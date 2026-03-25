Tres condenados a prisión en Plasencia como colaboradores en delitos de estafa de falso personal de entidades bancarias.

Tres personas han sido condenadas con penas de cárcel en Plasencia por participar en dos estafas cometidas contra personas con las que contactaron haciéndose pasar por su entidad bancaria. Las penas las ha impuesto el juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia y, tras recursos de los investigados, las ha ratificado la Audiencia Provincial de Cáceres.

Se da la circunstancia de que, en ambos casos, los delitos se cometieron en el año 2022, concretamente en marzo y julio de ese año. Las sentencias se dictaron en diciembre del año pasado y la Audiencia las ha ratificado este mes de febrero.

A través de un mensaje SMS

En uno de los casos, han sido dos los condenados y, según el relato de hechos probados que aparece en la sentencia de la Audiencia, pasadas las cuatro de la tarde del 19 de julio de 2022, la víctima recibió en su teléfono móvil un mensaje SMS que "supuestamente procedía de su entidad bancaria" y donde se le informaba de un "acceso no autorizado a su cuenta, facilitándole un enlace o link al que debía acceder para bloquearlo".

Así lo hizo la víctima, confiando en que se trataba de su banco y, acto seguido, "recibió una llamada de teléfono, en la que su interlocutor se identificaba como empleado de la referida entidad bancaria y le informaba que había recibido cuatro bizum por importe de 500 euros y que, para poder anularlos, recibiría unas claves de seis dígitos que le debía proporcionar". Tras finalizar la llamada y proporcionar las claves, la víctima "comprobó que se había realizado una transferencia por importe de 2.000 euros desde una de sus cuentas bancarias" a otra cuenta, un movimiento que no había autorizado.

Cuenta y bizum de los acusados

Además, "se habían realizado dos pagos" desde dos cuentas que tenía abiertas con la misma entidad, "a través de bizum, por importe de 500 euros cada uno de ellos," a un número de teléfono.

La cuenta en la que se recibió el dinero pertenecía a uno de los acusados, "con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia" y el número de teléfono a los que llegaron los bizum, al otro acusado, también con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

Colaboradores de terceras personas

Así, ambos, "actuando de acuerdo con aquellas personas que efectuaron la llamada y guiados de ánimo de ilícito beneficio, facilitaron las referidas cuentas bancarias para el ingreso de las cantidades transferidas desde la cuenta de la perjudicada, a cambio de cierta cantidad de dinero". Esto significa que actuaron como intermediarios, recibiendo el dinero en sus cuentas y proporcionándoselo después a otras personas.

Así, la Audiencia Provincial señala que "tanto uno como otro reciben los fondos en su cuenta y los reintegran para entregarlos a terceras personas con las que, obviamente, debían haberlo acordado de antemano, conociendo, por tanto, que iban a recibir el dinero y que luego tendrían que ponerlo a su disposición".

Las condenas de prisión

Se da la circunstancia de que, en el momento de la estafa, uno de los acusados consumía cocaína, lo que "le producía una afectación leve de sus capacidades volitivas e intelectivas". Por eso, ha sido condenado como autor de un delito de estafa a la pena de nueve meses de prisión, con la atenuante de drogadicción.

Su compañero de delito, en cambio, ha sido condenado por el mismo delito a un año y tres meses de prisión y ambos a inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena y a pagar, a partes iguales, las costas procesales.

Cabe señalar que, como la víctima fue totalmente indemnizada por su entidad bancaria, no reclamó ninguna cantidad de dinero.

Cooperadores necesarios

Aunque los acusados señalaron que no habían sido los autores directos de la estafa, la Audiencia apunta que, "en los supuestos de estafas informáticas como la que aquí nos ocupa, se viene señalando por la jurisprudencia que, aun cuando, como sucede en el presente caso, no exista prueba de que quien figura como titular de la cuenta en la que se recibe el dinero sea la misma persona que ha inducido a otra, mediante algún tipo de artificio, a introducir sus claves de seguridad, facilitándole así el acceso a la cuenta de la perjudicada desde la que se realiza la transferencia, ello no obsta a considerarle como cooperador necesario al entender que la facilitación del número de cuenta constituye un acto sin el cual no podría haberse consumado aquella".

Subraya además que, cada vez es más frecuente el tipo de estafa "donde el titular de la cuenta es persona distinta al artífice del engaño", como ha ocurrido en este caso.

Agente de seguridad del banco

Respecto a la otra sentencia también por un delito de estafa, la sentencia del juzgado de lo Penal 2 de Plasencia, ratificada después por la Audiencia, señala que, en la mañana del día 11 de marzo de 2022, la víctima "recibió una llamada de teléfono" y el interlocutor se identificó como "agente de seguridad" de su entidad bancaria. Le preguntó su nombre completo y número de teléfono y, después de dárselo, le pidió el código de verificación de su tarjeta bancaria, asociada a una cuenta que tenía abierta con la entidad, a lo que la víctima se negó.

Además, "ante la sospecha de que pudiera tratarse de una llamada fraudulenta", acudió a su banco y comprobó "que no existía ningún empleado con tales datos de identidad, por lo que procedió a dar de baja la tarjeta de débito". Sin embargo, esa misma tarde, recibió una llamada de la central de seguridad de su banco preguntándole si había realizado un cargo con la tarjeta por importe de 980 euros y que, en caso contrario, debía interponer la correspondiente denuncia.

Plataforma de criptomonedas

Días después, comprobó que se había realizado un cargo en su cuenta por importe de 980 euros con aquella tarjeta de débito, cargo realizado el mismo día de la llamada, aunque con fecha de valor tres días después y como concepto: Compra Naga Pay. El acusado señaló en el juicio que Naga Pay es una plataforma de criptomonedas en la que abrió una cuenta con su cédula de la República Dominicana.

El destinatario de esa cantidad había sido el acusado, con antecedentes penales, que, según los hechos que la sentencia consideró probados y ha ratificado la Audiencia de Cáceres, "actuó de común acuerdo con aquella otra persona y, guiado de ánimo de ilícito beneficio, contrató el alta de la cuenta donde recibió el dinero, de la plataforma Naga Pay, el 9 de marzo de 2022", es decir, dos días antes de la estafa.

Autor con identidad ficticia

La víctima no reclamó ninguna indemnización porque fue indemnizada por su banco, con lo que el juzgado condenó al receptor del dinero como autor de un delito de estafa a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena; a indemnizar al banco donde tenía la cuenta la víctima y al abono de las costas procesales.

En cuanto al autor de la llamada fraudulenta, un agente de la Policía Nacional señaló en la vista oral que su identidad no resultó concluyente porque "los estafadores suelen utilizar tarjetas de prepago que compran con identidades ficticias, por lo que no se puede investigar algo que no existe". No obstante, la Audiencia considera que el condenado fue "cooperador necesario" del delito y de ahí su condena.