del sábado al domingo y las diez de la noche, el domingo. Quijada también ha pedido que se respeten las prohibiciones de aparcamiento en Valcorchero.