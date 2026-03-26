El Ayuntamiento de Plasencia refuerza la imagen de su Semana Santa con decoración especial en el casco histórico.

Plasencia ha comenzado a vestir su centro histórico con una decoración especial de Semana Santa, en un año marcado por el reciente reconocimiento de la celebración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, ha destacado esta actuación como un refuerzo de la imagen patrimonial, cultural y turística de una de las citas más arraigadas del calendario placentino.

El centro histórico se engalana

La intervención municipal se ha concentrado en varios puntos del casco histórico con el objetivo de crear una atmósfera ligada al carácter solemne de estas fechas. En concreto, este jueves, el consistorio ha instalado maceteros decorativos con el cartel oficial de la Semana Santa con el mural de Brea y flores en tonos blancos y violetas en la Plaza Mayor, la plaza de Ansano y la plaza de Santa Ana.

La actuación se ha completado con la colocación de banderolas en las farolas de la Plaza Mayor, donde figuran los emblemas de las cofradías y hermandades de la ciudad, junto a los carteles anunciadores de la Semana Santa de 2025 y 2026. A ello se suman pendones bordados con los escudos de las hermandades que ya presiden el balcón de la fachada del ayuntamiento.

Banderolas en las farolas de Plasencia por la Semana Santa. / Toni Gudiel

Con este despliegue, la Concejalía de Turismo busca que la imagen de Plasencia acompañe visualmente a una celebración que este año llega con un plus. No se trata solo de ornamentar calles y plazas, sino de trasladar al espacio público el peso que la Semana Santa tiene y ha conseguido a nivel nacional.

Un año especialmente simbólico

Precisamente, la concejala de Turismo, Belinda Martín, ha enmarcado la iniciativa en el nuevo estatus alcanzado por la celebración. "Este año, con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional, nuestra Semana Santa adquiere un valor añadido, que merece ser visible en cada rincón de la ciudad", ha señalado.

Martín ha afirmado además que la decoración "no solo embellece Plasencia, sino que también permite a vecinos y visitantes sentir de cerca la tradición y el orgullo de nuestras cofradías". La edil ha vinculado así la actuación tanto al reconocimiento institucional como a la voluntad de reforzar el vínculo entre la ciudad, sus hermandades y quienes la visiten durante esta Semana Santa.

Pendones de las cofradías de Semana Santa, en el balcón del Ayuntamiento de Plasencia. / Toni Gudiel

El ayuntamiento ha hecho hincapié en que la reciente distinción supone un hito para la ciudad y una oportunidad para proyectar hacia fuera una imagen más definida de su Semana Santa, una celebración que el ayuntamiento ha destacado como uno de los referentes culturales y turísticos de la capital del Jerte.

Flores, símbolos y una invitación a recorrer la ciudad

Más allá del componente ornamental, la Concejalía de Turismo ha subrayado que cada elemento instalado pretende transmitir solemnidad, belleza y arraigo. En esa línea, la propia Belinda Martín ha añadido que "queremos que quienes nos visiten en estas fechas tengan una experiencia completa: desde el recorrido por nuestras plazas adornadas hasta la contemplación de los pendones en la fachada del ayuntamiento, cada elemento transmite la historia y la identidad de nuestra Semana Santa".

De esta forma, Martín ha lanzado un mensaje: "Invito a todos a recorrer nuestras plazas, a disfrutar de la ambientación y a vivir de cerca la riqueza de nuestra Semana Santa". La intención municipal pasa, por tanto, por convertir el paseo por el centro en una antesala del ambiente cofrade, que ya empieza a tomar forma en la ciudad con sus primeras actividades.

Con todo, el gobierno local ha querido hacer visible en las calles del centro de Plasencia el momento que atraviesa una celebración que acaba de ganar peso en el mapa nacional.