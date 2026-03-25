Plasencia ultima los preparativos de Semana Santa: la Borriquita y la Vera Cruz, protagonistas de los actos previos.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las cofradías de Plasencia ultiman los preparativos para salir en procesión, más aún cuando esta será la primera con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Cada paso está ya en su templo, después de los traslados de algunos que durante el año duermen en otras iglesias que no son la de Santo Domingo.

Como antesala de las procesiones y la Semana Santa, la cofradía de La Borriquita hará este miércoles un traslado del paso desde la iglesia de Santo Domingo hasta la catedral, de donde saldrá el domingo y la hermandad de la Santa Vera Cruz celebrará el próximo viernes uno de los actos más representativos en Plasencia: el intercambio de banderas con el ayuntamiento.

Los actos previos a la Semana Santa

Por lo que respecta al traslado de La Borriquita, tendrá lugar a las 20.30 horas de este miércoles. Acudirá una representación de la cofradía, la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, y recorrerá con el paso el trayecto entre Santo Domingo y la catedral por San Nicolás, la calle Blanca y la plaza de la catedral.

Fotogalería | Domingo de Ramos en Plasencia: Así fue la procesión de la Borriquita / Toni Gudiel

En cuanto al intercambio de banderas previsto para este 27 de marzo, Viernes de Dolores, la hermandad de la Santa Vera Cruz partirá a las ocho de la tarde, también desde el templo cofrade de Santo Domingo, en dirección al ayuntamiento, donde tendrá lugar el tradicional intercambio de banderas entre la hermandad y el consistorio, con posterior regreso.

Según ha informado la hermandad, el acto consistirá en llevar el pendón de la cofradía hasta la casa consistorial, donde será recibido por representantes municipales, que portarán la bandera de la ciudad. Tras el saludo protocolario, ambas enseñas se intercambiarán y el pendón de la cofradía pasará a presidir el balcón principal del ayuntamiento durante la Semana Santa, un gesto que subraya el peso histórico de la Vera Cruz en la tradición placentina. De hecho, es la cofradía más antigua, fundada en el siglo XIII.

Intercambio de banderas, el año pasado ante el Ayuntamiento de Plasencia. / Hermandad de la Vera Cruz

Qué deben saber quienes quieran participar

Los hermanos cofrades que deseen participar en este intercambio deberán estar en Santo Domingo antes de las 19.30 horas, con túnica corporativa, medalla y calzado oscuro. La hermandad añade que quienes dispongan de sandalias franciscanas podrán llevarlas.

Para el público general, el punto de mayor interés estará en el entorno de la Plaza Mayor y la fachada del ayuntamiento, donde se desarrollará el momento central del intercambio. Es, además, uno de los actos que anticipan visualmente la llegada de la Semana Santa a las calles del casco histórico.

Un símbolo que se prolonga hasta el Jueves Santo

El valor del acto no se queda en la ceremonia del Viernes de Dolores. La propia hermandad explica que la bandera de Plasencia quedará bajo custodia de la cofradía y que volverá a cobrar protagonismo en la estación de penitencia del Jueves Santo.

Ese vínculo entre el ayuntamiento y la Vera Cruz forma parte de una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa placentina: el balcón consistorial presidido por el pendón de la hermandad mientras la ciudad entra en sus días de mayor actividad religiosa, patrimonial y turística.

Una Semana Santa con más de 800 años

Así, ultimará su cuenta atrás la Semana Santa de Plasencia, con más de 800 años de historia documentada y un total de 12 cofradías. Este año será, sin duda, especial, por la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional y el cartel promocional plasma una Virgen del artisa placentino Jesús Mateos Brea.

Toni Gudiel

Respecto a las procesiones, serán las siguientes:

Domingo de Ramos

La Semana Santa de Plasencia se abrirá con La Borriquita, la procesión de la Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en Jerusalén, con salida pasadas las 13.00 horas desde la catedral, tras la bendición de las palmas en la puerta de la Catedral Vieja a las 11.30 horas y la misa posterior.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, tomará el relevo la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, la incorporación más reciente al calendario penitencial placentino, que también saldrá desde Santo Domingo.

Lunes Santo

El Lunes Santo será el turno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, que realizará su estación de penitencia a las 21.00 horas, desde Santo Domingo. La corporación, con sede canónica en San Miguel Arcángel, es una de las hermandades de estilo andaluz de la ciudad y protagoniza también la procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección.

Martes Santo

La jornada del Martes Santo quedará protagonizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna, con salida a las 21.00 hora, desde Santo Domingo. Entre sus rasgos más reconocibles figura la presencia del Escuadrón de Lanceros de Caballería de la Policía Nacional, al frente del desfile procesional.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo saldrá la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno o Cofradía del Silencio, con inicio previsto a las 21.00 horas y salida desde la catedral. La hermandad es una de las más antiguas de Plasencia y debe su nombre a la promesa de silencio que guardan sus cofrades durante la procesión.

Jueves Santo

El Jueves Santo concentrará tres de las grandes citas de la Semana Santa placentina. Todas saldrán de Santo Domingo. A las 19.30 horas saldrá la Hermandad de la Sagrada Cena. Más tarde, a las 21.00 horas, lo hará la Hermandad de la Santa Vera Cruz y, a las 21.30 horas cerrará la noche la Venerable Orden Tercera Dolorosa de la Cruz.

Viernes Santo

La madrugada y la jornada del Viernes Santo reunirán también tres procesiones. A la 1.00 horas saldrá la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte desde la iglesia de San Esteban, una de las estampas más sobrias y sobrecogedoras de la semana. A las 6.30 horas partirá la Hermandad del Santísimo Vía Crucis, desde la catedral, una procesión singular porque sus cofrades no llevan hábito. Ya por la noche, a las 21.00 horas, recorrerá el casco histórico la Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz, que saldrá de Santo Domingo.

Sábado Santo

El Sábado Santo será el turno de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro, que tiene fijada su salida a las 19.30 horas, desde Santo Domingo. La corporación actual nace de la unión histórica de dos cofradías antiguas y mantiene una de las procesiones más recogidas de la recta final de la semana, donde se concentrará también el mayor número de autoridades.

Domingo de Resurrección

La Semana Santa placentina se cerrará el Domingo de Resurrección con la procesión del Encuentro, a cargo de la Hermandad de la Pasión, con salida a las 11.00 horas, desde Santo Domingo y dos recorridos que confluyen en la Plaza Mayor, uno con Nuestro Padre Jesús Resucitado y otro con María Santísima del Rosario, en uno de los momentos más visuales del cierre festivo, al protagonizar su encuentro a las puertas del ayuntamiento.