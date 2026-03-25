Bomberos y policía actúan en el parking del puente Trujillo de Plasencia, tras el incendio de una maleta

Susto este miércoles en el parking del puente Trujillo de Plasencia. Dos camiones de bomberos del parque placentino, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, y agentes de la Policía Local, se han tenido que trasladar al estacionamiento público debido a la alarma suscitada por la salida de humo.

El humo subía por las escaleras de la instalación hasta llegar al exterior, por lo que ha podido ser visto por los ciudadanos que caminaban y circulaban por la zona. Una vez personados bomberos y policía, se ha podido comprobar que procedía de una maleta, que había salido ardiendo y ha quedado calcinada.

Refugio de personas sin hogar

Según fuentes policiales, la maleta pertenecía a una de las personas sin hogar que duermen habitualmente en el parking, en la última planta, donde hay un hueco con las dimensiones suficientes para hacerlo. Un cigarro sin apagar o mal apagado, situado cerca de la maleta, podría haber provocado que saliera ardiendo.

Los bomberos han sacado la maleta de las escaleras para evitar que el aparcamiento se llenara de humo y la han apagado completamente en el exterior. No se han producido daños personales de ningún tipo porque no había ninguna persona durmiendo en esos momentos en el parking.

Susto al salir ardiendo una maleta el parking del puente Trujillo de Plasencia /

Insalubre y antihigiénico

No obstante, es algo habitual que acudan a dormir. Lleva pasando desde hace varios meses y el concejal delegado, José María Nisa, ha explicado en el último pleno que la Policía Local tenía orden de acudir con asiduidad, si no diariamente, al aparcamiento para pedirles que se marchen porque el parking no es el lugar apropiado para ello.

Además, la zona en la que duermen no cuenta con las condiciones higiénicas y de salubridad necesarias y son comunes los orines, e incluso heces.

Empresa de limpieza y Servicios Sociales

En este sentido, Nisa ha afirmado también su intención de contratar a una empresa para que se encargue de la limpieza de la instalación, mientras que se trabaja en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales para buscar una solución y que no tengan que dormir en el parking las personas que lo hacen.

No obstante, de momento, la situación no se ha solucionado, como ha demostrado el incidente ocurrido este miércoles.

Una situación que persiste en el tiempo

En mayo del año pasado, usuarios del parking y la asociación vecinal Intramuros se quejaron públicamente de que el espacio se había convertido en un basurero. Acumulaba entonces bolsas, papeles, botellas, restos de orín, e incluso excrementos. Ocho meses después, en enero, la suciedad había vuelto y, además, se había convertido en refugio de personas sin hogar.

La zona que estaba más abandonada era y es precisamente la de las escaleras, por las que los peatones pueden acceder a las distintas plantas y también al exterior, aunque son muchos los que prefieren caminar por los aparcamientos para evitarlas, dado su estado y su mal olor.

Así, a medida que se baja a las plantas inferiores, mayores son las manchas y olor a orines. También suele haber pañuelos por el suelo, mantas, cartones y otros enseres para pasar la noche.

Última planta del parking del puente rujillo de Plasencia, en una imagen de enero. / Toni Gudiel

Limpieza de urgencia

Respecto a la limpieza, en junio del año pasado, tras la denuncia de usuarios y vecinos, operarios del ayuntamiento se encargaron de retirar todas las basuras y hacerle un lavado de cara.

Preguntado en un pleno por la oposición, el concejal de Servicios Municipales, José María Nisa, señaló que personal municipal se iba a encargar de que no volviera a acumularse tanta suciedad, previo al objetivo de lograr una solución a largo plazo y contratar a una empresa que haga regularmente la limpieza, dos días a la semana, los lunes y viernes.

Críticas y búsqueda de soluciones

Desde la oposición, el PSOE también ha criticado el estado del aparcamiento, inaugurado en el verano de 2021, tras una obra de 1,6 millones de euros para habilitar 120 plazas de aparcamiento, financiada con fondos europeos en un 80% y la Diputación Provincial de Cáceres en un 20% dentro del Plan EDUSI Plasencia y entorno.

Para Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, "no es que haya gente que esté durmiendo allí, es que vive allí". A esto suma los problemas de suciedad, "olores nauseabundos, papeleras sin recoger..." Ha afirmado incluso que "la gente entra con miedo".

El ayuntamiento continúa intentando poner solución tanto a los problemas de limpieza como al hecho de que se haya convertido en refugio para personas sin hogar.