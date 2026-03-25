Plasencia impulsa la formación juvenil: nuevo curso de monitor de ocio y tiempo libre, subvencionado al 50%

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado este miércoles una nueva edición del curso de monitor de ocio y tiempo libre, con 30 plazas, una ayuda municipal del 50% sobre la matrícula y destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en la ciudad, que quieran mejorar su formación y su empleabilidad.

Una nueva edición con respaldo oficial

La Concejalía de Juventud de Plasencia ha lanzado una nueva convocatoria del curso que ya se impartió el año pasado, una formación oficial homologada por la Junta de Extremadura, que el consistorio vuelve a situar entre sus principales apuestas para la capacitación de la población joven.

Durante la presentación, el concejal de Juventud, Alberto Belloso, ha defendido que este tipo de iniciativas permiten ofrecer oportunidades formativas con una utilidad directa, tanto en el acceso al mercado laboral como en la participación social de los jóvenes en la ciudad. Según ha explicado, la intención municipal es que quienes completen esta titulación puedan implicarse después en proyectos y actividades con repercusión en la vida placentina.

Cartel promocional del curso de monitor de ocio y tiempo libre en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Belloso ha señalado que la finalidad no es solo facilitar una acreditación oficial, sino también contar con "jóvenes preparados" para impulsar propuestas que respondan a las necesidades reales de la ciudad. En ese marco, ha vinculado el curso con una estrategia más amplia de dinamización juvenil y de fortalecimiento de las actividades municipales.

Más allá del verano

Uno de los argumentos centrales que ha expuesto el concejal, que ha estado acompañado por el técnico Luis Manuel Rodríguez, es que la demanda de monitores ya no se limita al verano, sino que se necesita también en otras campañas y momentos del año, como Carnaval, Semana Santa o Navidad, cuando aumentan las propuestas lúdicas, educativas o de conciliación.

Además, Belloso ha insistido en que esta preparación sirve para adaptar mejor la oferta de actividades a lo que reclaman los propios jóvenes. La idea de fondo es que la política juvenil no se limite a organizar eventos, sino que también contribuya a formar a quienes luego van a desarrollarlos.

Requisitos, precio y calendario

El curso comenzará el 18 de junio y contará con un máximo de 30 plazas, una cifra que, según explicó el ayuntamiento, viene marcada por la normativa vigente. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en Plasencia y exige como requisito mínimo disponer del título de ESO o equivalente.

El técnico de Juventud ha detallado que la formación se impartirá en colaboración con DIVERTEA, una escuela de tiempo libre homologada para desarrollar esta titulación oficial. Rodríguez ha subrayado que se trata de una propuesta especialmente accesible desde el punto de vista económico.

El precio total del curso asciende a 120 euros, aunque la Concejalía de Juventud subvenciona la mitad del importe, de modo que cada participante tendrá que abonar 60 euros. Rodríguez ha afirmado que esta cuantía sitúa la convocatoria entre las más asequibles de Extremadura dentro de este tipo de formación.

Las inscripciones se abrirán este jueves, 26 de marzo, a las diez de la mañana y se tramitarán por orden de solicitud hasta completar las plazas. También se habilitará una lista de reserva para quienes queden fuera en un primer momento. El proceso podrá realizarse mediante un código QR incluido en el cartel promocional y a través del enlace que difundirá el ayuntamiento en sus canales oficiales.

Teoría antes del verano y prácticas en periodo estival

La previsión municipal es que la parte teórica del curso quede finalizada antes del verano, de manera que los alumnos puedan desarrollar después las prácticas durante el periodo estival. Una vez completado ese itinerario, los participantes deberán presentar una memoria para poder obtener la titulación oficial.

Ese diseño busca que la formación tenga una aplicación lo más inmediata posible y que los alumnos puedan aprovechar los meses de mayor actividad para completar una parte esencial del proceso. En términos prácticos, la convocatoria se ajusta al calendario en el que más habitualmente se concentran campamentos, actividades de ocio y programas municipales.

El ayuntamiento quiere ampliar la ratio

Pese a las 30 plazas ofertadas, el concejal de Juventud ha reconocido que la cifra se queda corta ante la demanda registrada en ediciones anteriores. Por ello, el Ayuntamiento de Plasencia ha afirmado que trabaja junto a la Junta de Extremadura para intentar ampliar esa ratio en próximas convocatorias, aunque por ahora la oferta debe mantenerse dentro del límite fijado por la regulación actual.

La intención municipal es evitar que un volumen elevado de interesados se quede fuera de una formación que, a juicio de Belloso, tiene recorrido laboral y utilidad social en la ciudad. Esa reclamación enlaza con la voluntad del área de Juventud de consolidar una programación formativa con mayor continuidad.

Próximo paso: director de ocio y tiempo libre

De hecho, la presentación ha servido también para avanzar que la oferta no se quedará ahí. El concejal ha anunciado que próximamente se incorporarán nuevos cursos, entre ellos el de director de ocio y tiempo libre, con el que el consistorio quiere reforzar su línea de capacitación dirigida a la juventud placentina.

Con ello, el ayuntamiento pretende dar continuidad a un modelo de formación que combina titulación oficial, apoyo económico municipal y conexión con necesidades concretas de la actividad juvenil en Plasencia.